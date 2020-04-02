 Антикоррупционный суд продлил обязательства 4 подозреваемым по "делу Роттердам+"

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

Речь идет о бывшем члене Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, бывшем начальнике отдела НКРЭКУ и двух топ-менеджерах ДТЭК.

Действие обязательств продлены до 2 июня 2020 года.

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Напомним, 4 подозреваемым была избрана мера пресечения в виде залогов размером от 1,9 млн гривен до 10 млн гривен с возложенными процессуальными обязательствами.

Напоминаем, НАБУ 24 марта 2017 года открыло уголовное производство, в рамках которого расследует действия членов НКРЭКУ, утвердивших формулу "Роттердам+". С 1 июля 2019 года была запущена новая модель рынка электроэнергии, в связи с чем прежние принципы формирования цен, в том числе формула "Роттердам+", прекратила действие.

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