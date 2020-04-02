 В Нидерландах коронавирусом заболела украинка и ее семья

Об этом рассказал посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов изданию "Укринформ", передает Цензор.НЕТ.

"Одна гражданка Украины, ее муж, гражданин Нидерландов, и ребенок заболели коронавирусом, они находятся в изоляции дома и проходят специальный курс лечения. Посольство поддерживает с ними контакт, состояние здоровья этой семьи улучшается", - отметил Ченцов.

Он также рассказал, что в Нидерландах, как и в большинстве стран мира, возникла ситуация с недостаточной возможностью одновременного проведения высокоточных лабораторных ПЦР-тестов большому количеству людей.

"Лабораторные тесты в Нидерландах делаются лишь при наличии симптомов, которые свидетельствуют о тяжелом течении болезни, и пациентам из наиболее уязвимых категорий. По рекомендации Национального института общественного здоровья и окружающей среды, пациентов с неосложненными признаками заболевания отправят на самоизоляцию. В случае ухудшения самочувствия необходимо по телефону проконсультироваться с врачом общей практики, который и принимает решение о дальнейших шагах", - отметил он.

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