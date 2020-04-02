 Почтовое сообщение с рядом стран осложнилось - Укрпочта

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте государственного почтового оператора Укрпочта.
Там уточнили, что Укрпочта и украинская специализированная таможня продолжают в штатном режиме принимать и обрабатывать отправки на экспорт в соответствии с установленным регламентом.
"Однако есть ряд стран, в которых доставки усложняется. Информируем, что сейчас есть трудности с доставкой в страны Центральной и Южной Африки, Южной Америки, Океании, некоторые страны в Азии (Монголия, Вьетнам, Таджикистан, Малайзия, Гонконг)", - отметили в Укрпочте.
В компании отмечают, что отправка в эти страны будут доставлять "при первой возможности" - когда авиапартнеры и страны назначения будут готовы принять почту с Украиной. Принятые ранее на эти направления посылки, как и планировалось, направляются в эти страны.
Также компания предупредила о возможном изменении сроков доставки почтовых отправлений в страны Европы, СНГ, Ближнего Востока, США и Канаду. Сейчас отправления туда доставляют грузовыми самолетами. Тарифы на доставку через Укрпочту остаются без изменений.
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https://youtu.be/SnREBUq5moU
За такую зарплату, как ваш директор заколачивает, пусть на верблюдах везёт.
Теперь тариф подняли в 2.5 раза (надеялся, хоть сроки выдержат за такие деньги)
...уже три недели, а груз даже не вылетел из страны отправления.
По треку посылка поступила в страну, а на почте не появлялась.