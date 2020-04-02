 Проход через парк и пробежка в нем не попадают под ограничения, которые собирается вводить Кабмин на время карантина, - юрист Костецкий

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Костецкий отметил: "Вчера правительством были анонсированы очередные изменения в Постановление №211 "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2":

- запрет пребывания в общественных местах без надетых маски или респиратора;

- перемещение группой лиц более чем два человека, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей;

- пребывание в общественных местах лиц, не достигших 16 лет, без сопровождения совершеннолетних;

- посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости;

- посещение спортивных и детских площадок;

- проведение всех массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий, в которых принимает участие более 10 человек, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления".

Он продолжил: "Что важно:

Первое и самое важное - изменения в постановление КМУ до сих пор не опубликованы, а следовательно не вступили в силу.

Коротко - все эти ограничения сейчас не действуют.

Поэтому на сегодня можете не переживать за возможные штрафы и нарушения (после недавних изменений - ст. 44-3 КУоАП - от 17 000 до 34 000 грн за нарушение правил карантина)

Определение общественного места у нас есть только в антитабачном законодательстве - фактически любое помещение со свободным доступом.

Вкратце - если там нельзя курить, то вы там должны быть в маске.

Теоретически - стоя на тротуаре подальше от людей маска не обязательна, практически - советовал бы одевать маску всегда при выходе из дома, потому что:

а) патрульные могут по-разному трактовать законодательство;

б) не рекомендуется касания маски, которое обязательно будет, если вы ее будете снимать.

Перемещения группой более чем 2 человека - плохо прописано. Сюда подходит, например, и поездка в автобусе и авто, поэтому будет применяться, до внесения соответствующих изменений, скорее всего, к пешим прохожим.

Коротко - ходите по возможности сами, это призвано повысить уровень социального дистанцирования, что предотвращает распространение коронавируса".

Несовершеннолетние - в сопровождении взрослых, детские, спортивные площадки и все массовые мероприятия - нельзя".

Костецкий заявил: "Посещение парков и тп - наиболее дискуссионная часть.

Учеными уже доказано, что коронавирус не циркулирует в воздухе, а передается от человека к человеку. Поэтому, запрет единоличных посещений парков является чрезмерным и имеет скорее профилактические основания заставить людей поменьше контактировать друг с другом.

Тем не менее, что такое "посещения парков" ни один чиновник вам не объяснит.

То есть:

- проход через парк, исключительно потому, что он на вашем пути, по пути в магазин или аптеку не является посещением;

- пробежка в определенном направлении через парк тоже не является нарушением.

Коротко - должно быть видно, что вы движетесь с определенным умыслом на выход из парка и, желательно, поближе к трассе.

И, сюрприз, никто пробежки или передвижения на велосипеде не запрещал.

Ни одно предложенное предложение в постановление этого не предусматривает.

Если ваш маршрут пролегает через лесопарковую зону - соблюдайте упомянутые выше рекомендации и старайтесь держаться подальше от центральных аллей, - и не будет оснований утверждать о нарушении".

"И, самое главное, помните - вирус не способен перемещаться на дальние расстояния.

Он есть только в капельках, которые человек выдыхает во время кашля или чихания. Расстояние - это гарантия безопасности. Это фактор прерывания эпидемического цепи. Поэтому заразиться невозможно даже от инфицированного человека, если вы находитесь на расстоянии более 1,5 м.

Соблюдайте дистанцию ​​и берегите себя! Все будет хорошо", - резюмировал юрист.