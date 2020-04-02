 СБУ отменила тендер на покупку автомобилей на 24,5 млн грн

Информация об отмене торгов опубликована в системе Prozorro, сообщает Цензор.НЕТ.

Указано, что причиной отмены торгов является "сокращение расходов на осуществление закупки товаров, работ и услуг".

Ранее Служба безопасности собиралась приобрести 33 автомобиля Toyota Corolla и 8 Volkswagen T6 Kombi. Ожидалось, что их общая стоимость составит 24,57 миллиона гривен.

В тендерной документации среди пожеланий к Toyota отмечалось: мультиинформационный дисплей на панели приборов, кондиционер с обдувом 2-го ряда сидений и серый цвет.

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Среди пожеланий к микроавтобусам Volkswagen: заднее окно с обогревом и стеклоочистителем, кондиционер не хуже "Climatic", белый цвет и год выпуска 2019-2020.