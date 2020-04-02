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 Политика Украины
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 Ажиотажный спрос на продукты, который наблюдался две последние недели, остановился, - Минэкономики. ИНФОГРАФИКА

Ажиотажный спрос на продукты питания, который зафиксировали в Украине после введения карантина, снизился.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил замминистра экономразвития Тарас Высоцкий.

"Ажиотажный спрос на продукты, который наблюдался две последние недели, остановился, объемы реализации постепенно снижаются, торговые сети пополняют свои запасы. За последнюю неделю больше всего реализация снизилась по сахару (-27%), салу (-30%) и маслу сливочному (-50%). По ТОП-3 продуктам, вокруг которых больше всего дискуссии в последние дни, ажиотаж и реализация также снижается: гречка (-17%), мука (-10%), лук (-22%).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рост цен на социально значимые товары остановлен: некоторые продукты даже подешевели, - Шмыгаль

Ажиотажный спрос на продукты, который наблюдался две последние недели, остановился, - Минэкономики 01
Ажиотажный спрос на продукты, который наблюдался две последние недели, остановился, - Минэкономики 02

Источник: https://censor.net.ua/n3186370
 
 
 Топ комментарии
 
деньги закончились у мудрого нарида...
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Так це нормально, у людей гроші закінчуються.
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И не одного вас. Ажиотажный спрос на продукты, который наблюдался две последние недели, остановился, - Минэкономики - Цензор.НЕТ 3293
А с другой стороны, немного зная психологию нашего народа, скорее всего сейчас так, денег нет, денег нет совсем, денег совершенно нет, блин придётся менять доллары. Ажиотажный спрос на продукты, который наблюдался две последние недели, остановился, - Минэкономики - Цензор.НЕТ 677
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Боюсь, що наріт потратив їх на святкування перемоги Зє, і кінця епохи зубожіння...
Що іх ховати, якщо після 21.04.2019, електорату обіцяли $4000.
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Нет! И ещьо раз нет! Это всьо результат титанического труда и турборежимного напора молодой команды слуг наріда! А у наріда под матрацами єщьо оооочєнь много зєльоних бумажек...
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Так це нормально, у людей гроші закінчуються.
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О, то я значить навіть не в трійці призерів...

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Зевиборці нарешті визначилися з уподобаннями... Ажиотажный спрос на продукты, который наблюдался две последние недели, остановился, - Минэкономики - Цензор.НЕТ 2571
Ажиотажный спрос на продукты, который наблюдался две последние недели, остановился, - Минэкономики - Цензор.НЕТ 6936
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Вместо хлебы уместен был бы мужской детородный орган. Под солью естественно, пока "Артёмсоль" Беня не забрал.
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сейчас пенсы получат по штуке и пойдут опять
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Рацион питания дешевеет-деньги заканчиваются зарабатывать негде. А вы что придурки подумали?
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Шо там з рецептурою фірмового борщу «1&1» Мосєйчючкі ?
«Взяти п'ять літрів води, довести до кипіння, зменшити вогонь, і варити на протязі трьох годин, до готовності...»
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просто гроши обогнали пациентов и не знают куда дальше бежать
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tZE inform

@tZEinform

·1 ч

Вчера у Зеленского собралась странная компания. Он, Ермак, Тимошенко Кирилл, Шефир Сергей и Устенко (советник Зеленского) и Аваков.. Докладывал Устенко. О чем говорили мы не знаем, но Устенко недавно почти сутки провел в Государственном агентстве резерва Украины. Хроника
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Доложили ,что в госрезерве мыши бегают.
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А эти люди вообще в магазинах бывают? Где они видели ажиотажный спрос???
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еще месяц карантина...и спроса не будет совсем...
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Вопрос в ценах. Некоторые продукты в цене по 300% набрали. Вот это и остановила паникеров. Но для них специально открыли ломбарды))) Хотя если серьездно, ситуация то не очень. Реального контроля за ценами нет. Антимонопольный комитет, вообще где он? Чем он занят кроме участия в этих же схемах? Госпотреб служба так же сидит и гордо отмалчивается. Итог, все на самотек спущено.
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