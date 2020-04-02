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 Киевские новости, Здоровье
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 Из 24 аппаратов ИВЛ в одной из киевских больниц лечить пациентов с COVID-19 могут только 2, - советник Кличко Бахматов после аудита медучреждения

Советник Киевского городского головы Максим Бахматов опубликовал результаты аудита, проведенного в одной из больниц Киева.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке. 

Бахматов отметил: "Перед тем, как делать громкие заявления о количестве аппаратов ИВЛ, которые имеет то или иное медучреждение, надо понимать, работает ли он. Или он просто там есть.

Отдельно следует убедиться будет ли он работать при например случайном выключении света. Вообще убедиться, что в палате, где он должен стоять, работают розетки.

Киевский волонтерский штаб провел экспертный независимый аудит КГКБ №17 на состояние готовности к приему пациентов с covid19.

Больница перепрофилирует старые отделения под прием пациентов с covid19.

Общее количество аппаратов ИВЛ 24!

На этом очень часто заканчиваются официальные отчеты от главных врачей, к главному санэпидем врачу Виктору Ляшко".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве выявили 29 новых случаев COVID-19, 1 человек умер, 12 выздоровели, - Кличко

Бахматов продолжил: "Но независимый и экспертный и настоящий аудит надо читать полностью. Вот вам выжимка! Общее количество аппаратов ИВЛ 24! Не рабочих 8.

Рабочих 16, из них 10 не соответствуют требованиям и не имеют режимов для лечения пациентов с острым респираторным дистрес синдромом, которым может осложняться covid19.

Остается 6, 4 из них работают на ургент и не могут быть привлечены для лечения covid19.

Потому что другие экстренные случаи, к сожалению, не пошли на карантин.

И вот мы уже видим как 24 аппарата ИВЛ превратились в 2.

Еще раз 2 аппарата ИВЛ для палат интенсивной терапии пациентов с covid19

Аппарат ИВЛ, который предлагается закупить стоит 500 тыс. Их необходимо 10 штук. Уже 5 млн.

Та же история с СРАР аппаратами (3 млн грн) мониторами (750 тыс. грн), аспираторами (64 тыс. грн), пульсоксиметрами (40 тыс. грн), насосами шприцевыми (270 тыс. грн) и объемным (482 тыс.) - без этого всего оборудования оказать качественную помощь невозможно!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кличко: мы заказали маски и аппараты ИВЛ, но есть проблемы с логистикой

"Идем дальше. Не рабочая вентиляция. Отсутствует альтернативный источник электроснабжения, то есть если свет отключат, вся аппаратура отключится (455 тыс. грн). Требует технического обслуживания анализатор крови.

Есть и хорошие новости: в этой больнице уже прокладывают кислородную магистраль за средства Фонда ИТ компании Innovecs", - подчеркнул Бахматов.

"Мое субъективное впечатление, что эта больница не исключение. Нужно делать аудиты. Нужно разбирать на винтики.

Нужно иметь яйца чтобы сказать "ребята нам п#здец". После аудита мы сформировали перечень необходимого для больницы номер 17.

Если мы его закрываем, эта больница сможет разместить у себя 62 пациента (50 инфекционное отделение и 12 отделение интенсивной терапии). Сумма составляет 10606092 гривен", - резюмировал Бахматов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав определил 240 больниц первой волны для госпитализации пациентов с COVID-19

Источник: https://censor.net.ua/n3186431
 
 
 Топ комментарии
 
Через пару тижнів так бабахне, що вже буде не до карантинів.
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А що їм робити, беж засобів захисту і на зарплатню в 3700?
Розумні звільняться, дурні інфікуються, ще й помре частина. Зате більше не треба буде з бюджету гроші на них витрачати. Можна буде купити ще пару мерседесів для Єрмака, або ж оплатити пару вояжів ЗЕ! по закордонам.
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А с января было мало времени, чтобы протестировать эти аппараты? Или как всегда понадеялись на АВОСЬ, пронесет? Пандемия не проносит, от нее даже диарея крайне редко бывает.
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Бахматов подчеркнул, что необходимо делать аудит и разбирать его на "винтики". "Нужно иметь яйца, чтобы сказать: "ребята, нам пи*дец"", - подытожил он.

А ролики по теоевизору:не переживайте Украина готова к коронавирусу...твари *********
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Так то вы не поняли какая Украина и к чему "готова". Та "Украина" что сидит на улл. Банковой, Грушевского и Конче Заспе и лечится готова, и сдрыснуть в заморские хатынки готова.
А остальная Украина просто готова к тому что вышеперечисленный "цвет нации" и лечится готов, и удрать с Украины готов...
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..круто то как однако..доборолысь *** в т. ч . и медики, кому положено следить за всем этим.. З 24 апаратів ШВЛ в одній із київських лікарень лікувати пацієнтів з COVID-19 можуть тільки 2, - радник Кличка Бахматов після аудиту медустанови - Цензор.НЕТ 2282
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Нужно иметь яйца чтобы сказать "ребята нам п#здец".
Скажи це зеленому недоумку з короною на голові
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Я же не знал, что так будет!
Я думал будет много аплодисментов, цветы, поездки по разным странам, ну таам каки е то бумажки подписать...Я вообще ничего не знал, чем президенты занимаются!
З 24 апаратів ШВЛ в одній із київських лікарень лікувати пацієнтів з COVID-19 можуть тільки 2, - радник Кличка Бахматов після аудиту медустанови - Цензор.НЕТ 6643
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Скоро Супрун привезе аппати від Маска. Шо ви панікуєте!
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Почему п#здец должен быть всем кроме Зеленского , они почти год проводили полный аудит страны , так нааудитились , что экономике п#здец! Зеленский ты понимаешь , что тебе с такими успехами скоро падет п#здец! Как ты называл себя приговором Порошенко , и по сути явился им , так сегодняшняя ситуация это приговор тебе! Тебя не волновало реальное состояние дел , ты не вышел через пару месяцев к народу и не выложил реальное состояние дел , не сказал прямо - нам п#здец , потому что - так и так ! Тебя волновали и волнуют рейтинги! Тебе п#здец - вот что я тебе скажу !И твоим судьй и палачом будет народ Украины!
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А зебубочка собирается хоть одной больнице помочь материально? Жаба зеленая.
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