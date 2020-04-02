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 На съемочные группы двух телеканалов напали во время съемок сюжетов о нарушении карантина на спортполщадке в столичном Гидропарке

По факту нападения на съемочные группы телеканалов 2 апреля на спортплощадке на территории столичного Гидропарка открыто два уголовных производства,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"Предварительно установлено, что на съемочные группы двух телеканалов напали во время подготовки репортажей о результатах инспектирования столичных парков и спортивных площадок, в частности, соблюдении киевлянами запретов на их посещение во время карантина", - говорится в сообщении пресс-службы.

По информации прокуратуры, один из мужчин, который находился на спортивной площадке на территории Гидропарка, возмутился по поводу замечания журналистов о том, что он нарушает карантин, напал на первую съемочную группу и повредил их технику.

"Через некоторое время на эту спортплощадку приехали журналисты другого телеканала и начали съемку аналогичного репортажа. В ходе съемки другой неизвестный мужчина совершил нападение на вторую съемочную группу, применил физическую силу в отношении журналистки и повредил съемочную технику", - сообщают в прокуратуре.

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В результате двух инцидентов телесные повреждения получили двое журналистов и оператор.

В прокуратуре столицы уточняют, что пострадавшие представители СМИ обратились с соответствующим заявлением в полицию, а также сообщили приметы нападавших. В настоящее время правоохранители принимают меры по их задержанию.

"По фактам инцидентов начато два уголовных производства. Первое - по ч.1 ст.171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов). Второе - по ч.1 ст.171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов), ч.2 ст.345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

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Источник: https://censor.net.ua/n3186419
 
   
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Ещё неделю назад не мог себе даже в кошмарном сне представить, что занятия спортом станут преступлением. Вы сделали это вместе, зелебобики. На съемочные группы двух телеканалов напали во время съемок сюжетов о нарушении карантина на спортполщадке в столичном Гидропарке - Цензор.НЕТ 264
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Зелебобики тебе в штаны нагадили? Ты свинья русская, что несешь?
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Песец, шото за последнее время сильно бабуины распоясались.

Стекло вон в автобусе тоже побили...
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С автобусом - там алкашня постаралась.
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Журналистам нужно выдавать дробовик и лицензию.
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Ну этот вряд ли от эпидемии пострадает: крупному рогатому скоту covid-19 не страшен!
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Зеленский - это наш «вирок»…
Власть решила несколько смягчить условия карантина и позволила … работу ломбардов и кредитных союзов!
Об этом около часа назад сообщила в Фейсбуке лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко.
«Поразительное своей циничностью решение!
Зачем думать, как помочь людям выжить во время эпидемии и кризиса.
Пусть сами о себе позаботятся - несут технику, украшения и посуду ростовщикам!!!
Вам до сих пор кажется, что хуже распродажи земли иностранцам во время всемирной пандемии быть не может ничего?..», - отметила она.
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Было бы круто если бы журналисты вызвали полицаев и эти оба мужика начистили бы им рыла. Спорт рулит!
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Так может как на филипинах, расстрел ввести? Чтобы вы со своим спортом сидели дома?
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Начинается хаос. Зеля, люди должны работать, без работы они дуреют. Майдан тебе детской песочницей покажется, если на улицы попрут свихнувшиеся от карантина и голодухи массы.
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Правильно сделали
Провокаторов и паникеров, себщих панику надо ******* и расстреливать на месте.
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политолог Дмитрий Корнейчук:
«Кабмин разрешил во время карантина работать ломбардам.
Почему? Нищий народ посадили по домам, лишив работы. А питаться же за что-то надо. Надо платить за газ, свет, отопление, коммуналку.
Вот и бросятся люди по дешевке отдавать нажитое…в ломбарды, заботливо открытые Зеленским.
Зеленский - это наш «вирок»…»
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Чому журналістам можна вештатись по парку, а людям не можна?
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Сегодня ток-шоу «Право на владу» на телеканале «1 + 1», которое начнется в 22.30
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Якщо вони були з "112" і "ньюз ван", може з інших причин побили.
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