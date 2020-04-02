EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Общество, Здоровье
  2116  17
Материалы по теме:
Все про:карантин (2132) ограничение (46) COVID-19 (2927) коронавирус (1498)

 Проход через парк и пробежка в нем не попадают под ограничения, которые собирается вводить Кабмин на время карантина, - юрист Костецкий

Юрист Максим Костецкий анализирует анонсируемые Кабмином новые меры по борьбе с коронавирусом и заявляет, что проход через парк и пробежка в нем не попадают под эти ограничения.

Как передает Цензор.НЕТ, об  этом он написал в Фейсбуке.

Костецкий отметил: "Вчера правительством были анонсированы очередные изменения в Постановление №211 "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2":

- запрет пребывания в общественных местах без надетых маски или респиратора;
- перемещение группой лиц более чем два человека, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей;
- пребывание в общественных местах лиц, не достигших 16 лет, без сопровождения совершеннолетних;
- посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости;
- посещение спортивных и детских площадок;
- проведение всех массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий, в которых принимает участие более 10 человек, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления".

Он продолжил: "Что важно:

Первое и самое важное - изменения в постановление КМУ до сих пор не опубликованы, а следовательно не вступили в силу.
Коротко - все эти ограничения сейчас не действуют.
Поэтому на сегодня можете не переживать за возможные штрафы и нарушения (после недавних изменений - ст. 44-3 КУоАП - от 17 000 до 34 000 грн за нарушение правил карантина)

Определение общественного места у нас есть только в антитабачном законодательстве - фактически любое помещение со свободным доступом.

Вкратце - если там нельзя курить, то вы там должны быть в маске.
Теоретически - стоя на тротуаре подальше от людей маска не обязательна, практически - советовал бы одевать маску всегда при выходе из дома, потому что:
а) патрульные могут по-разному трактовать законодательство;
б) не рекомендуется касания маски, которое обязательно будет, если вы ее будете снимать.

Перемещения группой более чем 2 человека - плохо прописано. Сюда подходит, например, и поездка в автобусе и авто, поэтому будет применяться, до внесения соответствующих изменений, скорее всего, к пешим прохожим.

Коротко - ходите по возможности сами, это призвано повысить уровень социального дистанцирования, что предотвращает распространение коронавируса".

Несовершеннолетние - в сопровождении взрослых, детские, спортивные площадки и все массовые мероприятия - нельзя".

Костецкий заявил: "Посещение парков и тп - наиболее дискуссионная часть.

Учеными уже доказано, что коронавирус не циркулирует в воздухе, а передается от человека к человеку. Поэтому, запрет единоличных посещений парков является чрезмерным и имеет скорее профилактические основания заставить людей поменьше контактировать друг с другом.

Тем не менее, что такое "посещения парков" ни один чиновник вам не объяснит.
То есть:
- проход через парк, исключительно потому, что он на вашем пути, по пути в магазин или аптеку не является посещением;
- пробежка в определенном направлении через парк тоже не является нарушением.
Коротко - должно быть видно, что вы движетесь с определенным умыслом на выход из парка и, желательно, поближе к трассе.

И, сюрприз, никто пробежки или передвижения на велосипеде не запрещал.

Ни одно предложенное предложение в постановление этого не предусматривает.
Если ваш маршрут пролегает через лесопарковую зону - соблюдайте упомянутые выше рекомендации и старайтесь держаться подальше от центральных аллей, - и не будет оснований утверждать о нарушении".

"И, самое главное, помните - вирус не способен перемещаться на дальние расстояния.
Он есть только в капельках, которые человек выдыхает во время кашля или чихания. Расстояние - это гарантия безопасности. Это фактор прерывания эпидемического цепи. Поэтому заразиться невозможно даже от инфицированного человека, если вы находитесь на расстоянии более 1,5 м.

Соблюдайте дистанцию ​​и берегите себя! Все будет хорошо", - резюмировал юрист.

Источник: https://censor.net.ua/n3186373
 
 
 Топ комментарии
 
а много и не надо...
не надо 17000...
сколько в карманах будет...
у нас же мало кто с масками..., да и не купишь их..
 показать весь комментарий
 
после этого карантина каждый мент просто обязан купить себе новую тачку..., и своей жене.. Проход через парк и пробежка в нем не попадают под ограничения, которые собирается вводить Кабмин на время карантина, - юрист Костецкий - Цензор.НЕТ 9906
Время делать деньги с ничего...
Такой шанс раз в 100 лет...
 показать весь комментарий
 
ага..., ты рыбак...
я тоже ...
Думаю можно даже двум....
Ну это как я понял правила....
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
после этого карантина каждый мент просто обязан купить себе новую тачку..., и своей жене.. Проход через парк и пробежка в нем не попадают под ограничения, которые собирается вводить Кабмин на время карантина, - юрист Костецкий - Цензор.НЕТ 9906
Время делать деньги с ничего...
Такой шанс раз в 100 лет...
 показать весь комментарий
 
 
С голого рубахи не снимешь. Особенно в момент, когда многие работы лишились.
 показать весь комментарий
 
а много и не надо...
не надо 17000...
сколько в карманах будет...
у нас же мало кто с масками..., да и не купишь их..
 показать весь комментарий
 
 
и главное, це несокрушимое стремление к свободе, которому даже коронавирус нипочем
 показать весь комментарий
 
ага..., ты рыбак...
я тоже ...
Думаю можно даже двум....
Ну это как я понял правила....
 показать весь комментарий
 
 
Ок, ухожу на карантин - подальше от хомо и др. приматов - только воздух, вода, птички, сонечко, поплавок (колокольчик), глоток вискаря 1 раз/в час ........... Проход через парк и пробежка в нем не попадают под ограничения, которые собирается вводить Кабмин на время карантина, - юрист Костецкий - Цензор.НЕТ 2713
 показать весь комментарий
 
 
где то на месяц - два тогда...
Зарастешь, завоняешься, сопьешься, или сойдешь с ума....
Меня хватает на такой экстрим максимум на 3 трое суток....
Пробовал уже...
 показать весь комментарий
 
Вот тоже очень интересует. Но, похоже, чо будет нельзя. Это попадает под "посежение прибрежных зон". Теперь, получается, нельзя поехать на рыбалку одному и половить рыбу. Хотя, ты там находишься сам и на удалении от других людей.
 показать весь комментарий
 
Наш нарид - мазохист, это для них слишком мягкие меры.
 показать весь комментарий
 
 
Юрист костецкий!! Вы хуже открытого врага , для Украины!!
 показать весь комментарий
 
Да кто будет вникать в такие тонкости. Менту план, судье тоже. И вся эта ОПГ будет поднимать поступления в бюджет .
 показать весь комментарий
 
Ви знищили еру гідності! Ви зробили це разом. Так це й було вашею мрією, зебіли? Проход через парк и пробежка в нем не попадают под ограничения, которые собирается вводить Кабмин на время карантина, - юрист Костецкий - Цензор.НЕТ 7081
 показать весь комментарий
 
Пусть нам разъяснят конкретно - нам нужно дышать свежим воздухом, или можно/нужно не дышать?
Я понимаю - не скапливаться толпами и меньше контактировать друг с другом. Но при чём сдесь одиночные или парами прогулки в парках?
Ведь, если людей полностью ограничить в движении и в свежем воздухе, то они скоро захиреют, ослабнут и заболеют. Если не короной, то чем-то другим обязательно.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх