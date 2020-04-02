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 Экономика, Общество
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Все про:ГНСУ (53) Верланов Сергей (54)

 Налоговая выполнила план на I квартал по НДС на 101,7%, - Верланов

Государственная налоговая служба выполнила индикатив Министерства финансов Украины на I квартал по налогу на добавленную стоимость (НДС) на 101,7%. Таким образом, бюджет дополнительно получил 400 млн грн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГНС.

Отмечается, что сальдо НДС ((это - начисления минус возмещения) в январе-марте 2020 составил 25,9 млрд грн., что на 10,1 млрд грн, или на 63,8% больше соответствующего периода 2019 года.

"Мы благодарим всех добросовестных плательщиков, которые в этих сложных для функционирования бизнеса условиях, продолжают вносить свой вклад в наполнение бюджета. При этом налоговая гарантирует продолжение прогресса в борьбе с минимизационными схемами с НДС. Это залог полного и своевременного возмещения для предприятий, которые сейчас особенно остро нуждаются в этих средствах", - заявил председатель ГНС С. Верланов.

Налоговая выполнила план на I квартал по НДС на 101,7%, - Верланов 01

В налоговой службе отметили, что в целом с начала года в бюджет поступило уже 65,3 млрд грн и возмещено 39,4 млрд грн НДС соответственно.

"При уменьшении налогооблагаемой базы (объема налогооблагаемых операций) в I квартале 2020 году до соответствующего периода 2019 на 0,14%, задекларированные к уплате суммы НДС выросли на 6,5%, что в денежном эквиваленте составляет +4 млрд грн. Этих результатов удалось достичь благодаря повышению качества анализа поступлений налога, эффективности администрирования и внедрение новой системы мониторинга соответствия налоговых накладных критериям оценки степени рисков", - говорится в сообщении.

Налоговая выполнила план на I квартал по НДС на 101,7%, - Верланов 02

Напомним, ранее стало известно, что в первом квартале этого года в общий фонд госбюджета поступило 110,8 млрд грн, что на 14,3 млрд грн, или на 14,9% больше, чем в прошлом году.

Источник: https://censor.net.ua/n3186412
 
 
 Топ комментарии
 
за пуйла тоже 106% сосиян голосует на выборцах Налоговая выполнила план на I квартал по НДС на 101,7%, - Верланов - Цензор.НЕТ 9392
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как можно выполнить чегой-та на 101 % если потолк 100% ??? пятилетку за три года? Налоговая выполнила план на I квартал по НДС на 101,7%, - Верланов - Цензор.НЕТ 9857
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На кого расчитана эта лапша? Кто в такое еще верит?
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На кого расчитана эта лапша? Кто в такое еще верит?
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Доходы государственного бюджета Украины за первый квартал 2020 г. составили 194578,3 млн. гривен, что составляет 71,04% от запланированного в бюджете на этот период. За первый квартал недополучено в бюджет 79 316,8 млн. гривен.

И на этом фоне налоговая заявляет о перевыполнении план. Особенно "поверю" после сегодняшних откровений Уманского.
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Внимательнее читайте - речь идет только об НДС.
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А с чего возьмется налог НДС при схлопывании экономики? Когда падают производство и торговля? Из воздуха?
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Элементарно, налоговая " зарубывает" налоговые накладные по НДС
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Это да. Невозврат по НДС был около 18 млрд. еще недавно. Потом я перестал следить.
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значит зарубали плательщикам "Кредит" по НДС
( Налоговый кредит - это сумма, на которую плательщик НДС имеет право уменьшить налоговое обязательство отчетного (налогового) периода)
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а как так-остальных налогов меньше собирают,изза падения производства-а ндс растет Налоговая выполнила план на I квартал по НДС на 101,7%, - Верланов - Цензор.НЕТ 4936.при том,шо ставка ндс не изменилась в большую сторону.
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Ловкость рук при составлении отчетности.
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налоговая отказывается принимать налоговые накладные плательщика которые были выписаны продавцами товаров услуг при покупке плательщиком тех товаров услуг
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Уманский: "При Верланове ежемесячно крадут 5 млрд только по НДС. Янукович с Клименко смотрят и говорят, "а что, так можно было?"

https://censor.net.ua/news/3186317/umanskiyi_pri_verlanove_ejemesyachno_kradut_5_mlrd_tolko_po_nds_yanukovich_s_klimenko_smotryat_i_govoryat/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_73360280
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как можно выполнить чегой-та на 101 % если потолк 100% ??? пятилетку за три года? Налоговая выполнила план на I квартал по НДС на 101,7%, - Верланов - Цензор.НЕТ 9857
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за пуйла тоже 106% сосиян голосует на выборцах Налоговая выполнила план на I квартал по НДС на 101,7%, - Верланов - Цензор.НЕТ 9392
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збиралися отримати 1млрд., а отримали 1млрд.400млн. Це не так, як з банком в авто де більше не влізе, це те що напрацювали підприємства протягом січня-лютого. Якщо не бреше))
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Это они с испуга Уманский сказал про их схемы тут они дрожащей рукой нарисовали 101,7 % и давай кричать а кто больше всех кричит Налоговая выполнила план на I квартал по НДС на 101,7%, - Верланов - Цензор.НЕТ 9345

сказочные ДЛБ
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А то, что только по НДВ Варланов не додает 5 миллиардов гривен каждый месяц в казну - это как? А потом на эти деньги земельку нашу укранскую скупят.
Об этом только что сообщил в Фейсбуке известный журналист Юрий Бутусов.
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Таке забуте, соціалістично реалістичне...
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Собрала 101% НДС и раздала потом 20% тем, кто вывез "воздух" по липовым документам через таможню.
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Это гениально!
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Что бы выполнить не выполненный план нужно этот план просто снизить!
В. БУБОЧКА
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А что там криворожский маланец обещает в очередной раз?
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Не так озвучивают, нужно так "Налоговая выполнила план по обдиранию собственного населения на 101,7%" ***** - узаконенный рэкет!
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Зачем нам тогда кредит МВФ, если все так лучезарно?
Может в 1 квартале решили не воровать подчистую, поняли, что повесят?
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Это план по новому бюджету, где убрали почти все лишнее (медецина, наука, образование).
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опять попёр буджет, значит не долго осталось этому правительству, ну так было и c предудущим правительством.
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значит план такой себе сами "нарисовали", на 5 лярдов увеличьте и выполняйте, можете и на 6, чтобы жизнь медом не казалась, и лярды НДС -ом не прогоняли с откатами... Налоговая выполнила план на I квартал по НДС на 101,7%, - Верланов - Цензор.НЕТ 3400
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