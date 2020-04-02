 Заседание парламентской ассамблеи НАТО в Киеве перенесли в связи с коронавирусом

Об этом корреспонденту Цензор.НЕТ сообщил председатель постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев.

По его словам, сейчас члене украинской делегации проводят консультации с Генеральным секретарем ПА НАТО относительно новой даты.

"Украинская делегация приложит все усилия, чтобы первая в истории сессия ПА НАТО, которая должна собраться в Украине, состоялась в этом году можно скорее, как только позволит эпидемиологическая ситуация", - отметил Чернев.

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