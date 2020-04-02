 Двое мужчин, один из которых представлялся помощником руководителя ОП Ермака, взяли у экс-руководителя лесхоза $200 тысяч за "назначение на должность", - Нацполиция. ВИДЕО

Об этом "Цензор.НЕТ" сообщили в Национальной полиции.





Оперативники Департамента стратегических расследований Нацполиции, следователи теруправления ГБР, расположенного в г. Киеве, под процессуальным руководством прокуратуры Киевской области разоблачили двух человек, один из которых представитель общественной организации, в организации мошеннической схемы. За определенное вознаграждение они обещали гражданам, в том числе предпринимателям и должностным лицам, решить их проблемные вопросы.

При этом один из них представлялся уполномоченным от главы Офиса Президента Украины или руководства правоохранительных и силовых ведомств. Все зависело от того, какой сферы деятельности касался вопроса.

Проведенным комплексом следственно-оперативных мероприятий было установлено, что злоумышленники пообещали бывшему директору лесхоза решить вопрос о его назначении на руководящую должность в Гослесагентстве. Кроме того, гарантировали решить вопрос о непривлечение последнего к ответственности по результатам проведения аудиторской проверки государственного предприятия, где он был руководителем.

Свои "услуги" оценили в 200 тысяч долларов США - за каждый вопрос по 100 тысяч.

Соорганизаторы схемы задержаны. Одного из них задержали возле одного из отелей в центре столицы непосредственно при получении 100 тысяч долларов США.

Решается вопрос о сообщении о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.