 Диагноз COVID-19 подтвержден у монаха на Ривненщине, он контактировал с человеком, приехавшим из Италии

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Ривненской ОГА.
Вчера в Ривненской области подтверждено 4 новых случая заболевания COVID-19.
Это 41-летний житель Здолбунова, монах, который встречался с человеком, который приехал из Италии. Круг контактных лиц уже установлен.
Еще трое связаны с больной из города Ривне - работницей библиотеки. COVID-19 обнаружили у ее мужа, сына и коллеги по работе.
В Сарненской ЦРБ проходят лечение 9 пациентов, в Ривненской городской больнице - 7.
В Ривненском областном лабораторном центре с помощью ПЦР-тестов пока проверяют 24 подозрения на COVID-19. Большинство - из городов Ривне, Дубно, Заречненского, Рокитновского и Сарненского районов.
Совсем озверел Чёрный Абдулла. Ни чужих , ни своих не щадит. (с)