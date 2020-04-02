 Путин объявил о продлении нерабочей недели в России до 30 апреля

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"Добавлю, что, как и прежде, будут работать органы власти, предприятия с непрерывным производством, медицинские учреждения и аптеки, магазины товаров первой необходимости, все службы жизнеобеспечения", - сказал он.

Путин подчеркнул, что при необходимости будут приняты дополнительные решения по борьбе с коронавирусом. Нерабочий период может быть скорректирован в сторону сокращения.

По его словам, угроза коронавируса сохраняется: "как полагают специалисты вирусологи, пик эпидемии в мире еще не пройден, в том числе и в нашей стране".

Напомни, 25 марта Путин выступил с обращением к россиянам и объявил неделю нерабочей с сохранением заработной платы.

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