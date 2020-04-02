 Рейтинг партий: "Слуга народа" - 31,5%, ЕС - 12%, ОПЗЖ - 9,8%, "Батькивщина" - 5,9%, - опрос "Социса"

Об этом говорится в результатах опроса общественного мнения. проведенного "Социсом", передает Цензор.НЕТ.
"Партия "Слуга народа" остается лидером по количеству потенциальных избирателей (31,5%). На втором месте - "Европейская Солидарность" (12%), которая в марте еще больше нарастила имидж оппозиционной партии (до 28,4%). Рейтинг "Оппозиционной платформы - За жизнь" в марте составлял 9,8%, а "Батькивщины" -5,9%. Электоральные показатели большинства политических партий в марте преимущественно не изменились. Лишь несколько потеряла симпатии избирателей "Батькивщина" (электоральный показатель данной политической силы в феврале составлял 8,1%)". - говорится в исследовании.
При этом, 10,4% опрошенных отказались дать ответ, а 10,4% - не приняли бы участия в голосовании.
Опрос проводился 13-23 марта 2020 г. методом CAPI с использованием планшетов. Выборка представляет взрослое население Украины (кроме Крыма и неподконтрольных территорий (НПКТ) на Востоке Украины) по таким показателям как пол, возраст, регион проживания и тип населенного пункта. Объем выборки: n = 2000 респондентов.
А взагалі- не дивно що сєпари за Зєлю.
Мнения 02-апр, 16:279 313 0
Оказалось, что Зеленский не может снять Андрея Ермака с поста главы Офиса президента, потому как сам воспользовался его услугами год назад.
Уже который день силы вселенского зла и разного рода массоны с рептиоидами плетут интриги придумывая как еще им подобраться к непотопляемой фигуре кристально прозрачного, честного и искреннего главы Офиса президента.
Даже несмотря на то, что президент не понимает где и в чем злоупотребление властью и служебным положением в действиях братьев Ермаков.
Тем более же что и СБУ и ГПУ и ДБР понятно, что в них нет ничего противозаконного!
Брат главы Офиса фактически не выстраивал свою собственную вертикаль власти спекулируя положением Андрея Ермака, а строил новый социальный стартап основным капиталом которого была коммуникация.
И не на работу он устраивал выгодных ему людей. Ну или модноговоря - "монетизировал" его.
А возмущение тем, что после обращения Андрея Ермака прокуратуру и ДБР моментально отреагировали - это вообще глупость!
Подумаешь, что эти организации простым гражданам годами не отвечают!
Андрею Ермаку просто повезло! Совершенно случайно!
Так же как и Денису Ермаку везло, когда он обращался в Офис со своими предложениями.
Да, любой государственный орган рассматривает обращение граждан максимально отведенный для этого период и всегда гражданин отправивший такое обращение получает общий ничего не значащий и абсолютно бесполезный ответ, но Денис везучий!
И снова таки, не пользуясь служебным положением брата Денис Ермак просто продавал должности, и формировал подконтрольную ему мафиозную структуру с четко выраженной целью, нет.
Денис помогал стране! Бескорыстно!
А то как все это журналисты извратили преступление!
И вообще!
Против брата главы Офиса Президента Андрея Ермака - Дениса была применена запрещенная Практикой Европейского Суда по Правам Человека методика провокации взятки!
Как можно стартаперу деньги предлагать?
Все же знают, что стартаперы не могут устоять пред деньгами!
Надо срочно, этой же ночью протянуть через Раду закон о защите братьев Ермаков! Тем более опыт уже есть.
James Bond
Пиши исчо!
Подпишет ли лично заявление на них, как подписал заявление на Федыну, Зверобой и Пояркова ?
https://twitter.com/i/status/1245313668524511238
Обсяг вибірки: n=2000 респондентів.
Метод опитування: CAPI з використанням планшетів.
Дати проведення польового етапу: 13-23 березня 2020 р.
Да я за хорошие бабки и без планшета, какую хочешь "статистику" нарисую
Тобто кожен десятий з наших співгромадян - бавовна.
І вони живуть поруч, дихають з нами одним повітрям...
Який вужас! Як гидко!
(втішає одне: ці опитування, м'яко кажучи, не зовсім точно відображають реальність)
(власне факт існування ОПЗЖ - це вже кричуща хуцпа)
Единственная оппозиция Слуге народа - слуга народа.
Каждый выполняет свой, только ему известный план.
Как вообще ЭТО можно оправдать, неужели и правда вы все подонки?
По поводу комментария Илона Маска и его заявления что он готов предоставить помощь Украине.
После того, как Ульяна Супрун попросила этой помощи, в диалог влез слуга уродов, Вадим Аристов, с заявлением (сн предоставили перевод ) что Илону Маску желательно не иметь дела с Ульяной Супрун, а нужно иметь дело - "... непосредственно с президентом Зеленским, поскольку именно госпожа Супрун несет ответственность за эту катастрофу..."!!!
Можно ли предтавить размеры пи...деца, когда барыги, коррупционеры и подонки от власти, обвиняют кого угодно, но только не свои дела за целый год работы, не взирая на то, к чему их высеры могут привести?!
Их абсолютно не беспокоит что этой помощи может и не быть из-за срача, себя то они обеспечили скорее всего!
Если уже Гринів рисует своему боссу всего 12% , то совсем ёк дела у ПЕСа и Пети .
Гринів очень глупый -- хочешь лизать сладкую шоколадную дупу , кто ж запретит , но Жопе рисовать меньше 12-15% , значить недооценивать ********** блох ... Просто ватников в Украине не может пока быть меньше 15% . Увы , их несколько больше ...
Так что -- грубая халтурщина . На глаз видно ...
Скорее всего , Гринив просто тупо взял и "опросил" членов своей партии , а потом трохи разбавил случайной выборкой . Но разбавил - куёфо и грубо . Вот и Вывел Пепу на почётное второе место -- с его-то антирейтингом , который по всем опросам антирейтингов солидных контор за год и на процент не снизился .