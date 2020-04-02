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Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
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 Ермак: Любой, кто замешан в коррупции, должен отвечать по закону, это распространяется и на моего брата

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подчеркивает, что в Украине любой человек, независимо от его статуса и родственных связей, должен отвечать по закону за возможные коррупционные или другие подобные деяния.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в комментарии "Интерфакс-Украина".

"Президент и его команда шли на выборы с позицией и принципами, которые остаются неизменными в той части, что любой человек, который преступил закон, замешан в коррупции или каких-то других юридически некорректных деяниях, должен отвечать по всей строгости закона. Независимо от того, чьим родственником он является. И это распространяется, в том числе, и на моего брата, и на любого родственника любого другого чиновника или государственного деятеля", - отметил Ермак.

Он напомнил, что после появления информации о видеозаписях с участием его брата Дениса, он сразу же обратился с соответствующими заявлениями в Службу безопасности Украины и Государственное бюро расследований.

Читайте: "Ермак, ты п@здун!" - Лерос обнародовал документы, в которых брат главы ОП рекомендует назначить Купчака в "Энергоатом". ВИДЕО+ДОКУМЕНТ

"Причем эти заявления только по факту обнародованных записей. Они не направлены против кого-то. Потому что я категорически заинтересован, чтобы было проведено абсолютно объективное, детальное расследование всех фактов. По содержанию пленок. Кто их сделал, по чьему заказу, в рамках какого уголовного производства, кто давал санкции на это, были ли они засекречены, каким образом они оказались у частных лиц? И я, и общество, не сомневаюсь, хотим получить четкие ответы на эти вопросы", - заявил Ермак.

Комментируя изложенную его братом собственную позицию в социальных сетях, Андрей Ермак отметил, что было бы странно, если бы взрослый самостоятельный человек не прокомментировал то, что в последние дни пишут о нем и о его семье.

"Кроме того, насколько я знаю, брат уже несколько раз был допрошен и в СБУ, и в ГБР. Активные следственные действия продолжаются. Необходимо, чтобы следствие дало ответы на все вопросы. Единственное, хочу специально обратиться к следственным органам с призывом сделать все это открыто, объективно, максимально коммуницировать с обществом, не делать из этого каких-то шоу и не давать почву для домыслов и инсинуаций вокруг этого", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Леросу после публикации видео с братом Ермака поступают угрозы, - Маси Найем

Напомним, в воскресенье, 29 марта, нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.

Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, Дениса Ермака, брата главы Офиса Президента Андрея Ермака, 31 марта допросили в Госбюро расследований по делу о "записях Лероса".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лучше всего украинцы относятся к Зеленскому и Разумкову, хуже всего - к Авакову и Ермаку, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Источник: https://censor.net.ua/n3186402
 
   
 Топ комментарии
 
Боже, какая мразь! Он и через Украину, и через родного брата переступил. Не даром у него в друзьях такие, как Портнов....
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Хоча 73% цього навіть не помічають...
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не как то странно видимо до Ермака стали достукиватсья не по приколу... и он понял что его чаша сия никак не менет его же не говоря про идиота братца....
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Пошли по пути аваковских рюкзаков, типа через меся состав преступления -не найден, дело закрыть
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Ну прямо біблейсьаиф сюжет про Каїна і Авеля. Нагадаю - Авель - хороший.
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До речі. Навіть хороший Авель закінчив погано - його рідний брат таки вбив.
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вже вдруге відхрестився од того...таки суркіси не такі
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так зазвичай говорять негідники, коли відчувають свою безкарність
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Это мне напоминает басню и щуку бросили в реку
Власть так протухла и смердит разложением что страна уже начинает задыхаться от этой вони
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только вот не в РЕКУ а в болото пети ПАРАШИ,,, 5 лет мафия разворовывала страну..опутывая её сетью коррупции..мародёрства и оффшорного распиливания кредитов МВФ.. Зеленскому досталась выгребная яма порошенковского правления!!
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Я не я, и хата не моя!
То фсё мой умерший братан винуваааатый! Хнык, хнык....
И думаете не прокатит?! Ермак: Любой, кто замешан в коррупции, должен отвечать по закону, это распространяется и на моего брата - Цензор.НЕТ 1103 Ермак: Любой, кто замешан в коррупции, должен отвечать по закону, это распространяется и на моего брата - Цензор.НЕТ 5591
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Боже, какая мразь! Он и через Украину, и через родного брата переступил. Не даром у него в друзьях такие, как Портнов....
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Він ще й Тейлору показував фотографію брата, який загинув на Донбасі і сказав, що його убив Порошенко.
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Якщо распространяєца - то давай явку з повинною...А то поки що то распространілось на одного Лєроса,який посмів дзявкнути на високопоставлене тєло...
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Шоу для лохов. Сначала Андрей полностью дистанцируется от Дениса, приправляя все это красивым трепом про "закон один для всех". Потом Дениса отмажет ручная судейская бригада, и Ермаки оба окажутся в белом, а остальные - как всегда.
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И это распространяется, в первую очередь на меня , а после этого,и на всех остальных,,,
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Сдал брательника. Ермак: Любой, кто замешан в коррупции, должен отвечать по закону, это распространяется и на моего брата - Цензор.НЕТ 1853
Да ну, брательник всё на него переведёт и пойдёт, как соучастник, а этот, как организатор.
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ярмак ярмака гробит издалека Ермак: Любой, кто замешан в коррупции, должен отвечать по закону, это распространяется и на моего брата - Цензор.НЕТ 3886
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твой брат без тебя ноль. а то значит, на нары вместе
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когда твой брат будет наказан и делать минет в петушинном углу?
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А он не хочет перед судом и всем миром ответить за то, что обвинил украинские власти в убийстве своего родственника?!

