 Нардеп Шахов вылечился от COVID-19: сделал два теста на коронавирус - результаты негативные

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Негативный тест, выписали из больницы. Уже выписка готова, но нужно забрать ее. Поеду завтра утром натощак для того, чтобы взяли еще у меня тест на коронавирус - кровь, чтобы взяли общий тест на коронавирус и также из носа и ротовой полости. Это я уже хочу сделать еще один тест на коронавирус, чтобы убедиться, что я уже излечен. Все нормально, потому что два теста были отрицательные", - отметил Шахов.
Депутат добавил, что чувствует себя нормально. Шахов также отметил, что переболела вся его семья.
"У меня семья уже переболела - и дети переболели, но тогда еще не слышали слова "коронавирус", действительно у них были симптомы. И жена переболела, и бабушка переболела. Поэтому мы вместе с семьей дома проходим карантин", - рассказал Шахов.
Напомним, 18 марта у нардепа депутатской группы "Доверие" Сергея Шахова, недавно вернувшегося из-за границы, подтвердили коронавирус.
Президент Зеленский заявил, что 17 марта персональная карточка Шахова для голосований была зарегистрирована в Раде.
Позже народный депутат Украины Сергей Шахов опроверг слова президента Зеленского, что 17 марта его персональная карточка была зарегистрирована в Раде.
30 марта болевшего коронавирусом депутата Шахова выписали из больницы без окончательных анализов.
кому повезет?...или не даст никому, все себе, всё
У многих все это протекает вообще без симптомов.
Главное - иммунитет и положительный настрой.
Не делай нам нервы, цензор.
Ахтунг
Пусть едет в Китай. Там его вылечат точно.