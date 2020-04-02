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 Диагноз COVID-19 подтвержден у монаха на Ривненщине, он контактировал с человеком, приехавшим из Италии

В Ривненской области, по состоянию на утро 2 апреля, зафиксировано 19 случаев заболевания COVID-19, 3 из них летальные.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Ривненской ОГА.

Вчера в Ривненской области подтверждено 4 новых случая заболевания COVID-19.

Это 41-летний житель Здолбунова, монах, который встречался с человеком, который приехал из Италии. Круг контактных лиц уже установлен.

Еще трое связаны с больной из города Ривне - работницей библиотеки. COVID-19 обнаружили у ее мужа, сына и коллеги по работе.

В Сарненской ЦРБ проходят лечение 9 пациентов, в Ривненской городской больнице - 7.

В Ривненском областном лабораторном центре с помощью ПЦР-тестов пока проверяют 24 подозрения на COVID-19. Большинство - из городов Ривне, Дубно, Заречненского, Рокитновского и Сарненского районов.

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Источник: https://censor.net.ua/n3186378
 
 
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Сколько у нас приехавших из Италии ? И сколько у них контактов ?
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Что-то, самый главный парень на самом верху вообще на всё забил.

Совсем озверел Чёрный Абдулла. Ни чужих , ни своих не щадит. (с)
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с невероятной лёгкостью сгружают родственников в инфекцию, заробитчане и туристы..
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