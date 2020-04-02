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Все про:смерть (6596) Херсонщина (879) медсестра (30) Гусев Юрий (11)

 Медсестра умерла от COVID-19 на Херсонщине, ее коллеги - на самолизоляции, - глава ОГА Гусев

На Херсонщине в городе Олешки от COVID-19 умерла медсестра, ее коллеги - на самоизоляции.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил глава Херсонской ОГА Юрий Гусев.

"Три случая подтверждены уже Херсонским областным лабораторным центром. Это случаи, которые мы за прошедшие сутки обнаружили в городе Олешки, в селе Малые Копани (Голопристанский район. - Ред.) и в городе Херсон. К сожалению, мы имеем первый летальный случай - женщина в Олешках умерла и, к сожалению, это медицинский работник", - рассказал он.

По его словам, сейчас устанавливают всех контактных лиц.

Сейчас на самоизоляции медицинские работники, работавшие в одном коллективе с умершей и контактировали с ней.

Сейчас рассматривается вопрос о том, чтобы на время самоизоляции медработников районной больницы временно перевести туда медперсонал из других мест, чтобы больница работала и дальше.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На самоизоляции находятся 100 медиков в Херсонской области

Источник: https://censor.net.ua/n3186383
 
 
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Посольство України в США просить Ілона Маска надати Україні апарати ШВЛ

Посольство України в США просить генерального директора компаній Tesla і SpaceX Ілона Маска надати Україні апарати штучної вентиляції легень (ШВЛ).
«Шановний Ілоне, Україна є другою за величиною країною Європи з населенням майже 40 мільйонів громадян. Пандемічна ситуація в Україні наближається до свого піку, квітень буде найважчим. Людям у лікарнях потрібні вентилятори. Ми готові до співпраці. Дякуймо», - йдеться в повідомленні посольства у твіттері.https://www.radiosvoboda.org/a/news-koronavirus-aparaty-mask-dopomoga-********/30525586.html
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«Маска попросили не реагувати на прохання Супрун надати Україні апарати ШВЛ.


Вадим Арістов, який називає себе лікарем-інфекціоністом та стратегом, закликав власника компанії Tesla Ілона Маска не відповідати Уляні Супрун, колишній главі МОЗ, на її прохання надіслати в Україну апарати штучної вентиляції легенів (ШВЛ).»

https://bykvu.com/ua/bukvy/maska-poprosili-ne-reagirovat-na-prosbu-suprun-a-obratitsja-k-zelenskomu/
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Этому Вадиму надо морду набить
Всякие шмакодявки Украину позорят
Спасибо зебобикам- теперь сплошной базар- вокзал
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Та он всю жизнь барыжил, там уже бронебойный слой жирка над совестью чтобы по такой фигне не заморачиваться. Думаю его больше обеспокоило когда его Скалецкую турнули - столько всего не успел.
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От тобі і друг Зеленського Радуцкій...
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а в других странах медики тоже вот так самоизолируются целыми больницами ?
Чет не встречал про такое...
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А зеля їх забезпечив засобами спецзахисту, масками, тест-системами, паратами штучної вентиляції легенів, необхідними ліками ? в нього 3 міс було, але встиг лише на Омани з`їздити
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ну так медики за него проголосовали в большинстве...
че пинать то теперь...?
а людей спасать надо...
клятва Гиппократа и все такое....
как говорят - кто на что учился....
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треба, але хворі медики самі стають носіями інфекції, толку з такого геройства ?
хіба вони якось порушили закон ?
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В других странах медиков под подозрением сжигают из фламентвиефа огнемета. Так что украинским медикам повезло. Как ни как, а Украиной управляет величайший политик всех времен.
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Вони ізольовані у вільний час, у перервах між змінами. Принаймні так в Італії.
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Шмарклі просто щодня тирять наші гроші.

***
Поміж тим, обіцяних грошей на виготовлення вітчизняних тестів ПЛР, дешевших за закордонні, Інститут молекулярної біології НАН так і не отримав.

Медсестра умерла от COVID-19 на Херсонщине, ее коллеги - на самолизоляции, - глава ОГА Гусев - Цензор.НЕТ 4104 Медсестра умерла от COVID-19 на Херсонщине, ее коллеги - на самолизоляции, - глава ОГА Гусев - Цензор.НЕТ 5698
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Им проще купить, так украсть можно.
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"рассматривается вопрос о том, чтобы на время самоизоляции медработников районной больницы временно перевести туда медперсонал из других мест, чтобы больница работала и дальше" - Хрен вы переведете, а не из других учреждений. По простой причине отсутствия медработников в других учреждениях. Супрун обрезала всех по самое нихочу.
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а нельзя ли информацию подавать более развернуто, возраст, какие функции выполняла, где смерть наступила дома или в больнице, это не праздного любопытства ради
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Choschen Hamm 266,1: "Еврей может иметь всё что он найдёт если это принадлежит Акуму (гою). Тот, кто возвращает собственность (гоям) грешит против Закона.


Згідно Талмуду Зеленський з Радуцкім правильно все роблять.
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Сегодня скуплялся у себя на районе.В Атб -маски у всех продавцов,но одеты небрежно.на кассах голыми руками.Народу на улицах тьма,детей -тьма 95 %-безмасок.Старухи без масок.В аптеке старик лет 80 -маска на шее болтается.Хлеб.Киоскёрша в маске на шее,но работает в рукавицах.Хлеб частный,недорогой и вкусный.В супермаркетах от известных харьковских производителей-дерьмо.Соревнуются ,как испохабить хлеб и побольше облапошить нас.Люди всерьёз не воспринимают ,и надеются,что пронесёт.Не пронесёт.Всем надо составлять завещание в больничных изоляторах.Иначе наследники перегрызутся.
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