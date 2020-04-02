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 Общество, Здоровье
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 Возраст и сопутствующие заболевания стали основными предикаторами смерти от COVID-19, - Ляшко

Возраст и имеющиеся сопутствующие заболевания оказались основными предикторами смертности пациентов с COVID-19 в Украине

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Фейсбук Минздрава, об этом заявил заместитель Министра здравоохранения Украины, Главный государственный санитарный врач Украины и руководитель работ по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации государственного уровня Виктор Ляшко.

Он отметил: "На сегодня в Украине зарегистрировано 804 случая коронавирусной болезни, из них 13 человек выздоровели и 20 случаев закончились летально. Умерли 15 женщин и 5 мужчин.

88% умерших имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких, что и стало основной причиной смерти".

Источник: https://censor.net.ua/n3186436
 
 
 Топ комментарии
 
А зебилизм- это сопутствующее заболевание или просто форма умственной отсталости? Возраст и сопутствующие заболевания стали основными предикаторами смерти от COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8725
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Звучить майже як 100% тих, хто п'є воду - помирає.
Хвороби у кожного можна знайти - як зручно! То не коронавірус винний, ви і так хворі були, так?
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ну ляшко невиживит тогда у него рак мозга
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А зебилизм- это сопутствующее заболевание или просто форма умственной отсталости? Возраст и сопутствующие заболевания стали основными предикаторами смерти от COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8725
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У кого хронічних хвороб не має?
Не має здоровых людей є недообстежені.
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и еще один дедушка 104 года в США выздоровел Ради Бога приберите дебила Ляшка Возраст и сопутствующие заболевания стали основными предикаторами смерти от COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3649
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ты бы лучше еще раз рассказал о 1600 новых случаев в Китае.
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Якось одужують не надто швидко.
Здається, в Чернівецькій області, мужчина, який 14 днів пробув в самоізоляції, після повернення із закордону, захворів на 17 !!!! день.
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Китайцы неоднократно говорили про большие сроки инкубационного периода и даже про 30 дней.Так что неудивительно.
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Китайці писали про підтверджені випадки інкубаційного періоду понад 30 днів. Здається один, навіть, 37 днів. Отака х..ня малята, - інакше не скажеш.
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В Украине каждый 2ой с хроникой, нельзя все на неё сваливать.
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Для Ляшко, оказывается, открытие, что болеют и умирают, в основном, старые люди. Господи, спаси нас от недоумков в медицине!
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Подтверждается то, о чём говорил Шахов, вирус как бы есть, но страшной проблемы как бы нет. Вирусу приписывают то, что не совсем его...
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Звучить майже як 100% тих, хто п'є воду - помирає.
Хвороби у кожного можна знайти - як зручно! То не коронавірус винний, ви і так хворі були, так?
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предиктор і предикатор це якби різні поняття)
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