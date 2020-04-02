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Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
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Все про:Бойко (861) Зеленский (5073) опрос (1842) Порошенко (18063) социология (456) Тимошенко (24423) СОЦИС (23)

 Рейтинги кандидатов в президенты: Зеленский - 40,4%, Порошенко - 11,8%, Бойко - 8,8%, Тимошенко - 5,1%, - опрос "Социса"

40,4% избирателей если бы выборы проходили в ближайшее время проголосовали за кандидата в президенті Владимира Зеленского. народа", 11,8% - за Петра Порошенко, 8,8% - за Юрия Бойко, 5,1% за Юлию Тимошенко.

Об этом говорится в результатах опроса общественного мнения. проведенного "Социсом", передает Цензор.НЕТ.

Владимир Зеленский остается политиком с самым высоким электоральным рейтингом - при наличии широкого выбора кандидатов проголосовали бы за него 40,4% респондентов. Несколько вырос рейтинг Петра Порошенко (с 9,6% в феврале до 11,8% в марте) и снизился рейтинг Юлии Тимошенко (с 7,5% в феврале до 5,1% в марте).

Опрос проводился 13-23 марта 2020 г. методом CAPI с использованием планшетов. Выборка представляет взрослое население Украины (кроме Крыма и неподконтрольных территорий (НПКТ) на Востоке Украины) по таким показателям как пол, возраст, регион проживания и тип населенного пункта. Объем выборки: n = 2000 респондентов.

Также читайте: Рейтинг партий: "Слуга народа" - 31,5%, ЕС - 12%, ОПЗЖ - 9,8%, "Батькивщина" - 5,9%, - опрос "Социса"

Рейтинги кандидатов в президенты: Зеленский - 40,4%, Порошенко - 11,8%, Бойко - 8,8%, Тимошенко - 5,1%, - опрос Социса 01

Источник: https://censor.net.ua/n3186393
 
 
 Топ комментарии
 
кто все эти зебилы????????????? за год не наелись зеленого дерьма??????????????
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Не боись, малыш. Когда приведем Порошенко к власти, ты и тебе подобные, будешь сидеть в норе и бояться на улицу свой нос показать ).
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Нульові у ж2 рейтинги, як і їхні справи, повна брехня, на брехні одна дорога на нари.
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DUBAI, April 2 (Reuters) - Saudi Arabia called on Thursday for an emergency meeting of OPEC and non-OPEC oil producers as it aims to reach a fair oil agreement to stabilize the oil market, state news agency SPA reported.
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Если не можете правильно напечатать Порошенко, пишите уже Порох.
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Краще, соя, барига, мародьор.
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Врут!У Зеленского 140 % поддержки,а у Порошенко 0,11%.Так Шарий скаэал.
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Походу социс опять в штабе СН опрос проводил. Рейтинги кандидатів у президенти: Зеленський - 40,4%, Порошенко - 11,8%, Бойко - 8,8%, Тимошенко - 5,1%, - опитування "Соцісу" - Цензор.НЕТ 1518
Только там и можно было сейчас 40% в пользу ЗЕ наскрести.
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Быстренько влепили рейтинг, пока малочитающий и не интересуюющийся политикой нарид еще не успел посмотреть пливки про братьев акробатьев Ермаков.Либо этот вопрос вообще проходил за неделю до ТОГО
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Общалась со студентами которые голосовали за Зеленского ( с пеной у рта доказывали что он лучший ) ,так позиция поражает ,они ни политикой ,ни экономикой не интересуются ,а выступления его по видео им нравится . Вот и весь рейтинг .
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А с какими студентами?Можно заведение?Очень любопытно.Вдруг получится проверить.
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Опрос был в марте, но количество зебилов очень медленно уменьшается, к сожалению.
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Уменьшается, значит...
Следовательно, число последователей Петра Алексеевича увеличивается?
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как бы нет...Порох политический труп при любом раскладе.
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Славно рвет ********. Ну не набирает их гецьман рейтинг, хоть ты тресни или хоть 1000 раз еще напиши про кловуна, хунту и "приведем до влады силою" Рейтинги кандидатів у президенти: Зеленський - 40,4%, Порошенко - 11,8%, Бойко - 8,8%, Тимошенко - 5,1%, - опитування "Соцісу" - Цензор.НЕТ 2925
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Интересно сколько стоит рейтинг от "Социса"?
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40% у тупорылого квартального дурачка с ежедневными зашкварами. вы это серьезно? ахахаха ))))) 1 апреля было вчера, а смешной соцопрос публикуют только сегодня.
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Это не соцопрос был - блин , сколько можно говорить а пожелания главы штаба Порошенко пана Гринива , владельца "Социса" .
Всё очень просто и всё можно назвать соцопросом - кто проверяет ?!
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ЗеБеньський щось відчуває, якщо такі рейтинги вимагає малювати. Зебіли, ви на порозі грандіозго шухеру. а дешева нафта прискорить цей процес.
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Только не "Социса" , а "Социса-штаб Порошенко" . Бо номинальный владелец "Социса" и глава штаба Порошенко одно и то же лицо по фамилии Гринив !

