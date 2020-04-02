EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 За рубежом
  1581  36
Все про:Беларусь (2996) Лукашенко (1785) Путин (25520) Россия (75268) Союзное государство РБ и РФ (3)

 Мы с Путиным договорились политические вопросы объединения не обсуждать, - Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что договорился со своим российским коллегой Владимиром Путиным не обсуждать политические аспекты создания союзного государства России и Беларуси.

Об этом он заявил в интервью телекомпании "Мир", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусское государственное информагентство "Белта".

"Политические вопросы, так называемая 31-я карта (парламент, органы власти и прочее), мы понимаем, что сегодня мы об этом не договоримся. И мы с президентом Путиным условились, что вообще ее в сторону откладываем и сейчас эти вопросы не обсуждаем", — сказал Лукашенко.

По его словам, Беларусь не отказывается о перспективы создать общее с Россией государство, но настаивает на том, чтобы быть в нем на равных.

Читайте на Цензор.НЕТ: Лукашенко пожаловался на давление других стран на Беларусь из-за коронавируса: Начинают плющить... А мы, если видим очаг, бросаемся на него и лечим

"Допустим, единая валюта. Мы не против единой валюты, но только это должна быть нейтральная валюта. Это не белорусский рубль, не российский", — привел он пример.

"Если Россия сегодня, отказавшись от этих имперских замашек (мы — большие, а вы — малые), готова на это, давайте вести переговоры, давайте будем определяться", — добавил Лукашенко.

Также на Цензор.НЕТ: У них пожар и они не все дают в СМИ, - Лукашенко рассказал о разговоре с российским премьером о ситуации с коронавирусом в РФ. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3186377
 
 
 Топ комментарии
 
нейтральная валюта это как - рублезаец или зайцерубль
 показать весь комментарий
 
Мы с Путиным договорились политические вопросы объединения не обсуждать, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 2119 а чо б не флиртануть за нефть по 4 бакса?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Единая валюта это не рос.рубль и не белорусский ))) я так понимаю речь о баксах)))
 показать весь комментарий
 
а чо б не флиртануть за нефть по 4 бакса?
 показать весь комментарий
 
 
Мудрость народная гласит: кто дєвіцу кормит - тот єйо і танцуєт!
 показать весь комментарий
 
 
Да какие там уже объединения? Кацапстан скоро начнёт разваливаться. Нефть по 10 баксов и коронавирус сделают своё дело.
 показать весь комментарий
 
 
А там , глядишь и в состав Беларуси войдёт отдельными улусами ... . Думаю , мокшане против батьки - президента против не будут . Ми з Путіним домовилися політичні питання об'єднання не обговорювати, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 6351
 показать весь комментарий
 


Тётя Роза

- Изя, твоя Роза уже пять лет смеётся над Путиным...
- Сёма, она бы с бóльшей радостью над ним поплакала. Но он же пока не даёт повода.
 показать весь комментарий
 
 
нейтральная валюта это как - рублезаец или зайцерубль
 показать весь комментарий
 
 
***** уболтал бацьку покупать нефть оп 4 бакса. Ещё пару месяцев назад это бы звучало как издевательство над разумом.))
 показать весь комментарий
 
 
Теж, як зеля, в очи подивився і путін йому пообіцяв?
 показать весь комментарий
 
С Путлером договориться нельзя. Лживая, подлая, двуличная мразь.
 показать весь комментарий
 
 
Лукашенко в своем стремлении быть хитрее всех впал в маразм.
 показать весь комментарий
 
Если Россия сегодня, отказавшись от этих имперских замашек (мы -
большие, а вы - малые), готова на это, давайте вести переговоры, давайте
будем определяться


Как был колхозником, так им и остался. Не бывает так, чтобы империя кого-то там поглощала и предоставляла равные права. На то она и империя, чтобы захватывать и подавлять, а не договариваться.

 показать весь комментарий
 
 
Тара стоит вдвое дороже содержимого.))
Бочки металлические б/у 200-220л
Все предложения продавца

В наличии

280 грн.

при заказе от 10 шт.
 показать весь комментарий
 
 
Скоро за окорочка(ножки Буша)-отдавать будут. Мы с Путиным договорились политические вопросы объединения не обсуждать, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 3002
 показать весь комментарий
 
 
Какая нах политика.Беларусь закупила нефть в России по $4 за баррель. Мы с Путиным договорились политические вопросы объединения не обсуждать, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 3955
 показать весь комментарий
 
чудовисько на цей час не в змозі проковтнути здобич, яку вхопило
 показать весь комментарий
 
никогда кацапсины на такое не согласятся, для них это немыслимо. я для себя это усвоил еще с 90х годов, когда вел дискуссии со своими родственниками-кацапами. Они тоже тогда все сетовали, что надо объединяться в одно государство, конечно же на равных основаниях - соглашались они со мной! но на мои вопросы - что такое равные основания - например, говорил я, пусть валюта рубль, но язык украинский, пусть президент ельцин, но страна называется Украина - это же честно будет, на равных - в ответ они только смеялись, как будто я сказал отборную шутку. Для них равные основания - это исключительно присоединение к росии и растворение в ней. так что нечего лукашенку обманываться, имперцы всегда останутся имперцами. Их страна должна быть уничтожена до основания.
 показать весь комментарий
 
 
Мені здається, що він і не обманюється, динамить їх вже стільки років за їхню ж нафту.
 показать весь комментарий
 
А еще недавно лука плакал про дорогую нефть а тут вуаля и по 5 долларов подарочек с небес пришел)))
 показать весь комментарий
 
Не обсуждать пока нефть не подорожает
 показать весь комментарий
 
на равных... Мы с Путиным договорились политические вопросы объединения не обсуждать, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 1860
или Лукашенко дыбил или шибко умный и ждет до сих пор возможности стать ханом всея Московии...

По его словам, Беларусь не отказывается о перспективы создать общее с Россией государство, но настаивает на том, чтобы быть в нем на равных.Источник: https://censor.net.ua/n3186377
 показать весь комментарий
 
 
тот кто договаривался,или договаривается с рашистом ,равнозначно договору с лукавым...
 показать весь комментарий
 
на такое в Москве уже не купятся... Ми з Путіним домовилися політичні питання об'єднання не обговорювати, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 4222 только реальные шаги... Ми з Путіним домовилися політичні питання об'єднання не обговорювати, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 5875 чото тревожно мне за белорусскую демократию... Ми з Путіним домовилися політичні питання об'єднання не обговорювати, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 13 лучше с голода сдохнуть и отправиться на заработки в Узбекистан, чем признать рубль платежным средством...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх