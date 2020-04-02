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 Политика Украины
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Все про:взятка (4935) мошенничество (796)

 Двое мужчин, один из которых представлялся помощником руководителя ОП Ермака, взяли у экс-руководителя лесхоза $200 тысяч за "назначение на должность", - Нацполиция. ВИДЕО

Нацполиция и ГБР задержали двух мужчин, которые за 200 тысяч долларов США обещали оказать содействие в назначении на руководящую должность в госучреждении. Чтобы заверить бывшего руководителя лесхоза в решении этого вопроса, один из злоумышленников представились помощником руководителя Офиса Президента Украины.

 Об этом "Цензор.НЕТ" сообщили в Национальной полиции.

Двое мужчин, один из которых представлялся помощником руководителя ОП Ермака, взяли у экс-руководителя лесхоза $200 тысяч за назначение на должность, - Нацполиция 01
Двое мужчин, один из которых представлялся помощником руководителя ОП Ермака, взяли у экс-руководителя лесхоза $200 тысяч за назначение на должность, - Нацполиция 02

Оперативники Департамента стратегических расследований Нацполиции, следователи теруправления ГБР, расположенного в г. Киеве, под процессуальным руководством прокуратуры Киевской области разоблачили двух человек, один из которых представитель общественной организации, в организации мошеннической схемы. За определенное вознаграждение они обещали гражданам, в том числе предпринимателям и должностным лицам, решить их проблемные вопросы.

При этом один из них представлялся уполномоченным от главы Офиса Президента Украины или руководства правоохранительных и силовых ведомств. Все зависело от того, какой сферы деятельности касался вопроса.

Проведенным комплексом следственно-оперативных мероприятий было установлено, что злоумышленники пообещали бывшему директору лесхоза решить вопрос о его назначении на руководящую должность в Гослесагентстве. Кроме того, гарантировали решить вопрос о непривлечение последнего к ответственности по результатам проведения аудиторской проверки государственного предприятия, где он был руководителем.

Свои "услуги" оценили в 200 тысяч долларов США - за каждый вопрос по 100 тысяч.

Соорганизаторы схемы задержаны. Одного из них задержали возле одного из отелей в центре столицы непосредственно при получении 100 тысяч долларов США.

Решается вопрос о сообщении о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Источник: https://censor.net.ua/n3186442
 
 
 Топ комментарии
 
Бене, разумеется!
Или ты хоть секунду думал, что Ослу оманскому?
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Ага-ага, Ермак уже заявил, что "они уволились два месяца назад"?
Двое мужчин, один из которых представлялся помощником руководителя ОП Ермака, взяли у экс-руководителя лесхоза $200 тысяч за "назначение на должность", - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1303
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Бизнес Ермака живет и процветает -- я надеюсь уже в СИЗО братья ермаковы и их подельники Двое мужчин, один из которых представлялся помощником руководителя ОП Ермака, взяли у экс-руководителя лесхоза $200 тысяч за "назначение на должность", - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6030
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здается мне, господа-товарищи, что это

ковровое бомбометание Емака со стороны Баканова и Авакова
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ждем следующих авианалетов Двоє чоловіків, один із яких представлявся помічником керівника ОП Єрмака, взяли у екскерівника лісгоспу $200 тисяч за "призначення на посаду", - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3823

незабарыться !
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мужчын задержали.
ими оказались.

держитесь, вы сейчас упадате !!!!!!!!!!!!!!!!!

Ермак и его покойно-воскресший Брат Двоє чоловіків, один із яких представлявся помічником керівника ОП Єрмака, взяли у екскерівника лісгоспу $200 тисяч за "призначення на посаду", - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6777
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Интересно , а кому Ермак за должность башлял ?
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Бене, разумеется!
Или ты хоть секунду думал, что Ослу оманскому?
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Ага-ага, Ермак уже заявил, что "они уволились два месяца назад"?

