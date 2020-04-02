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 Путин объявил о продлении нерабочей недели в России до 30 апреля

Президент РФ Владимир Путин в ходе телеобращения объявил о продлении режима нерабочих дней до 30 апреля включительно с сохранением заработной платы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"Добавлю, что, как и прежде, будут работать органы власти, предприятия с непрерывным производством, медицинские учреждения и аптеки, магазины товаров первой необходимости, все службы жизнеобеспечения", - сказал он.

Путин подчеркнул, что при необходимости будут приняты дополнительные решения по борьбе с коронавирусом. Нерабочий период может быть скорректирован в сторону сокращения.

По его словам, угроза коронавируса сохраняется: "как полагают специалисты вирусологи, пик эпидемии в мире еще не пройден, в том числе и в нашей стране".

Напомни, 25 марта Путин выступил с обращением к россиянам и объявил неделю нерабочей с сохранением заработной платы.

Читайте также: Мы с Путиным договорились политические вопросы объединения не обсуждать, - Лукашенко

Источник: https://censor.net.ua/n3186391
 
 
 Топ комментарии
 
Длинная у них неделька выдалась. прям на месяц Путин объявил о продлении нерабочей недели в России до 30 апреля - Цензор.НЕТ 6194
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Сечин очень бедный. Стоит в очереди к Фонду нац. благосостояния. И очередь из олигархов немаленькая. Хватит ли им всем...
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А зарплату вам тоже всем пуйло платит ? Чудес не бывает, мальчик. За этот месяц ВЕСЬ бизнес просто схлопнется. И зарплату платить будет просто нечем. Хотя, как у вас там, Лахту в финансировании ещё не урезали ?
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Не не понял неделя с длинною с месяц а просто на месяц поставить на карантин нельзя или вяликий могущий не позволяет??????
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Каналізацію у бункері Сечін обіцял до 1 травня закінчити
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Веталь, ты б лучше проинструктировал, как из карантина выходить... боком в дверь пролазить или дверную промежность расширять...
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Ну так на лисапет и па стикляннаму мовсу к ипеням. Путін оголосив про продовження неробочого тижня в Росії до 30 квітня - Цензор.НЕТ 5185 Путін оголосив про продовження неробочого тижня в Росії до 30 квітня - Цензор.НЕТ 708 Путін оголосив про продовження неробочого тижня в Росії до 30 квітня - Цензор.НЕТ 708
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Длинная у них неделька выдалась. прям на месяц Путин объявил о продлении нерабочей недели в России до 30 апреля - Цензор.НЕТ 6194
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Это только бюджетникам лафа, а бизнесу и тем кто работает на частника тяжко придется.
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Чудотворный старик кабаев настолько чудотворец, что может неделю на месяц продлить...
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Не карантин, а нерабочая неделя?
Значит очередная неделя бухалово и шашлыков!
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Там режим самоизоляции. Ходят по пропускам.
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Видео видел с подготовкой к параду Победы?
15 тыс солдат в строю без масок!
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Це як замість слова "вибух" почали писати "хлопок", тіко карантинна версія.
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А может так. что и даже не нарожают? Путин объявил о продлении нерабочей недели в России до 30 апреля - Цензор.НЕТ 8207
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вирусу то пофиг, баба или мужый, лишь бы тёплый
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Krychek
кацапы,вам всем Дед только что "Каникулы" продлил до 30 апреля.
Идите уже, маринуйте шашлыки.
Ну заодно и банки с водой зарядил.))

Путин объявил о продлении нерабочей недели в России до 30 апреля - Цензор.НЕТ 1298
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Не , расскажет потом , что коричневую чуму два раза пабедили . )
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Краще день відкритих дверей провели би на цвинтарі.
Там їх всіх хор Алексанрова, моторила, і всякі гіві зачекалися.
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Отдохнут пацаки по полной Ну ничего может больше сдохнет от цирроза печени
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Ну все, в россии наступил долгожданный коммунизм...никто не работает, все жрут)
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Тётя Роза

- Изя, зачем Путин в разгар эпидемии продал США медицинское оборудование?
- Не знаю, Сёма. Наверное не смог его продать внутри России.
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без приколов - что и как теперь таджикам, ведь им никто патент не отменяет, за аренду платить итд. жаль людей, ведь они то реально трудились а не водку на завтрак употребляли.
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хороший указ...

