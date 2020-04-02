 Саудовская Аравия ввела 24-часовой комендантский час в Мекке и Медине и закрыла их на въезд-выезд

Об этом говорится в заявлении министерства внутренних дел Саудовской Аравии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

Отмечается, что во вторник, по данным Министерства здравоохранения Саудовской Аравии, в Мекке и Медине зарегистрировали 133 новых случая - больше, чем в любом другом городе королевства.

В результате было принято решение о введении круглосуточного комендантского часа на неопределенный срок. Жителям городов запрещено покидать дома, за исключением чрезвычайных ситуаций или похода за продуктами в пределах своего квартала.

Города закрыты на въезд и выезд, в них работать продолжают лишь аптеки, банки и продуктовые магазины.

Мекка и Медина - священные города ислама, которые ежегодно привлекают миллионы мусульманских туристов для паломничества.

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