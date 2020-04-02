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Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
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Все про:ВР (24739) опрос (1842) партия (467) СОЦИС (23) Батькивщина (1857) Слуга народа (781) Европейская Солидарность (333) Оппозиционная платформа - За життя (56)

 Рейтинг партий: "Слуга народа" - 31,5%, ЕС - 12%, ОПЗЖ - 9,8%, "Батькивщина" - 5,9%, - опрос "Социса"

31,5% избирателей если бы выборы проходили в ближайшее время проголосовали за партию "Слуга народа", 12% - за "ЕС", 9,8% - за ОПЗЖ, 5,9% за "Батькивщину".

Об этом говорится в результатах опроса общественного мнения. проведенного "Социсом", передает Цензор.НЕТ.

"Партия "Слуга народа" остается лидером по количеству потенциальных избирателей (31,5%). На втором месте - "Европейская Солидарность" (12%), которая в марте еще больше нарастила имидж оппозиционной партии (до 28,4%). Рейтинг "Оппозиционной платформы - За жизнь" в марте составлял 9,8%, а "Батькивщины" -5,9%. Электоральные показатели большинства политических партий в марте преимущественно не изменились. Лишь несколько потеряла симпатии избирателей "Батькивщина" (электоральный показатель данной политической силы в феврале составлял 8,1%)". - говорится в исследовании.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рейтинг партий: "Слуга народа" - 47,9%, ОПЗЖ - 14,4%, ЕС - 12%, "Батькивщина" - 8%, - опрос "Социса"

При этом, 10,4% опрошенных отказались дать ответ, а 10,4% - не приняли бы участия в голосовании.

Рейтинг партий: Слуга народа - 31,5%, ЕС - 12%, ОПЗЖ - 9,8%, Батькивщина - 5,9%, - опрос Социса 01
Рейтинг партий: Слуга народа - 31,5%, ЕС - 12%, ОПЗЖ - 9,8%, Батькивщина - 5,9%, - опрос Социса 02

Опрос проводился 13-23 марта 2020 г. методом CAPI с использованием планшетов. Выборка представляет взрослое население Украины (кроме Крыма и неподконтрольных территорий (НПКТ) на Востоке Украины) по таким показателям как пол, возраст, регион проживания и тип населенного пункта. Объем выборки: n = 2000 респондентов.

Источник: https://censor.net.ua/n3186380
 
 
 Топ комментарии
 
Стало известно почему Зеленский не может уволить Ермака
Мнения 02-апр, 16:279 313 0

Оказалось, что Зеленский не может снять Андрея Ермака с поста главы Офиса президента, потому как сам воспользовался его услугами год назад.

Уже который день силы вселенского зла и разного рода массоны с рептиоидами плетут интриги придумывая как еще им подобраться к непотопляемой фигуре кристально прозрачного, честного и искреннего главы Офиса президента.

Даже несмотря на то, что президент не понимает где и в чем злоупотребление властью и служебным положением в действиях братьев Ермаков.

Тем более же что и СБУ и ГПУ и ДБР понятно, что в них нет ничего противозаконного!

Брат главы Офиса фактически не выстраивал свою собственную вертикаль власти спекулируя положением Андрея Ермака, а строил новый социальный стартап основным капиталом которого была коммуникация.

И не на работу он устраивал выгодных ему людей. Ну или модноговоря - "монетизировал" его.

А возмущение тем, что после обращения Андрея Ермака прокуратуру и ДБР моментально отреагировали - это вообще глупость!

Подумаешь, что эти организации простым гражданам годами не отвечают!

Андрею Ермаку просто повезло! Совершенно случайно!

Так же как и Денису Ермаку везло, когда он обращался в Офис со своими предложениями.

Да, любой государственный орган рассматривает обращение граждан максимально отведенный для этого период и всегда гражданин отправивший такое обращение получает общий ничего не значащий и абсолютно бесполезный ответ, но Денис везучий!

И снова таки, не пользуясь служебным положением брата Денис Ермак просто продавал должности, и формировал подконтрольную ему мафиозную структуру с четко выраженной целью, нет.

Денис помогал стране! Бескорыстно!

А то как все это журналисты извратили преступление!

И вообще!

Против брата главы Офиса Президента Андрея Ермака - Дениса была применена запрещенная Практикой Европейского Суда по Правам Человека методика провокации взятки!

Как можно стартаперу деньги предлагать?

Все же знают, что стартаперы не могут устоять пред деньгами!

Надо срочно, этой же ночью протянуть через Раду закон о защите братьев Ермаков! Тем более опыт уже есть.

James Bond
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Смелое заявление. Есть опровержение? В студию! Нет опровержения? Завали хавло. Рейтинг партий: "Слуга народа" - 31,5%, ЕС - 12%, ОПЗЖ - 9,8%, "Батькивщина" - 5,9%, - опрос "Социса" - Цензор.НЕТ 7703
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Задупчивый, тобі назад в деактив час.
А взагалі- не дивно що сєпари за Зєлю.
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Юля идет верной доргой. Бабушке нужно поднажать
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Зе-стадо пока не вымрет будет топить за зе-воров.
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верим-верим...проведите местные выборы и все увидят в правоте ваших рейтингов..
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Стало известно почему Зеленский не может уволить Ермака
Мнения 02-апр, 16:279 313 0

Оказалось, что Зеленский не может снять Андрея Ермака с поста главы Офиса президента, потому как сам воспользовался его услугами год назад.

Уже который день силы вселенского зла и разного рода массоны с рептиоидами плетут интриги придумывая как еще им подобраться к непотопляемой фигуре кристально прозрачного, честного и искреннего главы Офиса президента.

Даже несмотря на то, что президент не понимает где и в чем злоупотребление властью и служебным положением в действиях братьев Ермаков.

Тем более же что и СБУ и ГПУ и ДБР понятно, что в них нет ничего противозаконного!

Брат главы Офиса фактически не выстраивал свою собственную вертикаль власти спекулируя положением Андрея Ермака, а строил новый социальный стартап основным капиталом которого была коммуникация.

И не на работу он устраивал выгодных ему людей. Ну или модноговоря - "монетизировал" его.

А возмущение тем, что после обращения Андрея Ермака прокуратуру и ДБР моментально отреагировали - это вообще глупость!

Подумаешь, что эти организации простым гражданам годами не отвечают!

Андрею Ермаку просто повезло! Совершенно случайно!

Так же как и Денису Ермаку везло, когда он обращался в Офис со своими предложениями.

Да, любой государственный орган рассматривает обращение граждан максимально отведенный для этого период и всегда гражданин отправивший такое обращение получает общий ничего не значащий и абсолютно бесполезный ответ, но Денис везучий!

И снова таки, не пользуясь служебным положением брата Денис Ермак просто продавал должности, и формировал подконтрольную ему мафиозную структуру с четко выраженной целью, нет.

Денис помогал стране! Бескорыстно!

А то как все это журналисты извратили преступление!

И вообще!

Против брата главы Офиса Президента Андрея Ермака - Дениса была применена запрещенная Практикой Европейского Суда по Правам Человека методика провокации взятки!

Как можно стартаперу деньги предлагать?

Все же знают, что стартаперы не могут устоять пред деньгами!

Надо срочно, этой же ночью протянуть через Раду закон о защите братьев Ермаков! Тем более опыт уже есть.

James Bond
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щось народ ніяк не скучить за прахвесіаналами ))
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да никаких рейтингов уже нет, если правильно вопрос задавать
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За Слугу Народа 31,5% это сюр какой то.
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Закон сохранения вещества в действии. Количество баранов не изменилось. Просто они растеклись по другим, не менее интересным партиям.
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ага, а слуги пользуются доверием массы народа, а ПЕСики - главные оппозиционеры (особенно после голосования за земельный базар, вопреки желаниям 80%).
Пиши исчо! Рейтинг партий: "Слуга народа" - 31,5%, ЕС - 12%, ОПЗЖ - 9,8%, "Батькивщина" - 5,9%, - опрос "Социса" - Цензор.НЕТ 1907 Рейтинг партий: "Слуга народа" - 31,5%, ЕС - 12%, ОПЗЖ - 9,8%, "Батькивщина" - 5,9%, - опрос "Социса" - Цензор.НЕТ 1907 Рейтинг партий: "Слуга народа" - 31,5%, ЕС - 12%, ОПЗЖ - 9,8%, "Батькивщина" - 5,9%, - опрос "Социса" - Цензор.НЕТ 1907
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вопреки желаниям 80% - більшість тубі дебіли, їх слухати собі гірше робити.
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К этому привела политика Зелемойского потому другого выхода не было или ты хочешь дефолта?
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Він хоче щоби баба Жуля пригріла його на грудях і нагодувала із бюджетної сіськи.
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упороті ЗЕбіли і далі будуть топити за ЗЕ навіть до повного знищення України,головне аби не Порошенко
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Если верить опросу, у "Слуг урода" всё равно был бы шанс получить большинство, несмотря на заметное падение рейтинга. Ну ничего, посмотрим на рейтинг недельки через три карантина. Если нет мозгов, может, у некоторых желудок с горя начнёт генерировать мысли.
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Цоцис еще так не цоцал. Найдите на улице,хоть одного живого поклонника зеленского.
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Опрос проводился 13-23 марта 2020 г, это до событий с Эрмаком.Источник: https://censor.net.ua/n3186380
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Поддерживать на 100% лживую, вороватую власть-непростительная глупость. Они все ставленники разных хозяев, с разными целями, не имеющими ни чего общего с украинским народом.
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Ну так ниче, тем более зебобам всегда завышают, а ЕС занижают)
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Посадит ли Зеленский в тюрьму братьев Ермаков ?
Подпишет ли лично заявление на них, как подписал заявление на Федыну, Зверобой и Пояркова ?

https://twitter.com/i/status/1245313668524511238
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Социс-контора политтехнолога Порошенко Гринива! Это полный бред! Хотя лохи скушают все! После ширки Зе и ПОП вообще будут лузерами оба!
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Уверен,что даже в партии ЗЕленых у ЗЕленского меньше рейтинг.
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Просто не верю . Отчет"Социс"
Обсяг вибірки: n=2000 респондентів.
Метод опитування: CAPI з використанням планшетів.
Дати проведення польового етапу: 13-23 березня 2020 р.
Рейтинг партий: "Слуга народа" - 31,5%, ЕС - 12%, ОПЗЖ - 9,8%, "Батькивщина" - 5,9%, - опрос "Социса" - Цензор.НЕТ 4896 Да я за хорошие бабки и без планшета, какую хочешь "статистику" нарисую
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Странно, что Социс ПЕСу 54% не нарисовал
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песик подымет лапку, окропит все святой струей, откуда ни возьмись явится ирка и начнет юродствовать як обычно
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9,8% - за ОПЗЖ.
Тобто кожен десятий з наших співгромадян - бавовна.
І вони живуть поруч, дихають з нами одним повітрям...
Який вужас! Як гидко!
(втішає одне: ці опитування, м'яко кажучи, не зовсім точно відображають реальність)
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У "лехаїм" він взагалі неприпустимо високий - 9.8%
(власне факт існування ОПЗЖ - це вже кричуща хуцпа)
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Оппозиция - политическая партия, которая имеет и выполняет свой план развития страны!
Единственная оппозиция Слуге народа - слуга народа.
Каждый выполняет свой, только ему известный план.
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Стал замечать, вчерашние "очівидерузавову", уже очень стесняются своих, так и оставшихся мечтой, политических симпатий.Даже перестали уже Пороха винить в провале сегодняшней власти.
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хороший результат, ещё годик или меньше и те кто до сих пор не прозрел кого избрали, будут голосовать в следующий раз за Пороха и ЕС
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Это если он свою ПЕСарню, в очередной раз обгадившись, не переименует
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И от этого его поступок еще циничней! Запутал всех, а лавку открыть по продаже титулов не додумался! Шо значит нет опыта и знаний от "слуги народа" и "сватов"!
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Значительная часть ушла к неопределившимся.
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А ты сейчас у кого-угодно спроси и тебе ответят, что за зе!имбецила не голосовал. )))
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С чего вы все тут так возбудились? Ну ошибся редактор, запятую не там поставил. Должно быть 3,15%, а он поставил не там и получилось 31,5%. С кем не бывает?
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финита ля комедия ... дальше исключительно драма
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После последних выборов в Украине снимается фильм: Человек - Невидимка. В главных ролях: Владимир Парасюк, Сэмэн Сэмэнчэнко, Мустафа Найэм, кружки детского творчества Нацкорпус и Нацжоны, Соболев и прочие, известные в прошлом актеры.Рейтинг партий: "Слуга народа" - 31,5%, ЕС - 12%, ОПЗЖ - 9,8%, "Батькивщина" - 5,9%, - опрос "Социса" - Цензор.НЕТ 1789
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Хотят показать чувство юмора у них еще осталось.
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Рейтинг до сих пор формирует телевизор. Это тут на Цензоре ермаки, леросы, скандалы. А в телевизоре, который на 99% принадлежит пророссийским олигархам, нет никаких скандалов, ермаков, проданных масок, мерседесов и т.л. Там Бубочка белый и пушистый с видосиками рулит. Так что рейтинг его будет стабильно высоким.
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Меня умиляет, как зебобики оправдывают и защищают каждую мерзость и подлость своих уродов....
Как вообще ЭТО можно оправдать, неужели и правда вы все подонки?
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31,5% !? Хто всі ці сліпі та глухі адійоти?
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Зебні необучаємі. Тож нічого дивного.
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социс -самое норм. агенство ..а когда проводился этот опрос?..если до земельного закона, через не хочу но поверю, если после-неа...ни-за-что Рейтинг партий: "Слуга народа" - 31,5%, ЕС - 12%, ОПЗЖ - 9,8%, "Батькивщина" - 5,9%, - опрос "Социса" - Цензор.НЕТ 6442..
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По поводу слуг уродов и их отношения к Украине (как к своим закромам).
По поводу комментария Илона Маска и его заявления что он готов предоставить помощь Украине.

