 На Львовщине во двор жилого дома упал неразорвавшийся снаряд, - Минобороны

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"По оперативной информации Военнаой службы правопорядка в ВСУ сегодня, 2 апреля, во двор жилого дома в частном секторе одного из населенных пунктов Яворивского района Львовской области упал снаряд.
Боеприпас неразорвавшийся. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работают представители Военной службы правопорядка, Национальной полиции и ГСЧС.
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Ура, сдєлаєм їх разом, хуже не будет !!!
Мразі !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
вопрос, почему не разорвался?
С войны летал, устал, упал, но не взорвался. Пипец!!
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Не ведая преград
Крылатые ракєтьі
Летят летят летят
Крылатые ракєтьі
Летят летят летят
Село хоть не "Большие Говнищи" где бомба летит со свистом и застревает со звуком болота "чвяк"...но не разорвалась, а потом никто и шухер не подимал боялись что разрушат дом..так она и осталась в углу погреба....)))
Я даже насчет масляных белил сомневаюсь ))))
-Дорого очень дорого..
-Везет же мойше он ему пргилетел пгямо в сагай
Донецкие до Львова не добьют.
И по этому все так произошло ©
-Не знаю,АбГаша...наверное несколько миллионов...
-Сага,посмотри,какое богатство нам в дом летит... )))
То швидше всього була болванка. Навели трохи не туди і максимальний угол, от і полетів далі чім треба. буває, просто ніколи не пишуть. Є села недалеко від полігонів.