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Все про:суд (22994) Альперин Вадим (32)

 Дело Альперина: рассмотрение апелляционной жалобы прокурора отложено по его ходатайству, прокурор контактировал с больным коронавирусом сотрудником НАБУ

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда должна была рассмотреть апелляционную жалобу прокурора по делу №991/1114/20 на определение следственного судьи Высшего антикоррупционного суда от 18 марта 2020 года об отказе в удовлетворении ходатайства об обращении залога в доход государства и увеличении подозреваемому размера залога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на портал "Судова влада України".

В суд поступило ходатайство от прокурора с просьбой отложить рассмотрение апелляционной жалобы, в связи с тем, что он мог контактировать с сотрудником НАБУ, у которого обнаружен вирус COVІD-19.

Коллегия судей признала уважительной причину неявки прокурора и перенесли рассмотрение апелляционной жалобы прокурора на 16 апреля.

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, Высший антикоррупционный суд Украины в конце ноября прошлого года избрал бизнесмену Вадиму Альперину, которого подозревают в совершении преступлений, связанных с таможенным оформлением товаров по заниженным ценам, меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 70 млн грн.

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) ходатайствовали об аресте с возможностью внесения более 280 млн грн залога.

Дело Альперина: рассмотрение апелляционной жалобы прокурора отложено по его ходатайству, прокурор контактировал с больным коронавирусом сотрудником НАБУ 01

Источник: https://censor.net.ua/n3186406
 
 
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Коронавирус- железная отмазка для всех, кто не желает, чтобы Закон работал.
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Тепер все можна відкладати і мотивувати короновірусом☠️ (треба смайлик короновірусу).
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Теперь труха будет спекулировать вирусом и саботировать окончание судебного процесса.
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