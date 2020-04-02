 Ажиотажный спрос на продукты, который наблюдался две последние недели, остановился, - Минэкономики. ИНФОГРАФИКА

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил замминистра экономразвития Тарас Высоцкий.
"Ажиотажный спрос на продукты, который наблюдался две последние недели, остановился, объемы реализации постепенно снижаются, торговые сети пополняют свои запасы. За последнюю неделю больше всего реализация снизилась по сахару (-27%), салу (-30%) и маслу сливочному (-50%). По ТОП-3 продуктам, вокруг которых больше всего дискуссии в последние дни, ажиотаж и реализация также снижается: гречка (-17%), мука (-10%), лук (-22%).
А с другой стороны, немного зная психологию нашего народа, скорее всего сейчас так, денег нет, денег нет совсем, денег совершенно нет, блин придётся менять доллары.
Що іх ховати, якщо після 21.04.2019, електорату обіцяли $4000.
«Взяти п'ять літрів води, довести до кипіння, зменшити вогонь, і варити на протязі трьох годин, до готовності...»
tZE inform
@tZEinform
·1 ч
Вчера у Зеленского собралась странная компания. Он, Ермак, Тимошенко Кирилл, Шефир Сергей и Устенко (советник Зеленского) и Аваков.. Докладывал Устенко. О чем говорили мы не знаем, но Устенко недавно почти сутки провел в Государственном агентстве резерва Украины. Хроника