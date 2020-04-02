 Рейтинги кандидатов в президенты: Зеленский - 40,4%, Порошенко - 11,8%, Бойко - 8,8%, Тимошенко - 5,1%, - опрос "Социса"

Об этом говорится в результатах опроса общественного мнения. проведенного "Социсом", передает Цензор.НЕТ.
Владимир Зеленский остается политиком с самым высоким электоральным рейтингом - при наличии широкого выбора кандидатов проголосовали бы за него 40,4% респондентов. Несколько вырос рейтинг Петра Порошенко (с 9,6% в феврале до 11,8% в марте) и снизился рейтинг Юлии Тимошенко (с 7,5% в феврале до 5,1% в марте).
Опрос проводился 13-23 марта 2020 г. методом CAPI с использованием планшетов. Выборка представляет взрослое население Украины (кроме Крыма и неподконтрольных территорий (НПКТ) на Востоке Украины) по таким показателям как пол, возраст, регион проживания и тип населенного пункта. Объем выборки: n = 2000 респондентов.
Только там и можно было сейчас 40% в пользу ЗЕ наскрести.
Следовательно, число последователей Петра Алексеевича увеличивается?
Всё очень просто и всё можно назвать соцопросом - кто проверяет ?!
Призываю Админов и Бутусова лично :
Нельзя скрывать данные публикую однобокую инфу .
реально сейчас зебила не увидишь - стесняются, начинают оправдываться ("я ж думал (ла) что он порядочный человек, я ж не знал (ла)").
это заметно при разговорах и т.п.
визуально - рейтинг ниже плинтуса.
но опросы упорно лепят рейтинг 40 %.
НЕВОЗМОЖНО.
Противоречит ежедневным наблюдениям.
Думаете 40% слышали, что Ермак купил мерс или продаёт должности?
Они политику смотрят только то, что покажет ТВ и это ТВ явно не за Украину!
Понимаете доктор, я голосовал за Зелю, а он взял и продал Землю!
- хорошо, но ведь он технически ничего не может продать, потому что не владеет землёй, это дело владельцев земли, а с обещаниями земельной реформы он шёл на выборы, вы читали его программу?
- ну мало ли что там написано? У нас все всегда обещали что-то и ничего не делали, вот мы и привыкли.
- а у вас есть земля? Ну то есть этот ваш Зеля вашу землю продал?
- нет, земли у меня нет, но у соседа есть, он сдаёт одному миллионеру за мешок зерна в год.
- ну а чего вы переживаете? Это вообще не ваша проблема что люди делают со своей собственностью.
- нет доктор, вы не понимаете. Мы привыкли быть холопами, обворованными рабами, завидовать богатым и проклинать власть. Это наша национальная идея. А теперь я не знаю что делать.. Это большой стресс.. Зеля зарплату обещал, 4 тыщи долларов, но он падла не сказал что нужно будет работать! А я уже почти год жду, каждый день карточку проверяю! Зеля брехло!
- ну хорошо, успокойтесь, что конкретно вас беспокоит если у вас ничего нет?
- я доктор за соседа переживаю, он ведь из-за Зели зрадника теперь сможет землёй своей управлять, бизнес не дай Бог начать, бухать перестать, машину купит.. Я этого не вынесу. Нельзя так доктор! А вдруг ещё хуже, сосед землю продаст евреям или русским? Нашу неньку..
- но закон запрещает продавать землю иностранцам, речь идёт только о возвращении прав собственности владельцам земли, которые могут ею распоряжаться в пределах Украины.
- ничего вы профессор не понимаете, Зеля зрадник продал землю, я уже это выучил, так по телевизору сказали, а телевизор не может врать!
- всё понятно. Sic transit gloria mundi. Шизофрения. Это бывает, вирус сейчас такой.. Это пройдёт. Может быть..
- Конкретного направления нет, есть таймер на 40 лет...