Призываю Админов и Бутусова лично :
Нельзя скрывать данные публикую однобокую инфу .
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СОЦОПИТУВАННЯ ІЗ ЗЕЛОХОВСЬКИХ УСТ!! НЕ СМІШІТЬ НАРОД УРОДИ!!
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Соя, ви зробили це разом, з чим й вітаю!)))
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Соцопрос в худших традициях московской *********., где итоги голования за ***** 110%.
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то вже не українці, якесь мутоване гівно - то не українці...
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та это фуфло.
реально сейчас зебила не увидишь - стесняются, начинают оправдываться ("я ж думал (ла) что он порядочный человек, я ж не знал (ла)").
это заметно при разговорах и т.п.
визуально - рейтинг ниже плинтуса.

но опросы упорно лепят рейтинг 40 %.
НЕВОЗМОЖНО.
Противоречит ежедневным наблюдениям.
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Ждем новых лиц,желательно из боевых офицеров,прошедших фронт.Порядочность,дисциплина и порядок,то что не хватает руководству нашей страны за все время независимости.Буду голосовать за Кривоноса,если конечно он выдвинет свою кандидатуру.
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Кількість зеленого бидла незмінне. треба щоб Віслюк не тільки маки продав а й заліз до кожного в хату і повиносив меблі...
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Відверта брехня. Справжній рейтинг Зеленського 20 %.
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А что вы хотели или вы думаете они помнят кто такой Ермак?
Думаете 40% слышали, что Ермак купил мерс или продаёт должности?
Они политику смотрят только то, что покажет ТВ и это ТВ явно не за Украину!
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С использованием планшетов...У меня-все.
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соси-с, ваш опорос даже назвать муйней, язык не проворачивается
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Я уєю.) 40% це якісь Homo без приставки Sapiens. Шоб не обізвали ПОРОХОБОТОМ, тут Зеркаль і Смешко найбільш адекватні кандидати.
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в списке нет надежных кандидатов. Да и самый надежный кандидат без команды НУЛЬ. А в Украине не из кого строить команду. Так что этот список можно тасовать до посинения и выбирать нового президента хоть 1000 раз, люди внутри системы ВСЕГДА ОДНИ И ТЕ ЖЕ.
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Понимаете доктор, я голосовал за Зелю, а он взял и продал Землю!
- хорошо, но ведь он технически ничего не может продать, потому что не владеет землёй, это дело владельцев земли, а с обещаниями земельной реформы он шёл на выборы, вы читали его программу?
- ну мало ли что там написано? У нас все всегда обещали что-то и ничего не делали, вот мы и привыкли.
- а у вас есть земля? Ну то есть этот ваш Зеля вашу землю продал?
- нет, земли у меня нет, но у соседа есть, он сдаёт одному миллионеру за мешок зерна в год.
- ну а чего вы переживаете? Это вообще не ваша проблема что люди делают со своей собственностью.
- нет доктор, вы не понимаете. Мы привыкли быть холопами, обворованными рабами, завидовать богатым и проклинать власть. Это наша национальная идея. А теперь я не знаю что делать.. Это большой стресс.. Зеля зарплату обещал, 4 тыщи долларов, но он падла не сказал что нужно будет работать! А я уже почти год жду, каждый день карточку проверяю! Зеля брехло!
- ну хорошо, успокойтесь, что конкретно вас беспокоит если у вас ничего нет?
- я доктор за соседа переживаю, он ведь из-за Зели зрадника теперь сможет землёй своей управлять, бизнес не дай Бог начать, бухать перестать, машину купит.. Я этого не вынесу. Нельзя так доктор! А вдруг ещё хуже, сосед землю продаст евреям или русским? Нашу неньку..
- но закон запрещает продавать землю иностранцам, речь идёт только о возвращении прав собственности владельцам земли, которые могут ею распоряжаться в пределах Украины.
- ничего вы профессор не понимаете, Зеля зрадник продал землю, я уже это выучил, так по телевизору сказали, а телевизор не может врать!
- всё понятно. Sic transit gloria mundi. Шизофрения. Это бывает, вирус сейчас такой.. Это пройдёт. Может быть..
