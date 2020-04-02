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 Экономика
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Все про:банки (1697) карантин (2132) МВФ (2859) рынок земли (151) Шмыгаль Денис (189)

 После законов о банках и земле Украина получила позитивную обратную связь от МВФ и послов G7, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Международный валютный фонд и послы стран Большой Семерки позитивно оценили принятые Верховной Радой законы о запрете возврата национализированных банков бывшим владельцам и о рынке земли.

Об этом он написал в Telegram, информирует Цензор.НЕТ. Шмыгаль рассказал, что провел вместе с министром развития экономики Игорем Петрашко провели онлайн-встречу с представителями Американской торговой палаты в Украине.

"Отдельно отметили в разговоре важность принятых на этой неделе Верховной Радой законопроектов о банковской деятельности и рынке земли. Украина уже получила положительную обратную связь от МВФ и послов стран G7", — написал Шмыгаль.

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Премьер-министр отметил, что карантин не может длиться долго.

"Правительство осознает, что Украина не может себе позволить два-три месяца сидеть на диване. Надо думать об экономике, поэтому вместе с бизнесом и лучшими учеными мы работаем над созданием стратегической платформы, куда войдут ведущие экономические эксперты", — написал он.

Также на Цензор.НЕТ: 48% украинцев считают неуспешной борьбу властей с коронавирусом, 57% - с экономическими проблемами, - опрос КМИС

Источник: https://censor.net.ua/n3186369
 
 
 Топ комментарии
 
и пошел грицко на базар последни шаровары продавать
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Да ви почекайте, по антиколомойському закону - ще друге читання...
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Правительство осознает, что Украина не может себе позволить два-три месяца сидеть на диване. Надо думать об экономике


Экономика у нас давно уже только на бумаге. Не о чем думать...

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и пошел грицко на базар последни шаровары продавать
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Да ви почекайте, по антиколомойському закону - ще друге читання...
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Отож! МВФ уже имел дело с туземцами. Сначала законы - стеклянные бусики потом
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Правительство осознает, что Украина не может себе позволить два-три месяца сидеть на диване. Надо думать об экономике


Экономика у нас давно уже только на бумаге. Не о чем думать...

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то есть вместо денег вам дали связь ...поизитивную....в анус видимо ...и правильно сделали.
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Да не нужен нам этот МВФ. В Исландии послали МВФ и у них экономика процветает. Украину специально банкротят. Украина богатая держава, а у нее все крадут такие как Шмыгаль.
Шмыгаль и Верланов крышуют масштабные схемы разворовывания казны - заявление Уманского
https://www.economics-prorok.com/2020/04/%d1%88%d0%bc%d1%8b%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d1%8c-%d0%b8-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%88%d1%83%d1%8e%d1%82-%d0%bc%d0%b0%d1%81%d1%88%d1%82%d0%b0%d0%b1%d0%bd%d1%8b.html
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МВФ денег не даст пока Коломойский в США не полетит в командировку. Они понимают, что в нашей стране деньги из бюджета легко перекочуют в карман Бени.
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И этот напёрсточник. Закон о банках принят В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ. А, что вы туда набросаете в поправках один Беня знает.
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А Україна отримала ЗЕПЄСову ширку
Фактично. Хоча вона була офрмлена вже давно:
Ось вам справжні вороги України - ті, хто проголосував за особливий статус даунбасу- ГН, ОПЗЖ і ПЄС.
10.12.19 Закон про особливий статус Донбасу має бути закріплений у Конституції України на постійній основі, - Путін https://censor.net.ua/ua/news/3164435/*********************************************************************************************************
12.12.19 "Ми - державники. Ми не змінюємо принципи", - Порошенко на голосуванні закону щодо продовження особливого статусу Донбасу. https://censor.net.ua/ua/video_news/3164963/my_derjavnyky_my_ne_zminyuyemo_pryntsypy_poroshenko_na_golosuvanni_zakonu_schodo_prodovjennya_osoblyvogo
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Зеля , по сути , мелкий аферист на доверии . МВФ в курсе.
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У цієї "каманди рехФорматорів" начисто відсутня національна гідність. Про мізки ми уже не говоримо...
Вони цілком провалили господарку країни, обгадилися на всіх векторах і галузях внутрішньої і зовнішньої політики, і продають останнє, що ще залишилося розбазарити - Святу Українську Землю. І умудряються при тому, ще й радіти і піаритися! Їх похвалили, бачте...
Вони в основній своїй кодлячій масі не Українці і не Християни ні по духу, ні за походженням. Вони - чужерідна тканина на зболеному тілі нашого народу, ПАРАЗИТИ, котрих потрібно витравити і забути.
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Вот где НЕЗАВИСИМОСТЬ! СЛАВА УКРАИНЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Закон о банках принят только в первом чтении. Ко второму может все поменяться и Беня всех перекупит переубедит, в т.ч. и Бубочку.
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Страной управляет МВФ, а эти прямо не нарадуются "здобуткам". Через пару месяцев скажут, что МВФ требует, чтобы граждане свои органы выставили на продажу, в счет погашения долгов.
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