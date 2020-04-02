 Дугарь продлили ночной домашний арест и разрешили перемещаться не только по поселку, но и по району

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Hromadske.

Прокурор по делу Сергей Зузак просил продлить меру пресечения Яне Дугар еще на два месяца, говоря о рисках побега подозреваемой, давлении на свидетелей и экспертов, уничтожении вещественных доказательств, совершении другого преступления. Также он заявил, что необходимо получить результаты еще приблизительно 20 экспертиз и провести дополнительные следственные действия.

Адвокаты возражали, указывая на фальсификации экспертиз и наличие свидетелей, которые подтвердили пребывание Яны Дугарь в Донецкой области в дни, когда она по версии следствия якобы наблюдала за Шереметом.

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Сама подозреваемая отметила, что не имеет отношения к преступлению, а подозрение - это ложь: "Мне противно смотреть и слушать каждый раз одно и то же. Никаких доказательств нет. Напротив, есть доказательства, указывающие, что я находилась в госпитале".

Как известно, 30 марта сроки досудебного расследования по делу об убийстве Шеремета продлили еще на два месяца в связи с необходимостью завершения около 20 экспертиз и проведения дополнительных следственных действий.

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

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Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.