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 СБУ отменила тендер на покупку автомобилей на 24,5 млн грн

Служба безопасности Украины собиралась приобрести 33 автомобиля Toyota Corolla и 8 авто Volkswagen T6 Kombi ожидаемой стоимостью в 24,57 миллиона гривен, но отказалась от этих планов из-за сокращения расходов.

Информация об отмене торгов опубликована в системе Prozorro, сообщает Цензор.НЕТ.

Указано, что причиной отмены торгов является "сокращение расходов на осуществление закупки товаров, работ и услуг".

Ранее Служба безопасности собиралась приобрести 33 автомобиля Toyota Corolla и 8 Volkswagen T6 Kombi. Ожидалось, что их общая стоимость составит 24,57 миллиона гривен.

В тендерной документации среди пожеланий к Toyota отмечалось: мультиинформационный дисплей на панели приборов, кондиционер с обдувом 2-го ряда сидений и серый цвет.

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Среди пожеланий к микроавтобусам Volkswagen: заднее окно с обогревом и стеклоочистителем, кондиционер не хуже "Climatic", белый цвет и год выпуска 2019-2020.

Источник: https://censor.net.ua/n3186395
 
 
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Тебе все ніяк не відпустить, казковий?
Тут зрада в чому? Чи ти просто- повітря зіпсувати?
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а шо, могут и на самокатах поездить, их после профана полно осталось
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нашли время покупать машины, и не деу какие-то. им машин мало?
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СБУ входить в групу паразитуючих - сидячих на шиї платників податку.І ще є 6 подібників структур,так званих- борців на папері з корупцією.Це МВС,ГПУ,ДБР,САП,НАБУ і Антикорупційний суд.На їх утримання з бюджету йде більше, ніж всі вони приносять користі державі.Видатки на них кожного року ростуть,а толку з них все менше.І саме головне всі бачуть це і МОВЧАТЬ. СБУ отменила тендер на покупку автомобилей на 24,5 млн грн - Цензор.НЕТ 424
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СБУ отменила тендер на покупку автомобилей на 24,5 млн..

И как-же эти дармоеды теперь на своих прошлогодних мерседесах и майбахах будут кататься? Стоянка перед СБУ в любом городе очень похожа на стоянку арабских шейхов.
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