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какое совпадение: как видим, много разных проходимцев(среди которых и брат), прикрываясь честным именем ермака, совершают свои темные дела...
но сбу не позволит очернить имя главы оп...
а почему бы не открыть лица и не написать фамилии этих проходимцев...в чем их секрет, ведь имя дениса мы знаем...
откройте эту тайну, иначе будем думать, что всё это подстава и завтра ребята уйдут восвояси, заниматься любимым делом...
и останется только "факт","очерняющий честное имя"
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Там этих фактов уже на пожизненное Ермаку и импичмент бубочке давно набралось. Ну и что? 73% совков это до сраки. Они никогда не признаются, прежде всего самим себе, что вместо придуманного зомбоящиком "барыги" выбрали воров похлеще Овоща с его Сашей Стоматологом.

https://censor.net.ua/video_news/3186237/brat_ermaka_za_dengi_konkurentov_vzyalsya_unichtojat_krupneyishiyi_chastnyyi_port_v_odesse_smi_video
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это и есть подстава. Сейчас случай с братцем ермака начнут размывать подобными инфами, пока нарид в них не потеряется.
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Порохобота развели на бабки
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Да нет, как раз зебила развели, теперь сядет
Чего и остальным зебилам желаю)))
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Блин ну это вопрос так вопрос!
Кого должно вызвать на допрос СБУ/ГБР в такой ситуации!

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Зараз буде хохма якщо то і справді помічник Єрмака. Керівництво і нацполіції, і ГБР втратить роботу.
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а может в офисе приличный 3D принтер имеетсо, печатает братьев ?
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то інформаційний "вброс", що іменем єрмака прикриваються нечесні люди....завтра ми не почуємо, як ця справа розвертається і не побачимо обличчч) цих людей...

а от на такому "гарячому" впіймаються інші, багато інших...і чогось же вони "активізувались" саме тоді, коли треба залягти на дно)
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последователи и ученики дЕрьмаков.
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Ничего себе бывший руководитель лесхоза! Неплохая зарплатня у него была - просто так отдал двести кусков зелени. Видимо, очень даже хлебное кресло - вот вам и борьба с воровством.
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Интересно, а сколько у него осталось ещё на пропитание. Небось, не последние отдал?
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Точно?
Или готовят отмазку для А. Ермака?
И это всего лишь спектакль?
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ой какая санта-барбара...чистое имя ермака аферисты угадили))) ой не могу!!!!
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Собралась банда, Янык просто сидит в Ростове и локти кусает
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"Я прихожу к нему (Шмыгалю), показываю: "Смотрите, мы тут сейчас плюшками балуемся, а вот - информация по каждому месяцу, и это только "скрутки" с НДС. Это в среднем 5 миллиардов в месяц недополучает бюджет". Как только я пришел в Минфин, мне быстро со всех сторон сливать информацию начали - с расшифровками, по компаниям, по суммам. Где стартуют, через кого прогоняют, где выводят. И 5 миллиардов - это только по НДС! Клименко с Януковичем смотрят и говорят: "Блин, а что, так можно было?" - екс міністр фінансів Уманський. https://censor.net.ua/r3186356
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все директора лесхозов миллионеры..или мультимиллионеры ..за назначение нач.обласного управление -может быть и пара миллионов долларов..в нормальной области лесной..киевская житомирская -их он отобйот за один год..пару миллионов!!!..или даже намного раньше
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А мы говорим бедная страна.У какого-то директора лесхоза сразу нашлись 200тыс. дол. и он готов их за должность легко отдать первому встречному. Значит у него этих денег гораздо больше,чем можно себе представить.
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Завтра сообщат,что это аферисты и к Ермаку никакого отношения не имеют.Типа, мало ли проходимцев прикрываются его именем.Так проделки брата Ермака превратят в пи.дохаханьки.
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Тобто те, що Єрмак торгує посадами знала кожна торгував на ринку. Цікаво, що у ДБР цього не знали🐸
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Вообще-то, это реквизит Двое мужчин, один из которых представлялся помощником руководителя ОП Ермака, взяли у экс-руководителя лесхоза $200 тысяч за "назначение на должность", - Нацполиция - Цензор.НЕТ 117
Спектакль всё-таки...
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значит дЕрьмакам можно заниматься мошенничеством, а другим бандитам нельзя???

только потому что у них нет связей с президентом и крышевания от президента.
одни бандиты будут сидеть, а другие продолжат продавать страну???
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Ну понятно,что Ермак скажет,что не знает этих пассажиров
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А ты думаешь он бы сейчас такой мелочью занимался?
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Я думаю,что сейчас он должен был бы быть в кутузке,с правом залога в миллиард.
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Щось ця історія дуже вчасно з'явилася!
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Операция отбеливание Ермака началась. Сейчас хохлосу покажут что все кому не лень представляются "от Ермака" и гребут камазами. А на тех видео может и не брат и т.д.
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Только для отбитых мозгов это может выглядеть как оправдание!

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последнее отдал. всё до последней собаки продал и тут вот такая маленькая неприятность (((
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Новая мулька, - вместо детей лейтенанта Шмидта появились "братья Ермака".. Главное теперь конвенцию не нарушать)
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Вы что не понимаете, это они при помощи Авакова, отводят подозрения от Дениса Ермака Смотрите мол, вот совершенно посторонние, представляются помощниками Д.Ермка, а на самом деле аферисты Они нас что, за идиотов держат?
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похоже что развели лоха))) Ермаки уже не "решают " с назначением?...по крайней мере временно пока шумиха не утихнет и крыша добро не даст))) Двое мужчин, один из которых представлялся помощником руководителя ОП Ермака, взяли у экс-руководителя лесхоза $200 тысяч за "назначение на должность", - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5025
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Мелочёвка все это. Торговать интересами государство более прибыльное дело.
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Круто. Если должность в Лесхозе стоит 200 тыс. зеленых, значит человек был уверен что отобьёт их. А как? Да очень просто - по-варварски вырубывая лес по принципу: после нас хоть потоп.

Ещё думаю в налоговой хорошо идёт торговля должностями. Заплатишь лям - и можешь драть три шкуры со смердов. Инвестиции отобьются.

Ещё есть много чудных историй с Руанды (или Сомали) на Днепре, в которой мы все живём.
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кстати давно ничего не слышали что там с вырубкой и вывозом леса кругляка..и с бурштыном
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Как Порошенко ушел, так об этом даже не упоминают.
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"разоблачили двух человек, один из которых представитель общественной организации, в организации мошеннической схемы"

Випадково це не та Громадська організація "Українське бюро національного розвитку", яку створив брат Єрмака? Чи може оперативно "спіймали" підсадну качку?
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Остается только один вопрос. Ради чего погиб брат ермака?
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ЖТО ЦИРК?

Кто даст 100 тысяч НЕ ИМЕЯ ГАРАНТИЙ?

Дураков нет в Украине .
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К стати! А по чём нынче должности? Прайс можно опубликовать?
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підставні, щоб розмити ситуацію. продовження у цієї історії не буде. А так виглядає ніби діти Шмідта розбіглись по країні.
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А где директор лесхоза взял такие НАЛИЧНЫЕ ДОЛЛАРЫ?

У долларов есть номера 😎😎😎
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Опять режиссеры 95 квартала прокололись 😀😀😀
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я от Ермака......
это сейчас пароль входа в преступный мир... Двоє чоловіків, один із яких представлявся помічником керівника ОП Єрмака, взяли у екскерівника лісгоспу $200 тисяч за "призначення на посаду", - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3035

2-ды уголовник Янык чувствует себя сейчас обоссанным...
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Ну бывает! Такие мелочи! Лучше забыть об этом.!
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