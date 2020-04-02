 Никто из названных людей не был назначен на должности, которые обсуждались, ждем официальных результатов расследования, - ОП о "записях Лероса"

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Офиса Президента в Фейсбук.
"Нынешняя власть Украины имеет нулевую толерантность к коррупции, независимо от структуры: Офис Президента это или парламент. Ситуация с обнародованными записями, в которых фигурирует брат главы Офиса Президента, продемонстрировала, сколько людей привыкли к аферам, когда решать государственные дела можно за взятки.
Разговоры на обнародованных пленках не имеют отношения к реальной жизни, никто из названных людей не был назначен на должности, которые обсуждались. Однако все изложенные факты должны быть тщательно проверены - так же, как и источники появления пленок и то, кто и с какой целью заказывал слежку", - говорится в сообщении.
В ОП отметили, что Служба безопасности Украины проводит допросы обеих сторон: и брата главы Офиса Президента, и народного депутата, который выложил полученные пленки в публичную плоскость. НАБУ открыло дело по заявлению народного депутата, ГБР - по заявлению руководителя ОП.
Офис Президента ждет официальных результатов расследования от правоохранителей.
"Никто не избежит наказания за противоправные действия, однако и обвинять кого-либо из сторон до официальных результатов расследования было бы опрометчиво. Все мы понимаем, что подобные скандалы имеют конечного бенефициара. Найти правду и установить справедливость - главное", - говорится в заявлении ОП.
Напомним, в воскресенье, 29 марта, нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.
Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.
Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.
САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.
ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).
Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.
Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, Дениса Ермака, брата главы Офиса Президента Андрея Ермака, 31 марта допросили в Госбюро расследований по делу о "записях Лероса".
Что они в чужой квартире;
Под столом в углу лежал Иван.
Все сожрали, все допили,
Всю посуду перебили,
А хозяйке дали по зубам.
Судьи рассудили ясно:
Гости к драке не причастны,
Бил хозяйку лишь один Иван.
Все довольными остались,
Снова к Леве все собрались;
Иванов же прямо в Магадан.
З новинами сьогодення, ми з вами упустили річницю президентських виборів в Україні. Володимире Олександровичу, ми вчора всі бачили ваш наляканий фейс та чули тремтячий голос. "МВФ.. Шановні колеги, будь ласка..". Страшно? Життя - не серіал? А ми Вам це говорили. Воно було того варте? Думаю, сьогоднішній день Ви не святкуєте. Бо сьогодні Ви - уже Зеленський, а не Голобородько.На сторінці Вашої дружини, коли пости та коментарі були ще відриті, були мої слова: "Вашу родину проклянуть. На вашому прізвищі буде більше ненависті, ніж на прізвищі "Янукович". І проклянуть вас ваші ж виборці. Гарантую". Звісно, там почало летіти пір'я з курей, які прибігли на ці слова, але зараз ми бачимо, що так приблизно і трапляється. Я не Ванга, але я розумію психологію люмпена, який і привів вас, чортів, до влади, Володимире Олександровичу. Ви їм пообіцяли ситого життя, але не дали його. Ви описувати Утопію, а пишете Руїну. Вони вас і зжеруть заживо.
Розумієте, люди примітивні та підлі не здатні мислити вищими категоріями, ніж суто біологічні функції. А тупі постсовки, яких оце "пост" ментально і не торкнулося, ще й чекають на Месію, який прийде - і зробить їм добре жити, прибере у квартирі, дасть грошей просто так, "розкуркулить" багатих, роздасть бідним... Ви, Володимире Олександровичу, підняли всі найбільш ниці бажання, думки й емоції та культивували їх, ставши хорошим для всіх. Так от, я Вам скажу так: якби Ви після перемоги померли - Вас канонізували б, прикладали до гемороїв і плакали б рабськими слізьми, як за сталіним плачуть народжені в 00-х тупі сцикухи. А, так, Володимире Олександровичу, тобі, доведеться стати фіговим. Для всіх. Ти нікому не вгодиш. Ти вчора заради ілюзії безпеки держави плюнув у "кофє" Коломойському. І, думаю, тепер кожен телефонний дзвінок викликає у тебе передінфарктний стан. Вчора від тебе відвернулося багато твоїх виборців у тому числі. А, ще, довелося консолідуватися з ненависним ЄС. "Я Ваш вирок", - пам'ятаєте, Вова, свої слова Порошенку? Де Ваша сміливість зараз? Де оце от "Рейган"? Де Наполеон? Чихуахуа. Не більше, Вова. Ти виявився всєм должен. І, водночас, нікому не потрібен.Ти зараз, Вова, міг би сидіти зі сім'єю в котеджі, перечікувати карантин. А ти сидиш сам. Наляканий. Розчарований. Зрадник. Зрадник для нас, тих, хто не голосував за тебе, і зрадник для тих із "зелених", до кого вже дійшло. Через рік тобі клястиме найтупіший із твоєї отари. Вечєрній квартал уже не зажигає, Вова. Твій Вєчєрній квартал - це шпагат між путіним, Європою, олігархами та громадянами. В результаті, ти нікуди не встигаєш, і лиш штани порвав. Твій "зажигаєт" - це провал в економічній сфері, економічна та соціальна криза, перетасовування міністрів.Ти політичний труп. Ти ним став, не побувши політиком. Але тепер ти й не будеш шоуменом.
Вітаю тебе з роком, Вова. Ти тоді переміг, а в перспективі програв. Ви зробили це разом. Тепер вони зроблять тебе.
А порохоботи будуть дивитися.
При отсутствии доказательств.
***
Ермак и брат Ермака - на свободе
Портнов - на свободе
Ефремов - на свободе
"Беркута", р@сстреливавшие Майдан - на свободе
Ви зробили ЦЕ разом, зелебобы !!!
Лєрос сяде.
Наче 1 квітня вчора було.
та і взагалі - реформ немає, грошей теж...а Зю вже рік як на помості з булавою.
покращень в країні не видно АБСОЛЮТНО
Спрошу у форумчан, так Офис Президента сказал правду или соврал?
Будет ещё много разных.
А значит, это его кинули?
Сам факт попытки продажи есть . Значит Ермак должен идти в отставку
ПОХОЖЕ БРАТЬЯ ПЫТАЮТСЯ ВКЛЮЧИТЬ ДУРАКА ????
и жто повлияло на рейтинг Буша
ТАК ЕГО АДМИНИСТРАЦИЯ НЕ ТОРГОВАЛА ДОЛЖНОСТЯМИ
ЭТО ДЕМОКРАТИЯ !!!
доверия Ермаку нет
Пусть идёт в отставку
Вы понимаете о чём речь?
1. Должности у Дениса в огороде не растут
2, без согласия Главного канцеляриста , Денис бы не дёргался
И не обсуждал сумму благодарности
3. Следовательно Ермаку налогов уходить в отставку
4, когда-то Янек не уволил Захарченко за избиение студентов
Лично сам Захарченко никого не бил
НО ЯНЕКА ВЫГНАЛИ
5, ЗЕ должен уволить Ермака , чтобы снять коррупционный момент в ОП
На основании чего его увольнять?
На основании того, что у него брат аферист?
И следующие может и не Лерос озвучить , а кто нибудь другой 😀😀😀
а сколько было назначено неназванных? тупая отмазка
правда... пандемию не обещали...ну это так...бонусом пошло, чтоб жизнь малиной не казалась