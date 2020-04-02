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 Wall Street Journal: В Италии реальное количество смертей от коронавируса больше, чем говорит Рим в официальной статистике

Американское издание Wall Street Journal провело собственное исследование смертности от коронавируса в Италии и обнаружило, что в районах, наиболее пострадавших от пандемии, власть недосчитывает тысячи смертей.

Об этом говорится в материале Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

Отмечается, что в городе Коккальйо неподалеку от Милана местный дом для пожилых людей в марте потерял треть своих жителей. Но ни одного из 24 покойников не проверили на новый коронавирус. Так же как и 38 жителей другого такого заведения в соседнем городе Лоди. Как пишет Wall Street Journal, таких случаев много.

Официально от COVID-19 в Италии скончались 13155 людей. И это самый большой показатель в мире. Но этот показатель смертности не раскрывает всю картину. Потому что много людей, которые умирают от вируса, не попадают в больницу и никогда не сдавали тесты.

По данным Wall Street Journal, в районах, наиболее пострадавших от пандемии, Италия недосчитывает тысячи смертей. Реальное количество жертв COVID-19 может оказаться на много больше, а инфекция, которая вызывает болезнь, - более распространенной, чем говорят официальные данные.

"Скрытое количество погибших в Италии показывает, что может произойти с наиболее пострадавшими районами в США и других странах Европы в ближайшие недели, если коронавирус не удастся обуздать. Бремя, которое пандемия положила на систему здравоохранения, может привести к столь большому количеству смертей, что трудно представить реальный масштаб человеческих потерь", - пишет Wall Street Journal.

"Пока перегруженные и порой переполненные больницы борются за жизнь своих пациентов, много других людей незаметно умирают и не попадают в официальную статистику. Среди них - пожилые люди в труднодоступных местах", - добавляет издание. Пандемия также увеличивает количество смертей от других болезней, которые при других обстоятельствах можно было бы не допустить.

"Мертвых гораздо больше, чем говорят официально. Но это не обвинение. Люди умерли, а их так и не проверили, потому что времени и ресурсов мало", - пояснил заместитель мэра Каккальйо Эудженио Фоссати.

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Wall Street Journal отмечает, что правильный подсчет смертей от коронавируса может помочь чиновникам системы здравоохранения подобрать правильные меры для борьбы с пандемией. Кроме того, это может повлиять на то, как быстро и надолго правительство введет жесткие меры карантина. Однако, для таких стран, как Италия, сбор реальных данных - очень сложная задача из-за скорости распространения пандемии. Ситуацию ухудшает и тот факт, что клиники большинства стран предназначены для работы в обычные времена.

Издание напоминает, что прошло три недели после того, как Италия стала первой страной Запада, которая посадила все свое население на карантин. И лишь теперь в стране заметили замедление распространения коронавируса. Но в Ломбардии, где итальянская эпидемия началась, количество заражений вышло из под контроля еще до введения ограничений. Провинциальные города Бергамо и Брешия стали двумя самыми горячими точками и символами страданий Италии. Разговоры с местными чиновниками, врачами, похоронными службами, а также сравнительный анализ смертности за разные годы, показали, что реальное количество смертей минимум вдвое превышает официальные цифры: 2060 умерших в Бергамо и 1278 - в Брешии.

"Мы знаем, что реальное количество жертв выше. И мы оплакиваем их, хорошо понимая, почему они умерли. Это тяжелая правда, но ее надо принять", - сказал Фоссати.

Другая проблема в том, что количество носителей коронавируса тоже недооценено. Италия сообщает о 111 тысячах подтвержденных случаев заражения. Но тесты проводятся в основном тогда, когда у людей проявляются симптомы. Многие носители вируса, у которых нет симптомов, не проходят диагностику. Чиновники и эксперты в сфере здравоохранения считают, что реальное количество зараженных составляет от нескольких сотен тысяч до 6 миллионов людей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За сутки 31 марта в Италии от коронавируса умерло 727 человек

Источник: https://censor.net.ua/n3186375
 
 
 Топ комментарии
 
Після того як писали, що там в домах для людей похилого віку зник персонал і військові знаходили знесилених і померших пенсіонерів - таке і не дивно.
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В Украине та же ситуация, занижено количество зараженных и умерших, потому что в январе-марте тестов не делали. Да и сейчас, если бы у нас можно было сделать бесплатный тест где угодно, статистика была бы другая.
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Реальная картина будет ясна только когда эпидемия пройдет,никто не заинтересован в обезумевших толпах..
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Після того як писали, що там в домах для людей похилого віку зник персонал і військові знаходили знесилених і померших пенсіонерів - таке і не дивно.
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Плохо что ты географию в школе прогуливал. Персонал уволили в нескольких домах престарелых в Мадриде. Это Испания, статья про Италию. Но самое интересное, что пишут об этом американцы, у которых трупы погрузчиками в авторефрижираторы грузят.
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В Украине та же ситуация, занижено количество зараженных и умерших, потому что в январе-марте тестов не делали. Да и сейчас, если бы у нас можно было сделать бесплатный тест где угодно, статистика была бы другая.
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В Украине та же ситуация, занижено количество зараженных и умерших,
По большому счету проблеме не в статистике, а в том, что и общество и система здравоохранения оказалась совершенно не готова к количеству больных. И система разваливается, работает по принципу: может лечить 20 больных - их лечит, а остальных в упор не видит, потому что больше чем делает сделать не может.
Делал прикидку количества больных в Италии неделю назад, исходя из равенства соотношения больные/ умершие как в Германии. Получилось больше миллиона больных.

А ситуация на Украине совсем другая - итальянского уровня и близко нет.
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Реальная картина будет ясна только когда эпидемия пройдет,никто не заинтересован в обезумевших толпах..
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Если есть выжившие после болезни - значит пройдёт. Другой вопрос: когда это случится?
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ужасно..
но ужасно и то что наши не знают точное количество возможных носителей и у нас (очень много вернулось из очагов инфекции) плюс наша медицина, которую держат на голодном пайке...
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треба китай спалити ядерними ракетами за таке
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Тут писали что в Италии записывают в жертвы коронавируса всех покойников, а оказывается все с точностью до наоборот...
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Ты веришь всем СМИ? Наоборот не может быть. Тогда как объяснить намного меньше смертності в Німеччині? Другой вирус или что?
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Реально оцінювати ситуацію треба оцінювати по загальній кількості всіх смертей за день і порівнювати ці дані з минулими роками. Чомусь я таких порівнянь не бачу. А чому тому що може виявитися що коронавірус і не такий смертельний.
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