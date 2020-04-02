 Из 24 аппаратов ИВЛ в одной из киевских больниц лечить пациентов с COVID-19 могут только 2, - советник Кличко Бахматов после аудита медучреждения

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Бахматов отметил: "Перед тем, как делать громкие заявления о количестве аппаратов ИВЛ, которые имеет то или иное медучреждение, надо понимать, работает ли он. Или он просто там есть.

Отдельно следует убедиться будет ли он работать при например случайном выключении света. Вообще убедиться, что в палате, где он должен стоять, работают розетки.

Киевский волонтерский штаб провел экспертный независимый аудит КГКБ №17 на состояние готовности к приему пациентов с covid19.

Больница перепрофилирует старые отделения под прием пациентов с covid19.

Общее количество аппаратов ИВЛ 24!

На этом очень часто заканчиваются официальные отчеты от главных врачей, к главному санэпидем врачу Виктору Ляшко".

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Бахматов продолжил: "Но независимый и экспертный и настоящий аудит надо читать полностью. Вот вам выжимка! Общее количество аппаратов ИВЛ 24! Не рабочих 8.

Рабочих 16, из них 10 не соответствуют требованиям и не имеют режимов для лечения пациентов с острым респираторным дистрес синдромом, которым может осложняться covid19.

Остается 6, 4 из них работают на ургент и не могут быть привлечены для лечения covid19.

Потому что другие экстренные случаи, к сожалению, не пошли на карантин.

И вот мы уже видим как 24 аппарата ИВЛ превратились в 2.

Еще раз 2 аппарата ИВЛ для палат интенсивной терапии пациентов с covid19

Аппарат ИВЛ, который предлагается закупить стоит 500 тыс. Их необходимо 10 штук. Уже 5 млн.

Та же история с СРАР аппаратами (3 млн грн) мониторами (750 тыс. грн), аспираторами (64 тыс. грн), пульсоксиметрами (40 тыс. грн), насосами шприцевыми (270 тыс. грн) и объемным (482 тыс.) - без этого всего оборудования оказать качественную помощь невозможно!"

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"Идем дальше. Не рабочая вентиляция. Отсутствует альтернативный источник электроснабжения, то есть если свет отключат, вся аппаратура отключится (455 тыс. грн). Требует технического обслуживания анализатор крови.

Есть и хорошие новости: в этой больнице уже прокладывают кислородную магистраль за средства Фонда ИТ компании Innovecs", - подчеркнул Бахматов.

"Мое субъективное впечатление, что эта больница не исключение. Нужно делать аудиты. Нужно разбирать на винтики.

Нужно иметь яйца чтобы сказать "ребята нам п#здец". После аудита мы сформировали перечень необходимого для больницы номер 17.

Если мы его закрываем, эта больница сможет разместить у себя 62 пациента (50 инфекционное отделение и 12 отделение интенсивной терапии). Сумма составляет 10606092 гривен", - резюмировал Бахматов.

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