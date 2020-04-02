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Все про:почта (104) Укрпочта (155)

 Почтовое сообщение с рядом стран осложнилось - Укрпочта

Карантине мероприятия и полная отмена регулярного пассажирского перевозки между большинством стран мира создали трудности с доставкой почтовых отправлений в страны Центральной и Южной Африки, Южной Америки, Океании и некоторые страны Азии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте государственного почтового оператора Укрпочта.

Там уточнили, что Укрпочта и украинская специализированная таможня продолжают в штатном режиме принимать и обрабатывать отправки на экспорт в соответствии с установленным регламентом.

"Однако есть ряд стран, в которых доставки усложняется. Информируем, что сейчас есть трудности с доставкой в ​​страны Центральной и Южной Африки, Южной Америки, Океании, некоторые страны в Азии (Монголия, Вьетнам, Таджикистан, Малайзия, Гонконг)", - отметили в Укрпочте.

В компании отмечают, что отправка в эти страны будут доставлять "при первой возможности" - когда авиапартнеры и страны назначения будут готовы принять почту с Украиной. Принятые ранее на эти направления посылки, как и планировалось, направляются в эти страны.

Также компания предупредила о возможном изменении сроков доставки почтовых отправлений в страны Европы, СНГ, Ближнего Востока, США и Канаду. Сейчас отправления туда доставляют грузовыми самолетами. Тарифы на доставку через Укрпочту остаются без изменений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лекарства - за деньги, доставка - бесплатно: "Укрпочта" начала доставлять на дом товары из аптек

Источник: https://censor.net.ua/n3186433
 
 
 Топ комментарии
 
птичий грип. голуби мрут на лету ако мухи.
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Почтовое сообщение с рядом стран осложнилось - Укрпочта

За такую зарплату, как ваш директор заколачивает, пусть на верблюдах везёт.
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птичий грип. голуби мрут на лету ако мухи.
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То за шо я казав з самого початку:
Зеленський домовився із Медведчуком та допомагає російській пропаганді - СТЕРНЕНКО НА ЗВ'ЯЗКУ
https://youtu.be/SnREBUq5moU
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Почтовое сообщение с рядом стран осложнилось - Укрпочта

За такую зарплату, как ваш директор заколачивает, пусть на верблюдах везёт.
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Полный пи...дешь, все почты в полном ЖОПЕ некому принимать и обрабатывать посылки приходящие из за бугра, сотрудники не могут добраться из пригородов на работу и тд и тп
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мне посылка отправлена из Болгарии 15.03. Аут без каких-либо объяснений.
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А у Fedex , DHL , Mistexpress , EMS все отлично, но дорого
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13.03.20 отправил "DHL Express", раньше доставляли за 4 дня.
Теперь тариф подняли в 2.5 раза (надеялся, хоть сроки выдержат за такие деньги)
...уже три недели, а груз даже не вылетел из страны отправления.
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в 2016 у меня уже украли сотрудники украинской таможни посылку с телефоном, когда укрпочта была якобы под атакой российских хакеров.
По треку посылка поступила в страну, а на почте не появлялась.
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Nado bylo straxovku delat,a to dumaju vam kopejki vernuli.Jesli vam vysylajet pismo togda vasa pocta otvecajet za nego.Jesli vy vysylyjete togda ta pocta kuda vy vyslete otvecajet za nego.Interesno i to sto i marsrut ukazyvajet pocta polucatel,a ne ta otkuda vy vysylajete
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