 Мы с Путиным договорились политические вопросы объединения не обсуждать, - Лукашенко

Об этом он заявил в интервью телекомпании "Мир", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусское государственное информагентство "Белта".
"Политические вопросы, так называемая 31-я карта (парламент, органы власти и прочее), мы понимаем, что сегодня мы об этом не договоримся. И мы с президентом Путиным условились, что вообще ее в сторону откладываем и сейчас эти вопросы не обсуждаем", — сказал Лукашенко.
По его словам, Беларусь не отказывается о перспективы создать общее с Россией государство, но настаивает на том, чтобы быть в нем на равных.
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"Допустим, единая валюта. Мы не против единой валюты, но только это должна быть нейтральная валюта. Это не белорусский рубль, не российский", — привел он пример.
"Если Россия сегодня, отказавшись от этих имперских замашек (мы — большие, а вы — малые), готова на это, давайте вести переговоры, давайте будем определяться", — добавил Лукашенко.
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Тётя Роза
- Изя, твоя Роза уже пять лет смеётся над Путиным...
- Сёма, она бы с бóльшей радостью над ним поплакала. Но он же пока не даёт повода.
большие, а вы - малые), готова на это, давайте вести переговоры, давайте
будем определяться
Как был колхозником, так им и остался. Не бывает так, чтобы империя кого-то там поглощала и предоставляла равные права. На то она и империя, чтобы захватывать и подавлять, а не договариваться.
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или Лукашенко дыбил или шибко умный и ждет до сих пор возможности стать ханом всея Московии...
По его словам, Беларусь не отказывается о перспективы создать общее с Россией государство, но настаивает на том, чтобы быть в нем на равных.Источник: https://censor.net.ua/n3186377