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 В Австралии ученые тестируют две вакцины от коронавируса

В Австралии ученые начали лабораторные испытания двух потенциальных вакцин от коронавируса. Первые результаты ожидаются до июня.

Об этом пишет ВВС. передает Цензор.НЕТ.

"Вакцины, созданные Оксфордским университетом и американской компанией Inovio Pharmaceutical, были одобрены для тестирования на животных Всемирной организацией здравоохранения. Национальное научное агентство Австралии оценит, работают ли вакцины и будут ли они безопасны для человека", - говорится в сообщении.

Образцы вакцины тестируют на хорьках. По словам ученых, первые результаты испытаний на животных ожидаются до июня.

Всего в мире сейчас разрабатывается как минимум 20 вакцин от коронавируса.

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Источник: https://censor.net.ua/n3186404
 
   
 Топ комментарии
 
Давайте, родимые, давайте. Мочите ублюдка! В Австралии ученые тестируют две вакцины от коронавируса - Цензор.НЕТ 5838
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австралийцам доверяю... здоровая нация, счастливая страна, оптимисты...
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и когда в последний раз это было? В Австралии ученые тестируют две вакцины от коронавируса - Цензор.НЕТ 8878
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Давайте, родимые, давайте. Мочите ублюдка! В Австралии ученые тестируют две вакцины от коронавируса - Цензор.НЕТ 5838
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А чого то ті учониє в Австралію погнали?..Завжди тєстіровали на нас,це ж ми любим,щоб на нас експертіровали...
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на мавпах, собаках і морських свинках завжди тестували. хто з цього є "на нас"?
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тестируют на хорьках, или на геномодифицированных мышах, которые дороже
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я не люблю...очень не люблю...могу даже по иплету перекосить...
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Хорькам надо ставить памятники, именно на них тестируют все вакцины от коронавирусов и гриппа.
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Якщо після цієї епідемії не будуть змінені правила для вводу в дію нових ліків, то людство нічому не навчилося. А якщо не будуть знайдена управа на фармацевтичну мафію, то й коронавірус дарма старався..
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А що з цього приводу говорить Дідовик та австралієць?
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австралийцам доверяю... здоровая нация, счастливая страна, оптимисты...
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Послухай Томмі Емануеля - австралійського гитариста https://m.youtube.com/watch?v=O3q628fIqMc
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Воно тобі треба так матюкатися арабською🤢
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Лещ му, хабиб... хейза му "зуб", ана такчи "****")))
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Я арабську не знаю. А щоби пуп той вилисів, як від маку ступа…
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Вакцину нужно тестировать на ЗЕдебилах. Их не жалко.
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Тестирование только началось, значит, при хорошем раскладе, уже через год или чуть больше, будет действующая вакцина.
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немного огорчу тебя - наличие вакцины не гарантия, скажем вакцина от гриппа защищает лишь в 2/3 случаев (оф. данные исследований), но в отличие от гриппа, этот вирус мутирует очень медленно, так что степень защиты должна быть больше.
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Одна из которых успешно излечивает другую. И наоборот.
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