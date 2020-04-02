Об этом сообщили в Херсонской облгосадминистрации, передает Цензор.НЕТ.
"На самоизоляции находится 100 медицинских работников из учреждений здравоохранения области", - сообщили в ОГА.
Администрация не сообщает о причинах самоизоляции медиков.
Отмечается, что всего в области официально подтверждены 4 случая заболевания коронавирусом - в Геническе, Херсоне, Голой Пристане и Алешках (летальный). Кроме этого у одного пациента подозревают COVID-19.
В ОГА отметили, что женщина из Геническа, которая стала первой заболевшей коронавирусом в Херсонской области, имеет отрицательный результат ПЦР-теста.
Также сообщается, что вчера, 1 апреля, с подозрением на COVID-19 был госпитализирован заместитель главы ОГА Вадим Чабан. ПЦР-тест не обнаружил у него заболевания.
Гиппократ с своей клятвой идет в задницу....
✅ На сегодній підтверджено 4 віпадки захоронены на коронавірус (м. Генеческ, м. Херсон, м. Гола Пристань), з них 1 - летальний (м. Олешки).
П З пидозрою на захворювання - 1 особа.
Само На самооценке знаменует 100 медийных працівников из закладок охорони здоровых областных.
Ер Херсонщина отодела додатковскую партию для детей в Вильяди, проведя ПЛР-тестирование на коровавирусском коровнике в Килькости 4000 шт. (в то же время в Херсонском облас
ЗЖинка из Генушиска, в которой я живу в Херсонской области, коронаврис минульной Тигни, может отрицательный результат ПЛР-теста.
Аст Заступникголовного фонда Ода Вадим Чабан, якобы учитель в бóльшей части госпитализированных исследований, посвященных коронавирусному лечению, так же может дать отрицательный результат PLR-тесту.
Это копия так сказать сообщения! От ХЕРСОНСКОЙ ОГА.!!
КТО живет с Жинка из Генушиска ? Вся Херсонская ОГА?
В каком коровнике проводят тестирование? Хто нить понял хоть что то ?