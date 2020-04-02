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 Не понимаю, почему 6 сотрудников СБУ приходят вручить повестку одному народному депутату, - Разумков о повестке Леросу

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал скандал с записями, на которых брат главы ОП Денис Ермак обсуждает вопросы назначения людей на разные государственные должности.

Свое мнение о происходящем Разумков высказал в комментарии Цензор.НЕТ.

"Правоохранительные органы должны дать оценку записям. Моя позиция — нужно проверять все факты. Не может быть разделения на своих и чужих", — сказал он.

Разумков подчеркнул, что перед законом все равны.

"В то же время я не понимаю, почему в государстве, где идет война и эпидемия, 6 сотрудников СБУ приходят вручить повестку одному народному депутату. Мне кажется, что в СБУ есть другие цели и задачи", — добавил он.

"Уверен, что расследование должно происходить в рамках закона и без какого-либо давления", — подытожил председатель парламента.

Читайте на Цензор.НЕТ: Дениса Ермака допросили в ГБР, - источник

Напомним, в воскресенье, 29 марта, нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

Также на Цензор.НЕТ: Ермак: Любой, кто замешан в коррупции, должен отвечать по закону, это распространяется и на моего брата

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.

Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, Дениса Ермака, брата главы Офиса Президента Андрея Ермака, 31 марта допросили в Госбюро расследований по делу о "записях Лероса".

Читайте также: Почему мой президент, в которого я верила и верю, наблюдает и молчит, - "слуга народа" Булах о записях Лероса и давлении на него

Источник: https://censor.net.ua/n3186418
 
   
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А почему не нашлось даже одного сотрудника СБУ что бы вручить повестку Ермаку?
Или такой вопрос даже не стоит?
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Денис уже сидит перед следаком....6 часов допроса!! Так что не неси пургу!!
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Шкандаль у домі слуг одного народу. Не забувайте, що там де пройде Лерос слугам того народу нема чого робити🐸
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Это намёк на то, что кое-кто является "шестёркой" Ермака и Ху*ла. Не понимаю, почему 6 сотрудников СБУ приходят вручить повестку одному народному депутату, - Разумков о повестке Леросу - Цензор.НЕТ 8637
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Він сам не очікував що тут стільки лохів.
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Зарплату отрабатывать надо вот и ходят
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Он ситуацию знает изнутри, посему готовит пути отхода, чтоб если что ...он белий и пушистий.
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не,похоже раньше...слуги для него были всего лишь трамплином в большую политику.и теперь он от них дистанцируется Не розумію, чому 6 співробітників СБУ приходять вручити повістку одному народному депутату, - Разумков про повістку Леросу - Цензор.НЕТ 1363
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СБУ у нас герои бабла и обнала -- то проституток ловят то повестки вручают . им по ходу делать нехрен Не понимаю, почему 6 сотрудников СБУ приходят вручить повестку одному народному депутату, - Разумков о повестке Леросу - Цензор.НЕТ 8225
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А делать им некуй, вот и шарятся толпой.. Вы , Разумков, не понимаете.. обратите внимание как слесаря рремонтируют, к примеру колодец канализации, один ремонтирует, а 5 человек стоят смотрят, руководят!
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Вы не знаете правил техн.безопасности при проведении особо опасных работ, к которым относятся работы в канализацийных колодцах.
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та да)))) нужно 10 человек что бы стояло, как в том анекдоте " слесарь ремонтируя канализацию, ныряет в говно с головой , иногда выныривает и просит ученика подать ключ, а потом ему говорит "учись студент, а то всю жизнь ключи подавать будешь" Не розумію, чому 6 співробітників СБУ приходять вручити повістку одному народному депутату, - Разумков про повістку Леросу - Цензор.НЕТ 9441
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Ермак все большще и больше превращается в гирю или рельсу на ногах Зеленского.. Россия Путин на самоизоляции ага поверим... как только вирус попадет в окупы "бурятов трактористов2 ОРЛДО елси уже не попал и пойдет повальная смерть... то..ну сами понмиаете какая республика какая Россия... и возникает вопрос а зачем ермак и тут припомнят все И Оман и Патрушева и Минск и договорняки и типа убитый брат ставший живым.. и пошло и поехали.... а там и к Трампу привязка в связи со сканадалом...
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Відповідь проста--при владі лох.неуч і ворог України.
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ЕВРЕЙСКАЯ этническая группировка во главе с Коломойским, сцепилась с АРМЯНСКОЙ этнической группировкой во главе с Аваковым, за УКРАИНСКИЕ АКТИВЫ.
Украинцы сидят на карантине, им некогда бороться за своё, они борются с вирусом.
Пока боролись на Востоке Украины, власть прехватывали евреи, теперь евреи не могут поделить Украинские активы с армянами...
Пока УКРАИНЦЫ по своей сути не станут ЭКСПАНСИОНИСТАМИ, они будут вечно обманутыми, униженными на вторых, третьих ролях.
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А це тому що вони звикли шоблою нападати. Як гопніки. І давно забули про своє призначення.
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Сколько надо сотрудников СБУ, что бы вручить одну повестку?
Хм...
Трудный вопрос, но думаю, как минимум на одного больше, чем нужно таджиков, что бы вкрутить одну лампочку.

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Рыбоглазый недоумевает, его терзают сомнения.
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Ермаки подлежат аресту как шпионы Путина.
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А я вообще не понимаю, почему 6 сотрудников СБУ пришли к Леросу, а не по 3 к каждому из братанов Ермаков.
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один вміє ходити , другий вміє читати, один глухий., один знає букви, один має посвідчення, один ківала і таких НЕОБМЕЖЕНА КІЛЬКІСТЬ
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Бо хтось їм наказав, тому і приходять.
Так само пресують ніби вбивць Шеремета.
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А тебе не турбує, що СБУ приходить до викривачів, а не приходить до здирників і зе-през кришує корупціонерів ?
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Между Разумковым и Ермаками/Зеленскими в последнее время возникает все больше недопониманий. Еще немного "турборежима" и малорос Зеленский также исключит Разумкова из своих друзей на Фейсбуке как до этого сделал с Данилюком и Гончаруком Не розумію, чому 6 співробітників СБУ приходять вручити повістку одному народному депутату, - Разумков про повістку Леросу - Цензор.НЕТ 1060
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а к Корбану на 4 броневиках приезжали показуха на теле картинку
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Мабуть Разумкова теж Ермак набирав на працю.Бачиш як він не розуміє нічого. Не розумію, чому 6 співробітників СБУ приходять вручити повістку одному народному депутату, - Разумков про повістку Леросу - Цензор.НЕТ 9882
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Здай корупціонера та отримай 10 років
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а что лучше что бы потом 500 альфовцев за ним бегали ,как за маленьким евреем ? Не розумію, чому 6 співробітників СБУ приходять вручити повістку одному народному депутату, - Разумков про повістку Леросу - Цензор.НЕТ 8949
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А скільки "сотрудніков СБУ" буде вручати повістки Єрмакам? Дайте вгадаю...Жодного!
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дело брата Єрмака - тест на политвшивость Зеленского
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