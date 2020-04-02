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 На самоизоляции находятся 100 медиков в Херсонской области

В Херсонской области 100 работников медицинских учреждений находятся на самоизоляции.

Об этом сообщили в Херсонской облгосадминистрации, передает Цензор.НЕТ.

"На самоизоляции находится 100 медицинских работников из учреждений здравоохранения области", - сообщили в ОГА.

Администрация не сообщает о причинах самоизоляции медиков.

Отмечается, что всего в области официально подтверждены 4 случая заболевания коронавирусом - в Геническе, Херсоне, Голой Пристане и Алешках (летальный). Кроме этого у одного пациента подозревают COVID-19.

В ОГА отметили, что женщина из Геническа, которая стала первой заболевшей коронавирусом в Херсонской области, имеет отрицательный результат ПЦР-теста.

Также сообщается, что вчера, 1 апреля, с подозрением на COVID-19 был госпитализирован заместитель главы ОГА Вадим Чабан. ПЦР-тест не обнаружил у него заболевания.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Херсон закрыли на карантин - там выявили случай COVID-19; всего в области заболели четверо, один из них умер. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3186362
 
 
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Помните как Донбасс кормил всю Украину ?
На самоизоляции находятся 100 медиков в Херсонской области - Цензор.НЕТ 7766
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хороший повод свалить... На самоизоляции находятся 100 медиков в Херсонской области - Цензор.НЕТ 3442
Гиппократ с своей клятвой идет в задницу....
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Зеленскай поручил воплотить в жизнь свой нарко сон ПреЗе Украины В. поручил Кабмину Украины разработать механизм, который создаст в Украине дополнительные миллионы рабочих мест и для тех, кто работал внутри страны до пандемии коронавируса, и для тех, кто вернулся из-за границы.
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Есть подозрение что 'первая волна ковид уже несколько месяцев в Украине. Но я могу и ошибаться конечно.
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На одного вылеченного от короновируса --выведено из строя 100 медиков. Ниче се себестоимость лечения.(((
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Ты по ссылке перейди и оригинал прочти На самоизоляции находятся 100 медиков в Херсонской области - Цензор.НЕТ 948
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Оперативна інформація ❗️
✅ На сегодній підтверджено 4 віпадки захоронены на коронавірус (м. Генеческ, м. Херсон, м. Гола Пристань), з них 1 - летальний (м. Олешки).
П З пидозрою на захворювання - 1 особа.
Само На самооценке знаменует 100 медийных працівников из закладок охорони здоровых областных.
Ер Херсонщина отодела додатковскую партию для детей в Вильяди, проведя ПЛР-тестирование на коровавирусском коровнике в Килькости 4000 шт. (в то же время в Херсонском облас
ЗЖинка из Генушиска, в которой я живу в Херсонской области, коронаврис минульной Тигни, может отрицательный результат ПЛР-теста.
Аст Заступникголовного фонда Ода Вадим Чабан, якобы учитель в бóльшей части госпитализированных исследований, посвященных коронавирусному лечению, так же может дать отрицательный результат PLR-тесту.
Это копия так сказать сообщения! От ХЕРСОНСКОЙ ОГА.!!
КТО живет с Жинка из Генушиска ? Вся Херсонская ОГА?
В каком коровнике проводят тестирование? Хто нить понял хоть что то ?
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Зато Украинская Армия не уходит на самоизоляцию.
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