EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины, Общество
  883  12
Материалы по теме:
Все про:Житомирщина (840) карантин (2132) рынок (432) COVID-19 (2927) коронавирус (1498)

 Продуктовые, не стихийные, рынки возобновят работу в Житомирском районе

В Житомирском районе 3 апреля возобновят работу продовольственные рынки после временного закрытия из-за карантина в связи с распространением коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, такое решение приняла сегодня районная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Речь идет не о стихийных рынках в селах и поселках, а о тех, которые имеют статус рынков", - отмечалось в ходе заседания комиссии.

Мотивировал такое решение руководитель продовольственного рынка военного поселка Новогуйвинское, который отметил, что сейчас гораздо опаснее для жителей пригородного поселка ездить за продуктами общественным транспортом в Житомир, чем покупать их на местном рынке. При этом на заседании комиссии отмечалось, что продовольственные рынки района, которым разрешается открываться с завтрашнего дня, должны соблюдать все санитарные правила.

В Житомире работу продовольственных рынков после временного закрытия из-за карантина не возобновили, поскольку, по утверждению местных властей, сейчас нет возможности обеспечить полный контроль над безопасностью для продавцов и покупателей.

Ранее Министерство здравоохранения разрешило возобновить деятельность продуктовых рынков на время карантина при соблюдении ряда требований, прежде всего, обеспечении персонала и покупателей средствами защиты и соблюдении противоэпидемических мероприятий.

Читайте также: Количество инфицированных коронавирусом на Житомирщине увеличилось до 6 человек, - ОГА

По состоянию на 2 апреля в Житомирской области зафиксировано 6 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, в том числе 2 - в Радомышле (из них 1 летальный), 1 - в Житомире, 2 - в Бердичевском и 1 - в Малинском районах.

Источник: https://censor.net.ua/n3186407
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
То ты Вася. то ты не Вася.. И бедный х.. в п.... метался, как по сараю воробей. Иллюстрация к тому, как наша власть воюет с короновирусом.
 показать весь комментарий
 
 
А в Києві ринки не працюють, люди не заробляють гроші. Вже мені телефонують знайомі торгівці і просять щось купити😩
 показать весь комментарий
 
 
Не торгуют, но просят прийти что то купить.))))
А как это?)))
 показать весь комментарий
 
ресторани працюють на замовлення. кур"єри вже з піною у рота. і власник ятки на ринку теж хоче. у нього продукти пропадають.
 показать весь комментарий
 
Внимательно прочти пост того провокатора.
 показать весь комментарий
 
а де у нього пост? ми пишемо під коментарем. чи у америкосів не все як у людей? я то думаю,що то наши вчилки такі тупі і міносвіти, що у своєму форумі коменти постами наивають, а воно схоже, шиза янки, а освіта просто тупо зцарапала форум і назви його складових.
 показать весь комментарий
 
де там провкація? такого не може бути, що люди з ятками на ринку, який закритий, терплять убитки і хочуть працювати?
 показать весь комментарий
 
Я уже сомневаюсь что страшнее. Подцепить вирус - переболеть/помереть или жить в постоянном страхе.
 показать весь комментарий
 
 
Так нет гарантии, что переболев -- получишь иммунитет.
 показать весь комментарий
 
так ринок - це те саме, що магазин. вірусу немає у повітрі. вірус у гігієні.
 показать весь комментарий
 
Этот материал втюхивают дурачкам стихийные рынки непрекращали работать -мусору участковому дань больше платили и все а законопослушные на подсосе-карантин
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх