 Путин объявил о продлении нерабочей недели в России до 30 апреля

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
"Добавлю, что, как и прежде, будут работать органы власти, предприятия с непрерывным производством, медицинские учреждения и аптеки, магазины товаров первой необходимости, все службы жизнеобеспечения", - сказал он.
Путин подчеркнул, что при необходимости будут приняты дополнительные решения по борьбе с коронавирусом. Нерабочий период может быть скорректирован в сторону сокращения.
По его словам, угроза коронавируса сохраняется: "как полагают специалисты вирусологи, пик эпидемии в мире еще не пройден, в том числе и в нашей стране".
Напомни, 25 марта Путин выступил с обращением к россиянам и объявил неделю нерабочей с сохранением заработной платы.
Значит очередная неделя бухалово и шашлыков!
15 тыс солдат в строю без масок!
Krychek
кацапы,вам всем Дед только что "Каникулы" продлил до 30 апреля.
Идите уже, маринуйте шашлыки.
Ну заодно и банки с водой зарядил.))
https://twitter.com/highlander_free/status/1245272585249738753
Там їх всіх хор Алексанрова, моторила, і всякі гіві зачекалися.
Тётя Роза
- Изя, зачем Путин в разгар эпидемии продал США медицинское оборудование?
- Не знаю, Сёма. Наверное не смог его продать внутри России.
вот московиты коментируют....
Vladimir Milov
@v_milov
·33 мин
"Нерабочий месяц" - гарантия массового вымирания малого и среднего бизнеса и рабочих мест. Путин обязан был взять на себя ответственность за их поддержку и объявить программу помощи порядка 10% ВВП. Но делиться кубышкой с гражданами и экономикой Путин не хочет
бутерброд Навальный пишет...
Alexey Navalny
@navalny
·46 мин
Путин реально неадекватен. Он не понимает или не хочет понимать самой простой вещи: У ЛЮДЕЙ НЕТ ДЕНЕГ, ЧТОБЫ ПРОСТО СИДЕТЬ ДОМА БЕЗ РАБОТЫ. А у работодателей нет денег, чтобы всем платить просто так. Ни одного слова об это не сказано. Ни рубля поддержки людям. Предатель.
Трамп заявил что скоро РФ и Саудиты могут договориться о снижении добычи. Сказал что говорил с правителем Саудитов и тот проинформировал его о готовящейся встрече стран ОПЕК.