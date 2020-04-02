 На Львовщине во двор жилого дома упал неразорвавшийся снаряд, - Минобороны

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"По оперативной информации Военнаой службы правопорядка в ВСУ сегодня, 2 апреля, во двор жилого дома в частном секторе одного из населенных пунктов Яворивского района Львовской области упал снаряд.

Боеприпас неразорвавшийся. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

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На месте происшествия работают представители Военной службы правопорядка, Национальной полиции и ГСЧС.