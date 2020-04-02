 Рейтинг партий: "Слуга народа" - 31,5%, ЕС - 12%, ОПЗЖ - 9,8%, "Батькивщина" - 5,9%, - опрос "Социса"

Об этом говорится в результатах опроса общественного мнения. проведенного "Социсом", передает Цензор.НЕТ.

"Партия "Слуга народа" остается лидером по количеству потенциальных избирателей (31,5%). На втором месте - "Европейская Солидарность" (12%), которая в марте еще больше нарастила имидж оппозиционной партии (до 28,4%). Рейтинг "Оппозиционной платформы - За жизнь" в марте составлял 9,8%, а "Батькивщины" -5,9%. Электоральные показатели большинства политических партий в марте преимущественно не изменились. Лишь несколько потеряла симпатии избирателей "Батькивщина" (электоральный показатель данной политической силы в феврале составлял 8,1%)". - говорится в исследовании.

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При этом, 10,4% опрошенных отказались дать ответ, а 10,4% - не приняли бы участия в голосовании.





Опрос проводился 13-23 марта 2020 г. методом CAPI с использованием планшетов. Выборка представляет взрослое население Украины (кроме Крыма и неподконтрольных территорий (НПКТ) на Востоке Украины) по таким показателям как пол, возраст, регион проживания и тип населенного пункта. Объем выборки: n = 2000 респондентов.