После того, как Ульяна Супрун попросила этой помощи, в диалог влез слуга уродов, Вадим Аристов, с заявлением (сн предоставили перевод Рейтинг партий: "Слуга народа" - 31,5%, ЕС - 12%, ОПЗЖ - 9,8%, "Батькивщина" - 5,9%, - опрос "Социса" - Цензор.НЕТ 5706 ) что Илону Маску желательно не иметь дела с Ульяной Супрун, а нужно иметь дело - "... непосредственно с президентом Зеленским, поскольку именно госпожа Супрун несет ответственность за эту катастрофу..."!!!


Можно ли предтавить размеры пи...деца, когда барыги, коррупционеры и подонки от власти, обвиняют кого угодно, но только не свои дела за целый год работы, не взирая на то, к чему их высеры могут привести?!

Их абсолютно не беспокоит что этой помощи может и не быть из-за срача, себя то они обеспечили скорее всего!
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все равно кто главное в угаре не проголосовать за соевого мародера
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Ошибочка вышла в статье - то антирейтинг опубликовали...
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Гринів - "Социс" - Порошенко ... Это всё что нужно знать об этом "опросе" .

Если уже Гринів рисует своему боссу всего 12% , то совсем ёк дела у ПЕСа и Пети .

Гринів очень глупый -- хочешь лизать сладкую шоколадную дупу , кто ж запретит , но Жопе рисовать меньше 12-15% , значить недооценивать ********** блох ... Просто ватников в Украине не может пока быть меньше 15% . Увы , их несколько больше ...

Так что -- грубая халтурщина . На глаз видно ...
Скорее всего , Гринив просто тупо взял и "опросил" членов своей партии , а потом трохи разбавил случайной выборкой . Но разбавил - куёфо и грубо . Вот и Вывел Пепу на почётное второе место -- с его-то антирейтингом , который по всем опросам антирейтингов солидных контор за год и на процент не снизился .
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