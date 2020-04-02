 От COVID-19 вылечился первый пациент в Виннице, - мэр Моргунов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил мэр Винницы Сергей Моргунов.

"Хорошая новость - мы имеем в Виннице первого пациента с COVID-19, который выздоровел. Его выписали из первой городской больницы. ПЦР-тест показал отрицательный результат", - говорится в сообщении.

Это 32-летний житель Винницы, у которого симптомы коронавирусной болезни появились после путешествия по странам Европы. Мужчина чувствует себя хорошо, но еще некоторое время он будет дома, на самоизоляции.

"Спасибо врачам за профессионализм, в условиях пандемии на вас огромная ответственность", - подытожил мэр.

Напомним, по состоянию на 10:00 2 апреля в Украине выздоровели 13 пациентов с COVID-19.

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