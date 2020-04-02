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 Мы утвердили единый государственный протокол лечения для больных коронавирусом, - глава Минздрава Степанов. ВИДЕО

Министр здравоохранения Максим Степанов выступил с обращением, в котором отчитался за первые три дня работы на своем посту.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает официальный Фейсбук Минздрава

В сообщении министра отмечается: "Добрый день. За первые три дня работы я получил тысячи обращений, жалоб, предложений и вопросов.

Здоровье - самое важное для каждого. А сейчас это не просто забота о себе и близких, но и переживания на фоне пандемии.

Я уверен, чтобы эффективно поддерживать украинцев, Министерство здравоохранения должно быть открытым и понятным.

Поэтому сейчас быстро о том, что мы уже сделали:

Самое главное - мы утвердили единый государственный протокол лечения для больных COVID-19. Мы сделали это за два дня, и уже сейчас все медики страны получают четкий алгоритм лечения больных. К сожалению, от этого вируса нет прививки или лекарств. Более того, не застрахован никто, и заболеть может каждый. Но многие страны, которые столкнулись с этим невидимым врагом раньше Украины, уже имеют эффективные наработки в борьбе с болезнью, вызванной новым коронавирусом. И мы установили стандарт лечения, основанный на опыте этих стран".

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"Врачи. Я обращаюсь к вам. Прежде всего благодарю вас за преданность делу. За вашу силу и мужество в спасении человеческих жизней. Я знаю проблемы, с которыми вы сталкиваетесь каждый день. Их множество. Я благодарю, что вы обращаете наше внимание на те вопросы, которые необходимо решать в первую очередь. К сожалению, за несколько недель нам не удастся построить современную медицинскую систему, но мы не откладываем это в долгий ящик, мы параллельно работаем над реформой.

Что касается сегодняшних вызовов, то все силы брошены на их решение.

Медики первичной экстренной помощи - мы детализировали список врачей, которые получат повышение оплаты, и вынесли его в приказ. Конечно, вы на передовой этой войны, конечно, вы должны получать это повышение, и вы его получите.

Медицинские работники, работающие в неукомплектован штате, без надлежащей защиты и поддержки - мы работаем круглосуточно, чтобы вы могли работать защищенными и в нормальных условиях".

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"Я зашел в Министерство, где мы пока все реализуем в ручном режиме, управляя всеми процессами в реальном времени, налаживая и восстанавливая связи между различными направлениями и медицинскими учреждениями.

Это большая ответственность. Ведь сейчас нет ничего важнее, чем люди, их жизнь и здоровье. За это мы боремся круглосуточно, шаг за шагом решая проблемы.

Тяжелые недели впереди. Но я уверен, что сплотившись украинский народ победит любую напасть, в том числе и коронавирус. Только вместе мы можем уменьшить разрушительные последствия пандемии.

И последнее. Уважаемые украинцы, ради вашей же безопасности мы усилили карантинные мероприятия. Оставайтесь дома. Карантин - это не каникулы. Это война с невидимым врагом, и вы - первая линия защиты", - резюмировал Степанов.

Также читайте: Кабмин усилит карантинные меры на время вспышки COVID-19, - глава Минздрава Степанов

Источник: https://censor.net.ua/n3186379
 
 
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Пифдец конечно, проснулись, он должен был быть утвержден еще как только в китае было понятно чем пахнет... ну почему у нас все так, пока в жопу не клюнет не думают, а когда клюнет то уже поздно!
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эти рептилоиды из Минздрава кроме ТВ хоть иногда занимаются своими неспосредственными обязанностями?
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Робота галузі медицини провалена повністю. Степанов піариться, користуючись тим, що призначений два дні тому і поки не несе нізащо відповідальності. Тому він тут, як Зеленський, відбуває номер на "зверненнях до нації" (до медиків). Пройде тиждень-другий, місяць - "віз залишиться на місці" - тоді доведеться відповідати. Передусім за повну відсутність сил і засобів не те що на ліквідацію епідемії, але й навіть найнеобхіднішого для лікування ускладнень вірусної інфекції.
"Єдиний протокол" - то добре, але його ледве можна назвати творінням МОЗ і Степанова. Такі протоколи є і на випадок любого сезонного спалаху грипу і ГРВІ, як свого часу свинячого, пташиного грипу іт.п. Він майже скопійований з уже відомих і апробованих. Але - всього три дні, і пан поки що на коні...
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кажуть у цього Степанова батько проходить по даним миротворця як сепаратист, посібник окупантів. Це у нас в країні тренд такий на сьогодні враховуючи замів венедиктової, єрмака.
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Степанов долгое время в налоговой инспекции работал. Даже зам.Начальника по всей стране был. Он взяточник со стажем.
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Будут мазать зелёнкой и таблетку аспирина ломать на две части. Одна часть от температуры, а вторая от головной боли.
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А ознакомиться с этим протоколом можно, или это военный секрет?
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" мы утвердили единый государственный протокол лечения для больных COVID-19...
от этого вируса нет ... лекарств."

так что вы утвердили?
Источник: https://censor.net.ua/n3186379Источник: https://censor.net.ua/n3186379
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