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 Аграрии Харьковщины будут покупать топливо по сниженным ценам

На Харьковщине СБУ провела специальное совещание с представителями крупнейших нефтетрейдинговых компаний области, сообщает руководитель пресс-центра Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула в Facebook.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное.

С целью обеспечения продовольственной безопасности региона, СБУ предложила нефтетрейдинговым компаниям откликнуться на предложение аграриев относительно более лояльного механизма расчетов за горюче-смазочные материалы.

Стороны договорились о поставках горюче-смазочных материалов по сниженным ценам и с отсрочкой платежа до сбора урожая. Также обсудили практические и правовые аспекты такого взаимодействия.

"Сегодня, когда государство столкнулось с распространением коронавируса, что вызывает экономический и социальный кризис, аграрная сфера остро нуждается в поддержке для проведения посевной. Без преувеличения - это вопрос национальной безопасности, стабильности социально-экономической ситуации в целом. И я очень благодарен бизнесу за ответственную гражданскую позицию", - заявил начальник Харьковского регионального управления СБУ Роман Дудин.

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Источник: https://censor.net.ua/n3186411
 
 
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У катсапов штоли? нефть уже по 10 баксов за бочку. им хоть бы так
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А нас здорожчає як раз на посівну. Хай нафту і даром наливати будуть.
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Нефть подешевела - топиво подорожало. Бородатая бабушка не даст соврать.
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Топливо делают из нефти.. нефть многократно подешевела.. Где дешевое топливо?
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Потому что есть "закон" существующий на всей постсоветской территории до сих пор, нефть дешевеет, потому что дорожает бензин.
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Не кажется ли вам, что СБУ какое-то уж слишком широкопрофильное ведомство
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