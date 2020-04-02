 Двое мужчин, один из которых представлялся помощником руководителя ОП Ермака, взяли у экс-руководителя лесхоза $200 тысяч за "назначение на должность", - Нацполиция. ВИДЕО

Об этом "Цензор.НЕТ" сообщили в Национальной полиции.
Оперативники Департамента стратегических расследований Нацполиции, следователи теруправления ГБР, расположенного в г. Киеве, под процессуальным руководством прокуратуры Киевской области разоблачили двух человек, один из которых представитель общественной организации, в организации мошеннической схемы. За определенное вознаграждение они обещали гражданам, в том числе предпринимателям и должностным лицам, решить их проблемные вопросы.
При этом один из них представлялся уполномоченным от главы Офиса Президента Украины или руководства правоохранительных и силовых ведомств. Все зависело от того, какой сферы деятельности касался вопроса.
Проведенным комплексом следственно-оперативных мероприятий было установлено, что злоумышленники пообещали бывшему директору лесхоза решить вопрос о его назначении на руководящую должность в Гослесагентстве. Кроме того, гарантировали решить вопрос о непривлечение последнего к ответственности по результатам проведения аудиторской проверки государственного предприятия, где он был руководителем.
Свои "услуги" оценили в 200 тысяч долларов США - за каждый вопрос по 100 тысяч.
Соорганизаторы схемы задержаны. Одного из них задержали возле одного из отелей в центре столицы непосредственно при получении 100 тысяч долларов США.
Решается вопрос о сообщении о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.
ковровое бомбометание Емака со стороны Баканова и Авакова
незабарыться !
ими оказались.
держитесь, вы сейчас упадате !!!!!!!!!!!!!!!!!
Ермак и его покойно-воскресший Брат
Или ты хоть секунду думал, что Ослу оманскому?
но сбу не позволит очернить имя главы оп...
а почему бы не открыть лица и не написать фамилии этих проходимцев...в чем их секрет, ведь имя дениса мы знаем...
откройте эту тайну, иначе будем думать, что всё это подстава и завтра ребята уйдут восвояси, заниматься любимым делом...
и останется только "факт","очерняющий честное имя"
https://censor.net.ua/video_news/3186237/brat_ermaka_za_dengi_konkurentov_vzyalsya_unichtojat_krupneyishiyi_chastnyyi_port_v_odesse_smi_video
Чего и остальным зебилам желаю)))
Кого должно вызвать на допрос СБУ/ГБР в такой ситуации!
а от на такому "гарячому" впіймаються інші, багато інших...і чогось же вони "активізувались" саме тоді, коли треба залягти на дно)
Или готовят отмазку для А. Ермака?
И это всего лишь спектакль?
Причём неуклюжий 😀😀😀
Спектакль всё-таки...
только потому что у них нет связей с президентом и крышевания от президента.
одни бандиты будут сидеть, а другие продолжат продавать страну???
Ещё думаю в налоговой хорошо идёт торговля должностями. Заплатишь лям - и можешь драть три шкуры со смердов. Инвестиции отобьются.
Ещё есть много чудных историй с Руанды (или Сомали) на Днепре, в которой мы все живём.
Випадково це не та Громадська організація "Українське бюро національного розвитку", яку створив брат Єрмака? Чи може оперативно "спіймали" підсадну качку?
За ради чего?
Кто даст 100 тысяч НЕ ИМЕЯ ГАРАНТИЙ?
Дураков нет в Украине .
У долларов есть номера 😎😎😎
это сейчас пароль входа в преступный мир...
2-ды уголовник Янык чувствует себя сейчас обоссанным...