вот московиты коментируют....




Vladimir Milov

@v_milov

·33 мин

"Нерабочий месяц" - гарантия массового вымирания малого и среднего бизнеса и рабочих мест. Путин обязан был взять на себя ответственность за их поддержку и объявить программу помощи порядка 10% ВВП. Но делиться кубышкой с гражданами и экономикой Путин не хочет
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Граждане исчезли с улиц только когда объявили нерабочую неделю. Может это и правильно учитывая что творится в других странах.
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ой попёр бизнес - доставка напитков на дом, эх, это пропустили некоторые.
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А какой им смысл делать вид, что работают? Нефтюшка- матушка у них уже в минус (чем больше качнёшь- тем на больше бабок попадёшь), газ-батюшка вслед за нефтью движется, а стекломоя там на 5 лет вперёд припасено. Путин объявил о продлении нерабочей недели в России до 30 апреля - Цензор.НЕТ 1165
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Это будет самый длинный запой в истории после Нового года
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путин красава...!!! Путін оголосив про продовження неробочого тижня в Росії до 30 квітня - Цензор.НЕТ 2063
бутерброд Навальный пишет...





Alexey Navalny

@navalny

·46 мин

Путин реально неадекватен. Он не понимает или не хочет понимать самой простой вещи: У ЛЮДЕЙ НЕТ ДЕНЕГ, ЧТОБЫ ПРОСТО СИДЕТЬ ДОМА БЕЗ РАБОТЫ. А у работодателей нет денег, чтобы всем платить просто так. Ни одного слова об это не сказано. Ни рубля поддержки людям. Предатель.
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У Навального каждые пятнадцать минут то катастрофа то конец света.
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Ты думаешь что стоя в очереди за растаскиванием кубышки Сечин и шобла подобных тебя пропустит вперед???
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Предпринимаются очень серьезные меры чтоб у работодателей было чем платить. Приостановлена выплата налогов и кредитов. Государство предлагает давать беспроцентные кредиты на выплату зарплаты. Фигурировала сумма мер поддержки в 2 триллиона рублей (примерно 8 Крымских мостов). Путін оголосив про продовження неробочого тижня в Росії до 30 квітня - Цензор.НЕТ 2537
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ну значит после эпидемии вируса крепостных ждёт ещё и эпидемия цирроза печеней )
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Можно сколько угодно юродствовать - но "с сохранением заработной платы" - неплохо.
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Да, неплохо, если тьі министр, и оклад лимон в день, а если чепешник и у тебя кредитьі, аренда, и трое продавцов , которьіе не работают ??
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Бьіла цена минус десять, но резко пошла вверх и стала минус 8??
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"Брент" подорожал промерно на 30% до 33$.

Трамп заявил что скоро РФ и Саудиты могут договориться о снижении добычи. Сказал что говорил с правителем Саудитов и тот проинформировал его о готовящейся встрече стран ОПЕК.
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Єто все не правильно, отдьіхать надо до Девятмая , иначе сил на парад не станет
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Nado ecio raske vodku zapretit prodovat do 30 aprelia ,a potom podniat cenu v 10 raz
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да ты просто литовскии фошизд, изверг, живодёр, хотя, если боярошник и фунфурики нетронул, возможно и не такой и фошизд.
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Не хватит и этого. Скорее всего к концу майских праздников ситуация станет хуже чем есть сейчас. Путін оголосив про продовження неробочого тижня в Росії до 30 квітня - Цензор.НЕТ 2915
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Кацапы и тут какие-то "особенные" - у всех карантин, а у них, видите ли, нерабочие дни. Ещё одно подтверждение того, что от них нужно изолироваться, как от опасных, слабоумных, непредсказуемых существ, от которых не известно чег можно ожидать.
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Там где много заболевших - карантин. У меня в крае 22 случая (при том ни одного в моем городе). Так у нас - карантин. Выйти из дома можно только по уважительной причине, а то менты словят. Квадракоптер над городом патрулирует. Ищет нарушителей.
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