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Все про:САП (1283) НКРЭКУ (321) Антикоррупционный суд (607) Роттердам+ (57)

 Антикоррупционный суд продлил обязательства 4 подозреваемым по "делу Роттердам+"

Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство прокурора САП и продолжил процессуальные обязанности, определенные после внесения залога, четырем подозреваемым по делу "Роттердам +".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

Речь идет о бывшем члене Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, бывшем начальнике отдела НКРЭКУ и двух топ-менеджерах ДТЭК.

Действие обязательств продлены до 2 июня 2020 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВАКС заочно арестовал экс-главу НКРЭКУ Вовка по делу о "Роттердам+", - САП

Напомним, 4 подозреваемым была избрана мера пресечения в виде залогов размером от 1,9 млн гривен до 10 млн гривен с возложенными процессуальными обязательствами.

Напоминаем, НАБУ 24 марта 2017 года открыло уголовное производство, в рамках которого расследует действия членов НКРЭКУ, утвердивших формулу "Роттердам+". С 1 июля 2019 года была запущена новая модель рынка электроэнергии, в связи с чем прежние принципы формирования цен, в том числе формула "Роттердам+", прекратила действие.

Также читайте: Сейчас цены на электроэнергию для промышленности выше, чем были при "Роттердам+", а для населения по-прежнему от формулы не зависят, - экс-глава НКРЭКУ Вовк

Источник: https://censor.net.ua/n3186432
 
 
 Топ комментарии
 
Вже про той Ротердам довели, що злочину не було. Але ж продовжують зебіли жувати лайно в роті.🐸
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Антикоррупционный суд продлил обязательства 4 подозреваемым по "делу Роттердам+" - Цензор.НЕТ 1075 Формула "Роттердам+" обеспечивает самую низкую цену угля. Об этом написал в Facebook главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов со ссылкой на данные, которые были озвучены 19 августа на совещании в Офисе президента с участием главы государства Владимира Зеленского.
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Парашенки не хватает, а так приблизительно верно.
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Вже про той Ротердам довели, що злочину не було. Але ж продовжують зебіли жувати лайно в роті.🐸
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Мало того, уголовное дело за отмену завели. Подозревают в организации того, отмена чего была признана преступной. Шиза косит зеленые ряды уже и не скрываясь.
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ждем дела по газу ХАБ+
та же, считай, формула
ну не идиотизм разве )))
монике пора в отставку
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колись же закриють, все-одно. От тоді рижа мразь відіграється... бо окремого антиахметівського закону не прийматимуть.
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Дурдом белочка. Только у зеленых дебилов такое возможно.

Антикоррупционный суд продлил обязательства 4 подозреваемым по "делу Роттердам+" - Цензор.НЕТ 3220
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Формула "Роттердам+" обеспечивает самую низкую цену угля. Об этом написал в Facebook главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов со ссылкой на данные, которые были озвучены 19 августа на совещании в Офисе президента с участием главы государства Владимира Зеленского.
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Люблю наших нафтотрейдерів.
***
Нафта впала втричі, але бєнз не подешевшає.
Чому ?
Тому що долар виріс на 3 грн. Бльо, долар падав на 3 грн - ціни не падали, нафта рухнула втричі - ціни не падали.
Що цим жлобам мусить статися щоб бензин здешевшав ?
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уважаемый вау. всем, в Украине рулит през, его люди или его компаньоны. подруливают люди типа ахметова. трейдеры просто имеют свой нехилый % от колличества барилей. ВСЕ
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Забрать у монополиста Бени и нефтепереработку и сеть АЗС. Тогда и остальные снизят.
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тоесть их всего четыре, и из спи...денных 12 миллиардов в год сидят себе где хотят под сраненькие 200-300 миллионов????? ауительно!!!!!!!!!!!!!!
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