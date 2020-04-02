 То ли неизвестные захватывали здание и спрашивали, где маски, то ли общественники приходили передать заявление, - Госрезерв и полиция разошлись в версиях

О захвате сообщает пресс-служба Госрезерва, информирует Цензор.НЕТ.

"Неизвестные лица в количестве более 20 человек без средств индивидуальной защиты ворвались в помещение Государственного агентства резерва Украины. В результате захвата был сломано государственное имущество, оргтехника, а работники, возможно, были заражены COVID-19", — сказано в сообщении.

В Госрезерве сообщили, что "захватчики" сами вызвали полицию. А когда патрульные уехали, попытались проникнуть в кабинет главы Госрезерва, взломав дверь.

"На вопрос представителя Госрезерва чем обусловлены такие радикальные действия, неизвестные сообщили, что они подготовили письмо к Председателю Госрезерва и хотели узнать как и кому были распределены медицинские маски. ... Госрезерв передал все 9 млн 986 тыс масок Министерству здравоохранения, которое занимается их распределением", — сообщили в Госрезерве.

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В полиции Киева заявили, что во время инцидента были нарушены только правила пропускного режима во время карантина, информирует "Интерфакс-Украина".

В ведомстве рассказали, что в 9.00 четверга к зданию Госрезерва пришла группа людей в количестве до 10 человек - общественных активистов, представителей благотворительного фонда, блогеров, - с намерением подать заявление. Охранник на входе сказал им, что без защитных масок входить в помещение нельзя, поскольку это является нарушением пропускного режима, и не пропустил их.

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В итоге они зашли в вестибюль, передали заявление на имя главы Госрезерва.

"Так как они нарушили пропускной режим, охрана вызвала наряд патрульной полиции. До приезда патрульной полиции в помещении уже никого не было, они все ушли. Все работает, функционирует, никаких нарушений больше нет. Охранник же написал рапорт на имя своего руководства, что имел факт нарушения пропускного режима", - рассказали агентству.

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