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 Продление карантина до 24 апреля сбережет жизни 150 людям, - Милованов

Директор Киевской школы экономики, экс-министр экономики Украины Тимофей Милованов оценил эффективность карантина в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Милованов отметил: "По оценкам Киевской Школы Экономики продлении карантина до 24 апреля сохранит примерно 150 человек от смерти. Без карантина пик пандемии в Украине произойдет через 2-3 месяца - в июне или июле. С карантином (только) до 24 апреля пик пандемии откладывается еще на 2 недели (но спасаем 150 человек). Оценки о пике согласовываются с оценками ученых для Японии (начало середины лета), но отличаются от оценок для США (конец апреля). Причина, вероятно, заключается в том, что в США заражения вирусом началось раньше и уже сегодня США являются одним из центров пандемии.

Что нужно делать Украине? Жесткость карантина должна усиливаться и достичь максимума именно во время пика. Для его сглаживания. А сейчас, в начале пандемии, наоборот, карантинные меры должны быть относительно мягкими. В зависимости от сценария карантин может достигать от нескольких до 8 месяцев.

Оценка базируется на математической модели, разработанной школой, и данных, предоставленных НСЗУ. Модель позволяет оценить влияние на экономику различных сценариев карантина и предложить оптимальные действия для правительства".

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Источник: https://censor.net.ua/n3186424
 
 
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Тимоша все не угомонится со своей экономикой.
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Это тот, который в Риксусе молодой депутанской поросли замолаживал за "бизнес"?
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А сколько убьёт, долбодятел? А потом, опосредовано, через удар по экономике? Продление карантина до 24 апреля сбережет жизни 150 людям, - Милованов - Цензор.НЕТ 6904
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Для карантина, надо сохранять людям зарплаты и закрывать всё. Кроме продуктовых магазинов ,аптек, больниц... и сидеть дома.
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Сиди, бирку из уха не вынимай, шоб тебя опознать потом смогли.
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Бред какой -то. Можно не в пересказе Милованова, а со ссылкой на оригинальные расчеты ?
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Нельзя, патамушта это расчет Милованова. Продление карантина до 24 апреля сбережет жизни 150 людям, - Милованов - Цензор.НЕТ 5754 То есть института, которым он руководит.
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От тільки думки дебіла (за самовизначенням) і іксперда ми ще не чули.
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может милованушка дурачок имел ввиду 150 тысяч, а не 150 человек?
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А чем кормить выживших будете при таких сроках карантина и без реальных запасов у людей после того, как совсем похороните остатки экономики.
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А кого кормить? Останется 150 человек. Как нибудб прокормятся.
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Тримайте черговий ''подарунок'' від ЗЕкоМанди !!!
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Спочатку вивезти УСІ маски, а потім штрафувати на 17000 грн. за їх відсутність у перехожих. Продление карантина до 24 апреля сбережет жизни 150 людям, - Милованов - Цензор.НЕТ 4956
На черзі !!!!
Вивезення зерна за кордон,а потім штраф за відсутність у вас вдома хліба.
Ви вже достатньо сдьєлалі вмьєстьє ?!
Чи ще мало ?
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Откуда такие вычисления? Сидит пердит в луже с умным видом
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вже й так всі задовбані суцільним коронавірусом, щоб іще й цього відомого вірусолога вислухувати
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После последних выборов в Украине снимается фильм: Человек - Невидимка.

В главных ролях:
Владимир Парасюк, Сэмэн Сэмэнчэнко, Мустафа Найэм, кружки детского творчества Нацкорпус и Нацжоны, Соболев и прочие, известные в прошлом актеры.
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Действительно, даже как-то скучновато стало без этих бениных статистов.
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Милованов несёт полную ху*ню. Пик заражения в Украине придётся на середину апреля, но если все попрутся на Пасху, Проводы и майские туда, куда переться не надо, то будет второй пик- похлеще первого.
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Звідки такі Ейнштейни вилазять?! Взяв так точно і порахував - 150! Про що він думав коли рахував до 150?!
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В Украине в связи с карантином из-за коронавируса ввели запрет на пребывание без масок во всех общественных местах. Нарушителям грозит штраф от 17 до 34 тысяч гривен.
Как передают Факты ICTV со ссылкой на адвоката Романа Шахматенко, общественное место - это часть здания или территории, к которым все граждане Украины имеют равный доступ.
"Начиная с подъезда, лифтов и заканчивая магазинами и аптеками, это все считается общественным местом. Сюда же относят улицу, все заведения, остановки общественного транспорта, сам транспорт, парки, скверы, площадки", - пояснил он.
Таким образом, маску стоит носить везде за пределами своей квартиры, чтобы не нарваться на крупный штраф.
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Якщо японці прогнозують пік на червень, то що зараз в Італії, США, Іспанії?
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Милованов рассказал, как курил марихуану. - Отсюда откровения: Гончарук - лучший премьер-министр за всю историю Украины, - Милованов/Работа правительства суперуспешна и суперэффективна, - Милованов. /Референдум - это большевизм- Милованов.
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Милованов отметил: "По оценкам Киевской Школы Экономики продлении карантина до 24 апреля сохранит примерно 150 человек от смерти Источник: https://censor.net.ua/n3186424
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150 людей врятує, а без планових операцій вб'є.
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******* что ли .... жрать что ? Воздух или святым духом питаться ? 6 лет работаю неофициально ,сейчас заработков мало к тому же транспорт перекрыт.отрыть АКМ и идти на большую дорогу ????
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Гнати це лайно,поки лиха народу ненакоїв.
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