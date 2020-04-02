 На съемочные группы двух телеканалов напали во время съемок сюжетов о нарушении карантина на спортполщадке в столичном Гидропарке

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
"Предварительно установлено, что на съемочные группы двух телеканалов напали во время подготовки репортажей о результатах инспектирования столичных парков и спортивных площадок, в частности, соблюдении киевлянами запретов на их посещение во время карантина", - говорится в сообщении пресс-службы.
По информации прокуратуры, один из мужчин, который находился на спортивной площадке на территории Гидропарка, возмутился по поводу замечания журналистов о том, что он нарушает карантин, напал на первую съемочную группу и повредил их технику.
"Через некоторое время на эту спортплощадку приехали журналисты другого телеканала и начали съемку аналогичного репортажа. В ходе съемки другой неизвестный мужчина совершил нападение на вторую съемочную группу, применил физическую силу в отношении журналистки и повредил съемочную технику", - сообщают в прокуратуре.
В результате двух инцидентов телесные повреждения получили двое журналистов и оператор.
В прокуратуре столицы уточняют, что пострадавшие представители СМИ обратились с соответствующим заявлением в полицию, а также сообщили приметы нападавших. В настоящее время правоохранители принимают меры по их задержанию.
"По фактам инцидентов начато два уголовных производства. Первое - по ч.1 ст.171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов). Второе - по ч.1 ст.171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов), ч.2 ст.345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
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Власть решила несколько смягчить условия карантина и позволила … работу ломбардов и кредитных союзов!
Об этом около часа назад сообщила в Фейсбуке лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко.
«Поразительное своей циничностью решение!
Зачем думать, как помочь людям выжить во время эпидемии и кризиса.
Пусть сами о себе позаботятся - несут технику, украшения и посуду ростовщикам!!!
Вам до сих пор кажется, что хуже распродажи земли иностранцам во время всемирной пандемии быть не может ничего?..», - отметила она.
Провокаторов и паникеров, себщих панику надо ******* и расстреливать на месте.
«Кабмин разрешил во время карантина работать ломбардам.
Почему? Нищий народ посадили по домам, лишив работы. А питаться же за что-то надо. Надо платить за газ, свет, отопление, коммуналку.
Вот и бросятся люди по дешевке отдавать нажитое…в ломбарды, заботливо открытые Зеленским.
Зеленский - это наш «вирок»…»