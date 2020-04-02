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 Нардеп Шахов вылечился от COVID-19: сделал два теста на коронавирус - результаты негативные

Два теста на коронавирус народного депутата Сергея Шахова, который переболел COVID-19, показали отрицательный результат, однако депутат сделает еще один тест.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Негативный тест, выписали из больницы. Уже выписка готова, но нужно забрать ее. Поеду завтра утром натощак для того, чтобы взяли еще у меня тест на коронавирус - кровь, чтобы взяли общий тест на коронавирус и также из носа и ротовой полости. Это я уже хочу сделать еще один тест на коронавирус, чтобы убедиться, что я уже излечен. Все нормально, потому что два теста были отрицательные", - отметил Шахов.

Депутат добавил, что чувствует себя нормально. Шахов также отметил, что переболела вся его семья.

"У меня семья уже переболела - и дети переболели, но тогда еще не слышали слова "коронавирус", действительно у них были симптомы. И жена переболела, и бабушка переболела. Поэтому мы вместе с семьей дома проходим карантин", - рассказал Шахов.

Напомним, 18 марта у нардепа депутатской группы "Доверие" Сергея Шахова, недавно вернувшегося из-за границы, подтвердили коронавирус.

Президент Зеленский заявил, что 17 марта персональная карточка Шахова для голосований была зарегистрирована в Раде.

Позже народный депутат Украины Сергей Шахов опроверг слова президента Зеленского, что 17 марта его персональная карточка была зарегистрирована в Раде.

30 марта болевшего коронавирусом депутата Шахова выписали из больницы без окончательных анализов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Шахова заявили, что у контактировавших с ним нардепов и сотрудников офиса коронавирус не обнаружили

Источник: https://censor.net.ua/n3186376
 
 
 Топ комментарии
 
Дело сделал, - заразу привез, теперь можно книгу писать, - "как я переболел covid-19 и думал о народе"
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А может и не было никакого коронавируса?
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а мы так надеялись! заразу привезло падло и само вылезло...........
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УРА!!!!Сейчас будет полностью отдавать себя СЛУЖБЕ НАРОДУ УКРАИНЫ!!!
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Дело сделал, - заразу привез, теперь можно книгу писать, - "как я переболел covid-19 и думал о народе"
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интересно, а это излечение коснулось мозга?
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крепкий орешек Сирожа этот однако, молодец!...пора на Куршавелку, сезон, снег искрится, шашлычок под Бурбон, девки молодые и пр. ништяки.. Нардеп Шахов вылечился от COVID-19: сделал два теста на коронавирус - результаты негативные - Цензор.НЕТ 7298
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Навіщо аж 2 тести, хіба держава така багата ? Плебсу теж робитимуть стільки разів ?
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сколько уже дефицитных тестов перевел,куршавелец?може смотался бы опять в европку,привез бы хоть малость?
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ты сари! выжил падлюка! знову кров пыты будэ клоп
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УРА!!!!Сейчас будет полностью отдавать себя СЛУЖБЕ НАРОДУ УКРАИНЫ!!!
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А может и не было никакого коронавируса?
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теперь его плазмой можно лечить других, как пишут сми...
кому повезет?...или не даст никому, все себе, всё
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Очень многие из нас даже не подозревают, что уже переболели.
У многих все это протекает вообще без симптомов.
Главное - иммунитет и положительный настрой.
Не делай нам нервы, цензор.
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Но есть и такие, которые зная, что очень многие из нас даже не подозревают, что уже переболели, подозревают что переболели в легкой форме - а на самом деле не переболели.
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Коли цей неук вибачиться перед людьми, що призивав не вірити в ніякі віруси, і тим самим наражати себе на небезпеку. Захисник шахтарів та трударів ...
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Класс! Теперь его этично судить. Это хорошо.
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больным людям не делают тестов, в тут прямо пять штук на рыга перевели
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Это было последнее китайское предупреждение.
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возможно он и не был болен, а просто пропиарился хорошо, добавил себе подписчиков в инсту и ютуб на этом
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Может опять в Куршевель ехать отсасывать рузьге олигархам.
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ОН- БЕССИМПТОМНЫЙ НОСИТЕЛЬ!
Ахтунг
Пусть едет в Китай. Там его вылечат точно.
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