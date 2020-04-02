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 Политика Украины
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 Требуем протестировать на коронавирус всех медработников, - нардеп от "ЕС" Зинкевич

Власть провалила массовую кампанию тестирования на коронавирус и поэтому умалчивает о реальной эпидемиологической ситуации в Украине.

Об этом заявила народный депутат из фракции "Европейская Солидарность", медик-доброволец Яна Зинкевич, передает Цензор.НЕТ.

В партии считают, что немедленно необходимо обеспечить тестирование всех медицинских работников, которые сейчас стоять не передовой борьбы с эпидемией.

"Украина входит в первую десятку стран, где проведено меньше всего тестов на душу населения. На конец марта у нас протестовали только 76 человек на один миллион украинцев. При этом мы в лидерах по наибольшему количеству положительных тестов среди протестированных лиц - 211 подтвержденных случаев на 1000 тестов.

Наши соседи поляки состоянию на 2 апреля уже провели более 53 800 тестов. Это один тест на 706 человек. Даже в России провели уже более полумиллиона тестов, что примерно означает один тест на 269 человек. В Украине по данным из разных источников, еще не проведено и 10 000 тестирований", - сказала она.

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Зинкевич подчеркнула, что незначительное количество проведенных тестирований означает непонимание реального количества больных и масштабов эпидемии. "Это означает, что мы до сих пор не понимаем реального масштаба эпидемии в стране. Главная причина этой ситуации - полностью проваленный властью Зеленского подготовительный период эпидемии. Государство не обеспечило больницы необходимым количеством тестов перед началом эпидемии, хотя, опираясь на статистику, могла просчитать опасность и имела минимум два месяца для реальной подготовки, а не для пиара", - отметила Зинкевич.

Нардеп отметила, что обеспечение больниц средствами индивидуальной защиты провалено и приводит к заболеванию врачей.

"МОЗ сообщил уже о 26 случаях инфицирования врачей. Хочу подчеркнуть, что сейчас врачи, которые контактируют с больными и потенциально инфицированными, находятся в передовой группе риска. Однако большинство украинских больниц не имеют даже достаточного количества средств индивидуальной защиты медицинского персонала. Врачи в регионах не готовы за мизерные зарплаты рисковать жизнью своих родных, если власть не может их обеспечить необходимыми для работы средствами", - отметила народный депутат.

Источник: https://censor.net.ua/n3186400
 
   
 Топ комментарии
 
Зараженный медик не лечит а разносит заразу. Китайцы назвали это главной своей ошибкой.
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Врачи или вымрут. Или поувольняются. Но даже уволившись, они пополнят толпы заболевших. Некуда бежать. Потому тестирование врачей - первостепенная задача.
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Ну проверили допустим всех. И что дальше? На следующий день медики заразиться не могут?
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Совет форумчанПравила форума
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требуем проверить на девственность всех девственников
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Это правильное предложение. Конечно на всех больных тестов не хватит, но хотя бы на медиков должно хватить.
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А смысл проверять всех докторов ???
У тех кто заразился вчера или позавчера тест может ошибочно показать , что врач здоров , хотя на самом деле уже инфицирован , потому что не всегда и не сразу тесты показывают положительный результат ( должно пройти. определенное время) . А может быть такое, что больной врач будет разносчиком болезни , НО при этом у самого не будет почти никаких симптомов.
Тогда с таким успехом надо ИМ ВСЕМ каждый день делать тесты !
Не думаю , что в Украине дофига тестов и если есть минимум , то распределены они по мере надобности в каждую больницу.
Только эти тесты либо припрятаны самими же врачами для себя любимих , для братьев, для своей семьи, для друзей, для кумовьев , короче по блату спрятаны по-любому. И делать все любят не по одному , а по два, и по три раза !
На кого-то уходит 3 теста , а кто-то умирает даже не дождавшись его ....
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Да, да! Вокруг все враги! Все спрятано и перепрятано полюбому! И по два и даже по три раза! ))))))
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Наблюдаю из окна гуляющих двоих, нет, уже троих детей. Одну бабушку на лавке и одинокую маму с коляской.
Казалось-бы, пустой двор, пусть гуляют.
Но!! Бляха-муха, во дворе 4ре многоэтажки, другие ТОЖЕ ХОТЯТ ГУЛЯТЬ, чем они хуже?
Но все придерживаются карантина.
Кроме нескольких "самых умных".
И чем больше будет таких "умников", тем длиннее будет карантин и дольше НОРМАЛЬНЫЕ просидят дома!!!
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сочувствую. должность труса и холопа не всегда приятна.
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Вот из-за таких "смелых" идиотов и распространяется зараза...
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дурак ты перепуганный... хочешь опровергнуть? пожалуйста! объясни мне, почему от этого дурантина больше пользы чем вреда. и чего ты ждёшь в его конце? каковы цели этого грязного изнасилования страны? а, умник?
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Видимо Вам известно что-то, что неизвестно никому? Так поделитесь. Почему больше вреда, чем пользы? И каковы цели?
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Оценка вреда основана на нестрогих соображениях и некоторых интуитивных вещах. Кароч, для дискуссии в стиле кацапских полит. шоу не канаИт совершенно. Цели же просты: сохранить существующую систему власти, на народ настрать, это быдло. Результаты прошлогодних выборов это убедительно показали.
В своих оценках я далеко не одинок. Вспомним хотя бы Ляксандра Рыгоровыча.
Следующий момент. Эффективность мер должен доказывать тот, кто их предлагает. Делать вид, что это то же самое, что предложить кому-то доказать неэффективность и громко объявить его доказательства неубедительными, мухлёж есть. В гражданском праве должна доказывать та сторона, которая что-то просит у суда. Не?
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Ну узнаем, что в Киеве 12000 заболевших, и что? Только усилим панику. В сложившейся ситуации допустить панику это худшее из того, что можно сделать.
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Посмотрите на Италию. Там никто не паникует.
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Правильно, в Италии не паникуют... там тихо мрут.
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Ну проверили допустим всех. И что дальше? На следующий день медики заразиться не могут?
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Зараженный медик не лечит а разносит заразу. Китайцы назвали это главной своей ошибкой.
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Еще раз. Всех медиков проверили. Допустим сегодня до 19.00. Всех! Это панацея от того, что завтра они не заразятся и не будут разносить заразу пока их снова не потребует проверить ПЕС, который уже не знает на чем пиариться?
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Шо вы там треюуете,сухари сушите и нары бронируйте возле окна
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жопус готовь траурный костюм,зебилоид...
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НУ ТАК ВПЕРЁД или это Мы должны делать, читатели Цензора.
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Врачи или вымрут. Или поувольняются. Но даже уволившись, они пополнят толпы заболевших. Некуда бежать. Потому тестирование врачей - первостепенная задача.
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Плохая идея эти тесты. Окажется слишком много больных. А если еще и все врачи заболеют?
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"Власть провалила массовую кампанию тестирования на коронавирус...", - і яка ж це "власть"? Чому ця дурепа не каже, що це можновладці на містах керують, чи їй би побрехеньки на Зе?!
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Тут писали что дело не в деньгах, а в возможностях лабораторий.
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Відкрию таємницю. Чим більше коштів, тім вище можливості тих же самих лабораторій.
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Маски вывезти - возможности нашлись, а лаборатории оснастить -- кишка тонка.
Ну не падлы ?
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с такой медзащитой их можно каждьій день тестировать.
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Эту инвалидку, с жалостливым лицом, "пёсы" суют всюду, где токо встрянет.
Може уже хватит?
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