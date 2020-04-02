 Ермак: Любой, кто замешан в коррупции, должен отвечать по закону, это распространяется и на моего брата

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в комментарии "Интерфакс-Украина".
"Президент и его команда шли на выборы с позицией и принципами, которые остаются неизменными в той части, что любой человек, который преступил закон, замешан в коррупции или каких-то других юридически некорректных деяниях, должен отвечать по всей строгости закона. Независимо от того, чьим родственником он является. И это распространяется, в том числе, и на моего брата, и на любого родственника любого другого чиновника или государственного деятеля", - отметил Ермак.
Он напомнил, что после появления информации о видеозаписях с участием его брата Дениса, он сразу же обратился с соответствующими заявлениями в Службу безопасности Украины и Государственное бюро расследований.
"Причем эти заявления только по факту обнародованных записей. Они не направлены против кого-то. Потому что я категорически заинтересован, чтобы было проведено абсолютно объективное, детальное расследование всех фактов. По содержанию пленок. Кто их сделал, по чьему заказу, в рамках какого уголовного производства, кто давал санкции на это, были ли они засекречены, каким образом они оказались у частных лиц? И я, и общество, не сомневаюсь, хотим получить четкие ответы на эти вопросы", - заявил Ермак.
Комментируя изложенную его братом собственную позицию в социальных сетях, Андрей Ермак отметил, что было бы странно, если бы взрослый самостоятельный человек не прокомментировал то, что в последние дни пишут о нем и о его семье.
"Кроме того, насколько я знаю, брат уже несколько раз был допрошен и в СБУ, и в ГБР. Активные следственные действия продолжаются. Необходимо, чтобы следствие дало ответы на все вопросы. Единственное, хочу специально обратиться к следственным органам с призывом сделать все это открыто, объективно, максимально коммуницировать с обществом, не делать из этого каких-то шоу и не давать почву для домыслов и инсинуаций вокруг этого", - подчеркнул он.
Напомним, в воскресенье, 29 марта, нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.
Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.
Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.
САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.
ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).
Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.
Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, Дениса Ермака, брата главы Офиса Президента Андрея Ермака, 31 марта допросили в Госбюро расследований по делу о "записях Лероса".
Власть так протухла и смердит разложением что страна уже начинает задыхаться от этой вони
То фсё мой умерший братан винуваааатый! Хнык, хнык....
И думаете не прокатит?!
Да ну, брательник всё на него переведёт и пойдёт, как соучастник, а этот, как организатор.
Для Пороха, это хорошая ситуация прижать служек уродов к ногтю!
В международный суд! за то что подонки, обвиняли Украину в нападениях и убийствах!
Как можно быть в коалиции с дураками и ворами? Себе дороже выйдет.
ЕРМАК, не делай из украинцев идиотов
СКАНДАЛ БЫЛ В США НЕВЕРОЯТНЫЙ
А тут брат главного канцеляриста торгует должностями , И ЕРМАК ДО СИХ ПОР НЕ В ОТСТАВКЕ
- Не знаю; разве я сторож брату моему? (с)
НІХТО. Він діє від імені твого. І його слухають !
И не на работу он устраивал выгодных ему людей. Ну или модноговоря - "монетизировал" его.
А возмущение тем, что после обращения Андрея Ермака прокуратуру и ДБР моментально отреагировали - это вообще глупость!
Подумаешь, что эти организации простым гражданам годами не отвечают!
Андрею Ермаку просто повезло! Совершенно случайно!"
Более подробно о честных людях тут.
Жена Максима Степанова, министра здравоохранения Украины, в день его назначения, зарегистрировала медицинскую компанию возле Одессы - "Бестздрав".
Вроде бы компания будет заниматься поставками медтоваров в период эпидемии.
У кого есть информация? Лучше бы я твиттер не открывал вообще....
Еще скажи что медпрепараты во время эпидемии не нужны, чем это плохо-то? Будут продавать гостовары как свои? есть риск, но Степанов за время губернаторства показал себя только с лучшей стороны. Посмотрим.
Будем наблюдать.
Вопроса всего два:
1. По какому закону?
2. А что тогда делать без рады и правительства?