Для Пороха, это хорошая ситуация прижать служек уродов к ногтю!

В международный суд! за то что подонки, обвиняли Украину в нападениях и убийствах!
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Нет. Он просто защищает Украину.
Как можно быть в коалиции с дураками и ворами? Себе дороже выйдет.
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опять цирк, брат ермака, который атошник он никто, он не может ничего продавать от своего имени, только от имени брата ермака, который в оп.
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А где оно служило в АТО? Кто его командир? Какие заслуги? Оно хоть раз выстелило в сторону врага? Оно хоть одну кацапскую гниду убил? Или съездил для галочки в АТО? Я видел как к Азову в Юрьевке приезжали разные понтовитые чмошники на мерседесах с синими номерами чтобы просто попиарится. Чтобы рассказать ребятам которые полтора года уже воевали как им воевать. В каких боях он участвовал? Или просто посидел раз под обстрелом и потом сье бал ся как всегда?
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мне пофиг где он воевал, если он убил хоть сотню кацапов, это дает ему право на коррупцию? какой смысл вообще обсуждать его возможные заслуги, это не имеет отношения к делу.
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Видим мы уже ваши законы для нас,но вас они совсем не касаются.
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Блин, А ДОЛЖНОСТИ ЛЕЖАЛИ У БРАТА В ТУМБОЧКЕ
ЕРМАК, не делай из украинцев идиотов
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Єто типа я ни причем,я не знал что мой братик торговал должностями когда я переживал за народ Украіни
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тварина кацапська, один раз ти брата поховав, тепер відхрещуєшся. тікай швидше з країни, дятел.
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а я тут непричём, а я тут непричёма я тут непричём
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а я тут непричём, а я тут непричём, а я тут непричём,
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Помню как-то несовершеннолетнюю дочку вроде Буша увидели пьющую пиво
СКАНДАЛ БЫЛ В США НЕВЕРОЯТНЫЙ
А тут брат главного канцеляриста торгует должностями , И ЕРМАК ДО СИХ ПОР НЕ В ОТСТАВКЕ
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И ещё - ГПУ И ГБР были под контролем Ермака , потому жти руководители должны идти в отставку - ибо доверия им теперь нет
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падаль.... за собстенную шкуру родного брата слить готов..... это даже не Иуда,- это Павлик Морозов!
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Нам 28 років крутять пластинку,що за корупцію треба відповідати.До вашої уваги ще один свистуновский на призвище Єрмак. На наші плечі посадили 6 структур по боротьбі з корупцією.Питання одне для всіх - ДЕ РЕЗУЛЬТАТИ ВАШОЇ "ДІЯЛЬНОСТІ". Ермак: Любой, кто замешан в коррупции, должен отвечать по закону, это распространяется и на моего брата - Цензор.НЕТ 3844
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я так и не понял брат главы офиса - это что посада такая? если брат этим занимался, значит с одобрения второго брата. и видимо кое что все же провернуть удавалось. конечно были такие которых обули и кинули, вот они то и сдали, они то и спалили контору.....
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Обычное дело: взяточники борются с коррупцией, педофилы защищают права детей, а многоженец терпеть не может «бытовой распущенности».
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о да, это испокон веков. А еще церковь заботящаяся о духовности.
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Цинізму єрмаку не позичати. Ну й покидьок.
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и еще я не понял - ермак а что там в этих видео секретить надо было? то что в Украине за посады бабло платят? тоже мне бином ньютона, ты бы еще написал что вода мокрая а снег холодный! секретчик блин.....
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- Где Авель, брат твой?
- Не знаю; разве я сторож брату моему? (с)
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А хто такий його брат ?
НІХТО. Він діє від імені твого. І його слухають !
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Да за кого они народ Украины принимают? Эта тварь продажная вообще украинцев за скот держит? Или эта мерзость думает что он бессмертный? Если эту суку не уберут, нужно собирать майдан!!! Все мое окружение патриотов в **** и каждый настроен агрессивно. Ермак думает что мы в 90х. Так х у й ему в пасть!!!! Уберите эту тварь с горизонтов Украины или народ восстанем в очередной раз
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Наївний Єрмак сидів в Зеленому Офісі і навіть гадки не мав, що братуха торгує посадами. А коли дізнався, промовив: "Треба закривати!" Яке високе благородство.
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Сначала этот коллаборант наехал на лероса, сейчас уже мычит что то адекватное, похоже вовчик ему начистил рыло, но это не устраивает народ, под суд фээсбешника!
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Ну да ну да.. свинарчуки , насировы, нечипаренко и тому подобное говно уже ответили по закону... рассмешил однако Ермак: Любой, кто замешан в коррупции, должен отвечать по закону, это распространяется и на моего брата - Цензор.НЕТ 6180
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не, не забыл, я же обобщил " ... и тому подобно говно"
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Вот она сучность зебилоида -братца-подельника сначала трупом объявил, а теперь сдает...
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О як заговорив . Тільки тут невеличка проблема . За його словами то брат брав гроші ,а він пушистий ,но чомусь мерса за три ляма купив чомусь не брат , а само ВІН .
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"Брат главы Офиса фактически не выстраивал свою собственную вертикаль власти спекулируя положением Андрея Ермака, а строил новый социальный стартап основным капиталом которого была коммуникация.
И не на работу он устраивал выгодных ему людей. Ну или модноговоря - "монетизировал" его.
А возмущение тем, что после обращения Андрея Ермака прокуратуру и ДБР моментально отреагировали - это вообще глупость!
Подумаешь, что эти организации простым гражданам годами не отвечают!
Андрею Ермаку просто повезло! Совершенно случайно!"
Более подробно о честных людях тут.
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Скажите, насколько правда? Не хочется верить...

