 В Австралии ученые тестируют две вакцины от коронавируса

Об этом пишет ВВС. передает Цензор.НЕТ.

"Вакцины, созданные Оксфордским университетом и американской компанией Inovio Pharmaceutical, были одобрены для тестирования на животных Всемирной организацией здравоохранения. Национальное научное агентство Австралии оценит, работают ли вакцины и будут ли они безопасны для человека", - говорится в сообщении.

Образцы вакцины тестируют на хорьках. По словам ученых, первые результаты испытаний на животных ожидаются до июня.

Всего в мире сейчас разрабатывается как минимум 20 вакцин от коронавируса.

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