 Дело Альперина: рассмотрение апелляционной жалобы прокурора отложено по его ходатайству, прокурор контактировал с больным коронавирусом сотрудником НАБУ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на портал "Судова влада України".

В суд поступило ходатайство от прокурора с просьбой отложить рассмотрение апелляционной жалобы, в связи с тем, что он мог контактировать с сотрудником НАБУ, у которого обнаружен вирус COVІD-19.

Коллегия судей признала уважительной причину неявки прокурора и перенесли рассмотрение апелляционной жалобы прокурора на 16 апреля.

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, Высший антикоррупционный суд Украины в конце ноября прошлого года избрал бизнесмену Вадиму Альперину, которого подозревают в совершении преступлений, связанных с таможенным оформлением товаров по заниженным ценам, меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 70 млн грн.

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) ходатайствовали об аресте с возможностью внесения более 280 млн грн залога.