 Налоговая выполнила план на I квартал по НДС на 101,7%, - Верланов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГНС.
Отмечается, что сальдо НДС ((это - начисления минус возмещения) в январе-марте 2020 составил 25,9 млрд грн., что на 10,1 млрд грн, или на 63,8% больше соответствующего периода 2019 года.
"Мы благодарим всех добросовестных плательщиков, которые в этих сложных для функционирования бизнеса условиях, продолжают вносить свой вклад в наполнение бюджета. При этом налоговая гарантирует продолжение прогресса в борьбе с минимизационными схемами с НДС. Это залог полного и своевременного возмещения для предприятий, которые сейчас особенно остро нуждаются в этих средствах", - заявил председатель ГНС С. Верланов.
В налоговой службе отметили, что в целом с начала года в бюджет поступило уже 65,3 млрд грн и возмещено 39,4 млрд грн НДС соответственно.
"При уменьшении налогооблагаемой базы (объема налогооблагаемых операций) в I квартале 2020 году до соответствующего периода 2019 на 0,14%, задекларированные к уплате суммы НДС выросли на 6,5%, что в денежном эквиваленте составляет +4 млрд грн. Этих результатов удалось достичь благодаря повышению качества анализа поступлений налога, эффективности администрирования и внедрение новой системы мониторинга соответствия налоговых накладных критериям оценки степени рисков", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее стало известно, что в первом квартале этого года в общий фонд госбюджета поступило 110,8 млрд грн, что на 14,3 млрд грн, или на 14,9% больше, чем в прошлом году.
И на этом фоне налоговая заявляет о перевыполнении план. Особенно "поверю" после сегодняшних откровений Уманского.
( Налоговый кредит - это сумма, на которую плательщик НДС имеет право уменьшить налоговое обязательство отчетного (налогового) периода)
https://censor.net.ua/news/3186317/umanskiyi_pri_verlanove_ejemesyachno_kradut_5_mlrd_tolko_po_nds_yanukovich_s_klimenko_smotryat_i_govoryat/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_73360280
сказочные ДЛБ
Об этом только что сообщил в Фейсбуке известный журналист Юрий Бутусов.
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Что бы выполнить не выполненный план нужно этот план просто снизить!
В. БУБОЧКА
Может в 1 квартале решили не воровать подчистую, поняли, что повесят?