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браво! коли в кафе замовляєш шоколад, а тобi офiцiант принic гiвна. 12% елехторату сподобалось i просять добавки. наперед скажу, якщо зеля виявиться таким же гiвном, я його викину з кафе, як i попередньго офiцiнта.
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После каждого очередного зеленого обсирона начинают вкидывать проплаченные рейтинги, как спасательный круг утопающему.
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А ты выйди на улицу и поспрашивай окружающих - кто реально готов сейчас снова проголосовать за Петю ? Не думаю, шо цифры будут сильно отличаться от тех, которые здесь приведены.
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Я что то про петю написала? Читать что ли не умеешь?
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Це ж адепти віри в кривавого бариху який вкрав 500млрд. долярів у зубожілих і в змові з Путіном почав війну щоб заробляти на крові.🤪
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Как ни пыжится Петя, как ни усерается в попытках пропиарить себя, ничего у него не выходит ! Наелись люди его "перемог" и "покращень". А Зеленский даже в тяжёлые кризисные времена не теряет поддержки народа. Вот что значит - хотя бы не воровать !
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Да ты тварь рашистская пропаГандонская никак не угомонишься, скрепыш вЯликой энергетической смехдЯржавы ,будешь через полгода навоз жрать
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Странно. Кого не спросишь, все зеленого ******* обкладывают. А тут и политик (!?), и элект-оральный рейтинг 40%... Думаю, что надо менять метод опроса (не передавать планшет из рук в руки во время эпидемии!), а повесить портрет одного из самых влиятельнейших деятелей современности, ну, например, в лифте. Если провисит до утра не заплеванный, не обосцанный и не вымазанный фекалиями, значит рейтинг высокий, а, если нет, то нет.
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Петя розчарований своїми ботами - бабки платить а толку ноль
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Що за бред???? Это говновброс!!! Чтобы быдло и дальше слышало цифры: - да меньше, но Иму многие ещё доверяют!!! БРЕД!
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-Кстати,ватка,куда идут верблюды ?
- Конкретного направления нет, есть таймер на 40 лет...
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Коли Господь хоче покарати людей, то лишає їх розуму... Мабуть ще не скоро в придурків він з"явиться. Краще мабуть в джунглях з папуасами жити, ніж в одній країні з тими, хто весь час ходить по колу і наступає на граблі тисячі раз. Серед десятків мільйонів більше немає достойних, ніж вся ця проклята нинішня і попередня за всі роки влада ?
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это враньё. Почти половина из тех кто за него голосовал из моих друзей мягко говоря не за него уже...а отдельные - мечтают подержать его за горло. А рисуют это чтобы переубедить людей: "вон смотри за него сколько, значит его не свалить".
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я сама дочь военного, тут не все так однозначно...
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Я не знаю хто там такьій проворный в этом «Социсе», но к возникшему среди меня удовольствию у него не просто получилось смачно плюнуть в душу Порохатому Барыге и всех порохоботин, ему удалось знатно насрать в самые Порохатые кучеряшки. Ща такое время - кому надо думать про якись там санитайзеры, а Пороху - про забористый нафталин в шкаф для хранения "отставной козы барабанщиков"©, шоб моль не трахнула.
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Що , боїшся , що твій путін-***** обсереться , коли Порошенко вернеться ? Чи ти з псих.лікарні пишеш ?
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Порошенко? Снова в президенты?!! Да вы подурели люди! Или вы не люди, а аквариумные рыбки? Хрен уже поймёшь эту страну...
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а зеленский це хто* йому роботу з офісу запропонували
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