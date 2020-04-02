 Медсестра умерла от COVID-19 на Херсонщине, ее коллеги - на самолизоляции, - глава ОГА Гусев

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил глава Херсонской ОГА Юрий Гусев.
"Три случая подтверждены уже Херсонским областным лабораторным центром. Это случаи, которые мы за прошедшие сутки обнаружили в городе Олешки, в селе Малые Копани (Голопристанский район. - Ред.) и в городе Херсон. К сожалению, мы имеем первый летальный случай - женщина в Олешках умерла и, к сожалению, это медицинский работник", - рассказал он.
По его словам, сейчас устанавливают всех контактных лиц.
Сейчас на самоизоляции медицинские работники, работавшие в одном коллективе с умершей и контактировали с ней.
Сейчас рассматривается вопрос о том, чтобы на время самоизоляции медработников районной больницы временно перевести туда медперсонал из других мест, чтобы больница работала и дальше.
Посольство України в США просить генерального директора компаній Tesla і SpaceX Ілона Маска надати Україні апарати штучної вентиляції легень (ШВЛ).
«Шановний Ілоне, Україна є другою за величиною країною Європи з населенням майже 40 мільйонів громадян. Пандемічна ситуація в Україні наближається до свого піку, квітень буде найважчим. Людям у лікарнях потрібні вентилятори. Ми готові до співпраці. Дякуймо», - йдеться в повідомленні посольства у твіттері.https://www.radiosvoboda.org/a/news-koronavirus-aparaty-mask-dopomoga-********/30525586.html
Вадим Арістов, який називає себе лікарем-інфекціоністом та стратегом, закликав власника компанії Tesla Ілона Маска не відповідати Уляні Супрун, колишній главі МОЗ, на її прохання надіслати в Україну апарати штучної вентиляції легенів (ШВЛ).»
https://bykvu.com/ua/bukvy/maska-poprosili-ne-reagirovat-na-prosbu-suprun-a-obratitsja-k-zelenskomu/
Всякие шмакодявки Украину позорят
Спасибо зебобикам- теперь сплошной базар- вокзал
Чет не встречал про такое...
че пинать то теперь...?
а людей спасать надо...
клятва Гиппократа и все такое....
как говорят - кто на что учился....
хіба вони якось порушили закон ?
фламентвиефаогнемета. Так что украинским медикам повезло. Как ни как, а Украиной управляет величайший политик всех времен.
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Поміж тим, обіцяних грошей на виготовлення вітчизняних тестів ПЛР, дешевших за закордонні, Інститут молекулярної біології НАН так і не отримав.
Згідно Талмуду Зеленський з Радуцкім правильно все роблять.