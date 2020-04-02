 В крупных промышленных городах Украины уменьшилось количество вредных выбросов, - Минэкоэнерго

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу министерства.

Так, в Кременчуге, Днепре, Кривом Роге и Харькове снизились средние концентрации диоксида азота. При этом в двух последних городах отмечается также снижение зависших веществ и формальдегида, хотя в Кривом Роге эти показатели все же превышают предельные допустимые концентрации (ПДК).

Мониторинг выбросов в атмосферу в Киеве продемонстрировал слабую тенденцию к снижению показателей по формальдегиду и диоксиду серы, а также к увеличению концентраций диоксида азота. Превышение ПДК составляет: 1,7 по формальдегиду, 2 – по диоксиду серы, от 2 до 3,5 – по диоксиду азота.

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В то же время в министерстве отметили, что результаты анализа пока не дают оснований говорить об общей для всех городов Украины тенденции.

Основными источниками выбросов продолжают оставаться промышленность и автомобильный транспорт.

Комментируя уровень загрязнений в период карантинных мероприятий, в министерстве уточнили: на фоне запрета на использование общественного транспорта вырос спрос на частный, что, соответственно, повлияло на уровень выбросов. Угрозой также продолжает оставаться сжигание мусора, сухой травы и листвы, поскольку количество случаев подобной несанкционированной утилизации во время карантина не снизилось.

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В то же время в Минэкоэнерго отметили, что снижение уровня выбросов может наблюдаться в городах, где на фоне коронавируса была ограничена деятельность промышленных предприятий.