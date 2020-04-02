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 Киевские новости, Общество
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Все про:КГГА (2374) Киев (18852) Пантелеев (50) отопительный сезон (295)

 С 5 апреля в столице начнут процесс отключения отопления в жилых домах, - КГГА

По данным Украинского гидрометцентра, уже со следующей недели среднесуточная температура составит выше +8 градусов по Цельсию, что дает основания завершить отопительный сезон.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, уже подписано соответствующее распоряжение.

Отмечается, что на свертывание системы централизованного отопления с протяженностью тепловых сетей более 2,7 км необходимо 2-3 дня.

"Поэтому процесс прекращения теплоснабжения мы начинаем уже сейчас, чтобы отключение произошло синхронно существенному потеплению, которое ожидаем уже со вторника. Мы в очередной раз не ждем традиционного 15 апреля для завершения отопительного сезона, чтобы киевляне смогли максимально сэкономить средства. Особенно учитывая сложное финансовое состояние в условиях жесткого карантина и ряда ограничений, которые призваны уберечь горожан от коронавирусной инфекции", - пояснил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Школы и детсады столицы отключат от отопления 25 марта, чтобы сэкономить средства для борьбы с COVID-19, - КГГА

Источник: https://censor.net.ua/n3186372
 
 
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еще холодно, коронавирус, народ сидит по домам, так давай еще и заморозим, нестрана, сплошной концлагерь с доктором менделем
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Навпаки, люди сидять по домах без зарплати, а їм за опалення платити.
Зараз в Києві +12, в мене вдома +25. Нафіга мені батареї???
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Видимо чтоб те, кто получает часть добавочный стоимости с отопления без зарплаты не сидели. Ну это хоть как-то объясняет зачем мне +19 утром при всю ночь открытых всех окнах.
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У вас мороза по ночам нет?? А у нас на юге есть С 5 апреля в столице начнут процесс отключения отопления в жилых домах, - КГГА - Цензор.НЕТ 1182 Абрикосы цветут, персики расцветают и -5 сегодня ночью, так что +14 днем нее чувствуется даже с солнцем.
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нарид требует отключения... подуріли....До 15 апреля же обычно, алльо?!
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нечего громадян баловать, отопление в условиях гыбрыдной агрессии це роскошь, и каждый украинец должен сознавать, шо тепло в доме тока наруку ахрессору и является актом агрессии кремля, который надо вымораживать
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Ото видно, що ти не з України, у нас +12 зараз. Які нафіг батареї???
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А что +12 днем это типа тепло? А ночь. И если отключат, то дома быстро остынут при +12
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Особенно когда температура до +18 поднимается батареи это главная необходимость. Скоро батареи кондиционерами глушить придётся.
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Давно пора. Платить за излишнее тепло которое ещё с зимы в открытые окна пускается это идиотизм. Или они так паление промышленности хотят компенсировать хоть немного?
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Педалик подумал и решил, шо нехххххй уже топить. То шо дома в такую погоду остынут за два дня и превратятся в сырые, холодные помещения - ему как-то пофиг, у него то с отоплением всё впорядке.
Вместо того, шобы людям облегчить как-то этот карантин, государство, в лице самых последних дИбилов, делает условия жёстче и некомфортней.
Спасибо за заботу! Слава Украине!
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Мне интересно: когда Педалик ляпает об отключении, в курсе он, что надо посмотреть прогноз погоды, или он не знает о таком? Вчера, рано утром, было -7.
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он, по-моему, точно не в Украине живет.... Правильно, бронхиты, воспаления, давайте им отключим, чтобы статистика сами знаете чего еще повысилась. Что курим, столииица?!
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