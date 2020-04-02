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 Саудовская Аравия ввела 24-часовой комендантский час в Мекке и Медине и закрыла их на въезд-выезд

Саудовская Аравия ввела бессрочный 24-часовой комендантский час в городах Мекка и Медина для сдерживания распространения коронавируса.

Об этом говорится в заявлении министерства внутренних дел Саудовской Аравии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

Отмечается, что во вторник, по данным Министерства здравоохранения Саудовской Аравии, в Мекке и Медине зарегистрировали 133 новых случая - больше, чем в любом другом городе королевства.

В результате было принято решение о введении круглосуточного комендантского часа на неопределенный срок. Жителям городов запрещено покидать дома, за исключением чрезвычайных ситуаций или похода за продуктами в пределах своего квартала.

Города закрыты на въезд и выезд, в них работать продолжают лишь аптеки, банки и продуктовые магазины.

Мекка и Медина - священные города ислама, которые ежегодно привлекают миллионы мусульманских туристов для паломничества.

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Источник: https://censor.net.ua/n3186390
 
 
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Они в состоянии всех кормить. Очень долго.
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Так а что это за комендантский час если можно ходить в магазины.
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а еще с Эквадором договорились об отмене виз...
Вообще-то новость опечалила. Я тока тока приобрел пару канистр, хотел в Мекку мотнуться, бензином по дешевке разжиться, а тут - на тебе... закрыли Мекку на въезд и выезд... теперь на Маршалле по 22 гр за литр...
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Вірус приходить і йде, а святині вічні
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