EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Общество, Технологии
  1180  5
Все про:Федоров Михаил (50) Минцифры (28)

 Портал "Дія" завершил фазу тестирования с доступом к ряду услуг в режиме онлайн - глава Минцифры Федоров

Единый государственный веб-портал электронных услуг "Дія" завершил фазу тестирования

Как передает Цензор.НЕТ, об этом  сообщил в Telegram-канале вице-премьер министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Сейчас мы добавили 27 услуг для граждан и бизнеса: справки и выписки, создание бизнеса, лицензии и разрешения, верификация данных в реестре водительских удостоверений и тому подобное. Кроме услуг по ФЛП, другие - на этапе реинжиниринга и пока доступны по ссылке на профильных сайтах органов власти и учреждений", - сообщил министр.

В минцифры уточнили, что на платформе можно оформить справку о несудимости, помощь при рождении ребенка или ежемесячное возмещение стоимости услуг по уходу за ребенком до 3 лет, а также подать иск в суд, зарегистрировать автомобиль и тому подобное.

Также граждане получат возможность проверить имеющуюся информацию о себе по 5 государственных реестров. Отмечается, что для получения услуг на портале "Дія", необходимо иметь электронную подпись, но также можно авторизоваться с помощью сервиса id.gov.ua.

С 24 февраля по 30 марта продолжалось бета-тестирование портала "Дія", за это время было зарегистрировано более 800 кабинетов гражданина, 26 пользователей зарегистрировали физическое лицо-предпринимателя (ФЛП), 17 - закрыли ФЛП, 87 - внесли изменения.

Сайт и приложение "Дія" является единственным государственным веб-порталом электронных услуг, призванный упростить и ускорить взаимодействие граждан с государственными органами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 22 тысяч учителей прошли курс дистанционного обучения, - "Дія"

Источник: https://censor.net.ua/n3186403
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
а шо, ресурсов на запуск услуг "предоставление места в органах влады за единовременное вознаграждение" и "стать министром на час" не хватает?
 показать весь комментарий
 
Самая затребованная услуга на сейчас это отзыв депутатских мандатов через смартфон! Почему это до этих пор не реализовано в этой Дие?!
 показать весь комментарий
 
 
через ТОР не работает. ПОЧЕМУ. Ай пишник вычисляют. Нарушение прав.
 показать весь комментарий
 
 
Задолбали!
Во первых, оно и так работало, во вторых - может никогда в жизни не понадобиться!

А вот слабо объединить всю ту хирню, которую приходится вбивать в ГИОЦ, облэнерго, облгаз, водоканал и снять там ограничение на количество лицевых счетов?
Это надо каждому два раза в месяц!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх