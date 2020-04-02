 Медсестра умерла от COVID-19 на Херсонщине, ее коллеги - на самолизоляции, - глава ОГА Гусев

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил глава Херсонской ОГА Юрий Гусев.

"Три случая подтверждены уже Херсонским областным лабораторным центром. Это случаи, которые мы за прошедшие сутки обнаружили в городе Олешки, в селе Малые Копани (Голопристанский район. - Ред.) и в городе Херсон. К сожалению, мы имеем первый летальный случай - женщина в Олешках умерла и, к сожалению, это медицинский работник", - рассказал он.

По его словам, сейчас устанавливают всех контактных лиц.

Сейчас на самоизоляции медицинские работники, работавшие в одном коллективе с умершей и контактировали с ней.

Сейчас рассматривается вопрос о том, чтобы на время самоизоляции медработников районной больницы временно перевести туда медперсонал из других мест, чтобы больница работала и дальше.

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