Жена Максима Степанова, министра здравоохранения Украины, в день его назначения, зарегистрировала медицинскую компанию возле Одессы - "Бестздрав".
Вроде бы компания будет заниматься поставками медтоваров в период эпидемии.

У кого есть информация? Лучше бы я твиттер не открывал вообще....
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не в курсе, в чем проблема, если это так? Степанов за свои деньги купил много чего для одесской медицины, если что и будет делать, то чтобы медикаменты легально поступали на рынок, а не с черного входа. Пока наши депутаты чешутся с тем, какие препараты разрешать и как упрощать растаможку гибнут люди.
Еще скажи что медпрепараты во время эпидемии не нужны, чем это плохо-то? Будут продавать гостовары как свои? есть риск, но Степанов за время губернаторства показал себя только с лучшей стороны. Посмотрим.
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все ясно...решил что братуха пересидит короновирус, а заодно и шум вокруг коррупции дома "под домашним арестом"...и так и так дома сериалы смотреть))) а так двух зайцев убьет. а там глядишь и подзабудется...Посадить никто ж не посадит т.к. венедиктово-ГБР все в доле...вот упыри...а сопля так ничего и не сказал по этому вопросу...)
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Шо посадишь брата? Ведь коррупция там на нём конкретная. Или отмажешь? Интересно.
Будем наблюдать.
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Если всё свалить на брата, то будет не коррупция, а мошенничество, впрочем, ничто им не грозит в принципе, поэтому он такой смелый и "честный".
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Любой, кто замешан в коррупции, должен отвечать по закону,

Вопроса всего два:
1. По какому закону?
2. А что тогда делать без рады и правительства?
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Знает, что ручные СБУ, ГБР и САП назначат виновными кого угодно, только не его и не его брата, вот и распинается, изображает из себя кристально честного человека, хотя клейма уже негде ставить.
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Дежавю плять. Сразу свынярчуков вспомнил 😷
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Мерзавец! А как быть с отцом работающим на Путина?
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Там главный коррупционер точно не брат.
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не не парьтесь вы этими Ярмаками, пробьются они, Лерос этот за все ответит, кгб уже и пидозру принесло на дом даже...
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да, да это расспространяется на каждого дЕрмака
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