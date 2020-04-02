 Портал "Дія" завершил фазу тестирования с доступом к ряду услуг в режиме онлайн - глава Минцифры Федоров

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Telegram-канале вице-премьер министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Сейчас мы добавили 27 услуг для граждан и бизнеса: справки и выписки, создание бизнеса, лицензии и разрешения, верификация данных в реестре водительских удостоверений и тому подобное. Кроме услуг по ФЛП, другие - на этапе реинжиниринга и пока доступны по ссылке на профильных сайтах органов власти и учреждений", - сообщил министр.

В минцифры уточнили, что на платформе можно оформить справку о несудимости, помощь при рождении ребенка или ежемесячное возмещение стоимости услуг по уходу за ребенком до 3 лет, а также подать иск в суд, зарегистрировать автомобиль и тому подобное.

Также граждане получат возможность проверить имеющуюся информацию о себе по 5 государственных реестров. Отмечается, что для получения услуг на портале "Дія", необходимо иметь электронную подпись, но также можно авторизоваться с помощью сервиса id.gov.ua.

С 24 февраля по 30 марта продолжалось бета-тестирование портала "Дія", за это время было зарегистрировано более 800 кабинетов гражданина, 26 пользователей зарегистрировали физическое лицо-предпринимателя (ФЛП), 17 - закрыли ФЛП, 87 - внесли изменения.

Сайт и приложение "Дія" является единственным государственным веб-порталом электронных услуг, призванный упростить и ускорить взаимодействие граждан с государственными органами.

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