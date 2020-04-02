 Рейтинги кандидатов в президенты: Зеленский - 40,4%, Порошенко - 11,8%, Бойко - 8,8%, Тимошенко - 5,1%, - опрос "Социса"

Об этом говорится в результатах опроса общественного мнения. проведенного "Социсом", передает Цензор.НЕТ.

Владимир Зеленский остается политиком с самым высоким электоральным рейтингом - при наличии широкого выбора кандидатов проголосовали бы за него 40,4% респондентов. Несколько вырос рейтинг Петра Порошенко (с 9,6% в феврале до 11,8% в марте) и снизился рейтинг Юлии Тимошенко (с 7,5% в феврале до 5,1% в марте).

Опрос проводился 13-23 марта 2020 г. методом CAPI с использованием планшетов. Выборка представляет взрослое население Украины (кроме Крыма и неподконтрольных территорий (НПКТ) на Востоке Украины) по таким показателям как пол, возраст, регион проживания и тип населенного пункта. Объем выборки: n = 2000 респондентов.

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