 Не понимаю, почему 6 сотрудников СБУ приходят вручить повестку одному народному депутату, - Разумков о повестке Леросу

Свое мнение о происходящем Разумков высказал в комментарии Цензор.НЕТ.

"Правоохранительные органы должны дать оценку записям. Моя позиция — нужно проверять все факты. Не может быть разделения на своих и чужих", — сказал он.

Разумков подчеркнул, что перед законом все равны.

"В то же время я не понимаю, почему в государстве, где идет война и эпидемия, 6 сотрудников СБУ приходят вручить повестку одному народному депутату. Мне кажется, что в СБУ есть другие цели и задачи", — добавил он.

"Уверен, что расследование должно происходить в рамках закона и без какого-либо давления", — подытожил председатель парламента.

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Напомним, в воскресенье, 29 марта, нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

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ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.

Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, Дениса Ермака, брата главы Офиса Президента Андрея Ермака, 31 марта допросили в Госбюро расследований по делу о "записях Лероса".

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