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 Общество
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Все про:Госрезерв (40) карантин (2132) маска (75) Нацполиция (11155) COVID-19 (2927) коронавирус (1498) маски (5)

 То ли неизвестные захватывали здание и спрашивали, где маски, то ли общественники приходили передать заявление, - Госрезерв и полиция разошлись в версиях

В Госрезерве говорят, что более 20 неизвестных без средств защиты ворвались в помещение, поломали имущество и оргтехнику, а сотрудников, возможно, заразили коронавирусом. В Нацполиции сообщили, что это до десятка активистов приносили заявление на имя главы Госрезерва.

О захвате сообщает пресс-служба Госрезерва, информирует Цензор.НЕТ.

"Неизвестные лица в количестве более 20 человек без средств индивидуальной защиты ворвались в помещение Государственного агентства резерва Украины. В результате захвата был сломано государственное имущество, оргтехника, а работники, возможно, были заражены COVID-19", — сказано в сообщении.

В Госрезерве сообщили, что "захватчики" сами вызвали полицию. А когда патрульные уехали, попытались проникнуть в кабинет главы Госрезерва, взломав дверь.

"На вопрос представителя Госрезерва чем обусловлены такие радикальные действия, неизвестные сообщили, что они подготовили письмо к Председателю Госрезерва и хотели узнать как и кому были распределены медицинские маски. ... Госрезерв передал все 9 млн 986 тыс масок Министерству здравоохранения, которое занимается их распределением", — сообщили в Госрезерве.

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В полиции Киева заявили, что во время инцидента были нарушены только правила пропускного режима во время карантина, информирует "Интерфакс-Украина".

В ведомстве рассказали, что в 9.00 четверга к зданию Госрезерва пришла группа людей в количестве до 10 человек - общественных активистов, представителей благотворительного фонда, блогеров, - с намерением подать заявление. Охранник на входе сказал им, что без защитных масок входить в помещение нельзя, поскольку это является нарушением пропускного режима, и не пропустил их.

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В итоге они зашли в вестибюль, передали заявление на имя главы Госрезерва.

"Так как они нарушили пропускной режим, охрана вызвала наряд патрульной полиции. До приезда патрульной полиции в помещении уже никого не было, они все ушли. Все работает, функционирует, никаких нарушений больше нет. Охранник же написал рапорт на имя своего руководства, что имел факт нарушения пропускного режима", - рассказали агентству.

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Источник: https://censor.net.ua/n3186405
 
 
 Топ комментарии
 
То ли марсиане. А может лунатики. Кто их разберет. Единственное, что их объединяет - зеленый цвет. Все они зеленого цвета.
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в следующий раз они придут узнавать,куда делись запасы хлеба...независимо от короновируса и карантина.так шо будьте все в масках
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«А может бить Софія, а может бить Маруся,
А может ето Порох бил, с огромною мєтлой...»
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То ли марсиане. А может лунатики. Кто их разберет. Единственное, что их объединяет - зеленый цвет. Все они зеленого цвета.
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«А может бить Софія, а может бить Маруся,
А может ето Порох бил, с огромною мєтлой...»
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надеюсь "незнакомцев" в масках было не больше 2-х, а иначе - криминал ! То ли неизвестные захватывали здание и спрашивали, где маски, то ли общественники приходили передать заявление, - Госрезерв и полиция разошлись в версиях - Цензор.НЕТ 6882

Сабаков, подай "гав" !
Бардак на дворе ! То ли неизвестные захватывали здание и спрашивали, где маски, то ли общественники приходили передать заявление, - Госрезерв и полиция разошлись в версиях - Цензор.НЕТ 6882
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Просто в нас тепер не зрозумієш,хто общественнік,хто правоохоронець,хто активіст а хто бандит...Всі виглядають однаково,всі за Україну,всі крадуть і всі брешуть...
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опять кацапская методичка "фсеаниадинакавые" То ли неизвестные захватывали здание и спрашивали, где маски, то ли общественники приходили передать заявление, - Госрезерв и полиция разошлись в версиях - Цензор.НЕТ 209.ну нельзя же быть такими однообразными.
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бандитам обідно, що їх з мусорами порівнюють
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в следующий раз они придут узнавать,куда делись запасы хлеба...независимо от короновируса и карантина.так шо будьте все в масках
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Боюсь, що тоді вже бронежилети ************.
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НОВЫЕ ЛИЦА, поэтому и непонятно, кто же это на самом деле.
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интерестный вопрос: а собственно куда делись 10 млн масок и защитных костюмов из госрезерва в период с января по февраль 2020 года?
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так их было 10 или 20? такая разница в показаниях и написаном в новости
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Николай Второй 866f0e92 А яка різдниця.Головне щоб світло на столбу горіло. То ли неизвестные захватывали здание и спрашивали, где маски, то ли общественники приходили передать заявление, - Госрезерв и полиция разошлись в версиях - Цензор.НЕТ 221
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Госрезерв передал все 9 млн 986 тыс масок Министерству здравоохранения - ну и где маски?
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А еще - где медицинские защитные костюмы???? Не менее актуальный вопрос.
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Да завтра половина информации по запасам то ли общественники за брали то ли неизвестные унесли концы в воду смешно я хочу спросить так есть государство или нет
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