 Продление карантина до 24 апреля сбережет жизни 150 людям, - Милованов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Милованов отметил: "По оценкам Киевской Школы Экономики продлении карантина до 24 апреля сохранит примерно 150 человек от смерти. Без карантина пик пандемии в Украине произойдет через 2-3 месяца - в июне или июле. С карантином (только) до 24 апреля пик пандемии откладывается еще на 2 недели (но спасаем 150 человек). Оценки о пике согласовываются с оценками ученых для Японии (начало середины лета), но отличаются от оценок для США (конец апреля). Причина, вероятно, заключается в том, что в США заражения вирусом началось раньше и уже сегодня США являются одним из центров пандемии.
Что нужно делать Украине? Жесткость карантина должна усиливаться и достичь максимума именно во время пика. Для его сглаживания. А сейчас, в начале пандемии, наоборот, карантинные меры должны быть относительно мягкими. В зависимости от сценария карантин может достигать от нескольких до 8 месяцев.
Оценка базируется на математической модели, разработанной школой, и данных, предоставленных НСЗУ. Модель позволяет оценить влияние на экономику различных сценариев карантина и предложить оптимальные действия для правительства".
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Спочатку вивезти УСІ маски, а потім штрафувати на 17000 грн. за їх відсутність у перехожих.
На черзі !!!!
Вивезення зерна за кордон,а потім штраф за відсутність у вас вдома хліба.
Ви вже достатньо сдьєлалі вмьєстьє ?!
Чи ще мало ?
В главных ролях:
Владимир Парасюк, Сэмэн Сэмэнчэнко, Мустафа Найэм, кружки детского творчества Нацкорпус и Нацжоны, Соболев и прочие, известные в прошлом актеры.
Как передают Факты ICTV со ссылкой на адвоката Романа Шахматенко, общественное место - это часть здания или территории, к которым все граждане Украины имеют равный доступ.
"Начиная с подъезда, лифтов и заканчивая магазинами и аптеками, это все считается общественным местом. Сюда же относят улицу, все заведения, остановки общественного транспорта, сам транспорт, парки, скверы, площадки", - пояснил он.
Таким образом, маску стоит носить везде за пределами своей квартиры, чтобы не нарваться на крупный штраф.
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150 людей врятує, а без планових операцій вб'є.