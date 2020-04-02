EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Общество
  388  8
Материалы по теме:
Все про:карантин (2132) заключенные (404) Мамедов Гюндуз (29) Офис генерального прокурора (204) COVID-19 (2927) коронавирус (1498)

 Офис генпрокурора настаивает на соблюдении рекомендаций Совета Европы по обращению с заключенными и осужденными в условиях пандемии

Заместитель Генерального прокурора Гюндуз Мамедов обратился к руководителям региональных прокуратур с требованием усилить надзор за соблюдением прав на материально-бытовое обеспечение и медицинское обслуживание лиц, находящихся в условиях ограничения свободы, во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Офисе генпрокурора.

Сейчас в учреждениях Государственной уголовно-исполнительной службы Украины уже введены ограничения на период карантина. В частности, прекращено перемещение между учреждениями исполнения наказаний и следственными изоляторами. В связи с этим, в отдельных учреждениях предварительного заключения Волынской, Днепропетровской, Херсонской и Хмельницкой областей установленный лимит наполнения превышен на 256 человек. Всего по Украине из-за запрета этапирования к местам отбывания наказания общее количество заключенных в СИЗО увеличилось почти на 530 человек.

Кроме того, Гюндуз Мамедов акцентировал внимание на соблюдении рекомендаций Европейского комитета по предупреждению пыток Совета Европы по обращению с лицами, находящимися в условиях ограничения свободы в период пандемии. "И персонал, и заключенные находятся в специфических условиях. Но защитные меры не должны вызывать нечеловеческое или унизительное обращение с теми, кто находится в местах несвободы. Доступ к адвокату, к врачу должны обеспечиваться при любых обстоятельствах и в любое время. Все должны с пониманием относиться к непростым условиям карантина, ведь ограничительные нормы введены для защиты здоровья, жизни и безопасности", - отметил заместитель Генерального прокурора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за запрета пассажирских перевозок до 150 освобожденных из мест несвободы лиц не смогут добраться домой, - ОГП просит Минюст принять меры

Источник: https://censor.net.ua/n3186439
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
в Иране (и ещё где-то, название страны не запомнил) так и сделали. и протестов нет Офис генпрокурора настаивает на соблюдении рекомендаций Совета Европы по обращению с заключенными и осужденными в условиях пандемии - Цензор.НЕТ 2330
 показать весь комментарий
 
"Нова пошта" купила для лікарень Чернівців 2000 захисних костюмів.
***
А Квартал95 передали 1500 «******», 3000 «*****» та влику партію «ідітьусраку».

Офис генпрокурора настаивает на соблюдении рекомендаций Совета Европы по обращению с заключенными и осужденными в условиях пандемии - Цензор.НЕТ 5259
 показать весь комментарий
 
 
Венедиктова должна подать в отставку , т к ее назначение лоббировал Ермак
То есть нет чистоты назначения
 показать весь комментарий
 
 
"И персонал, и заключенные находятся в специфических условиях. Но защитные меры не должны вызывать нечеловеческое или унизительное обращение с теми, кто находится в местах несвободы. Доступ к адвокату, к врачу должны обеспечиваться при любых обстоятельствах и в любое время"

...
Так, вірю. У нашій країні. Де і без доведеної вини не факт що доживеш до суду. А туберкульозникам не те що медичної допомоги не надають, так ще й використовують тубхати як засіб тиску, кидаючи туди здорових.
Та з коронавірусом буде приблизно так само. "Или подписуй явку с повинной, или на вирусную хату закинем, а оттуда в пластиковом мешке на волю откинешься".
До речі, до Кузьменко та Антоненка адвокатів та лікарів тупо не допускають. Щоб не засвідчили ознаки тортур.
 показать весь комментарий
 
с этими рекомендациями от вируса перемрут быстрее и досрочно освободят места для нового поколения
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх