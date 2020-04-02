 На самоизоляции находятся 100 медиков в Херсонской области

Об этом сообщили в Херсонской облгосадминистрации, передает Цензор.НЕТ.

"На самоизоляции находится 100 медицинских работников из учреждений здравоохранения области", - сообщили в ОГА.

Администрация не сообщает о причинах самоизоляции медиков.

Отмечается, что всего в области официально подтверждены 4 случая заболевания коронавирусом - в Геническе, Херсоне, Голой Пристане и Алешках (летальный). Кроме этого у одного пациента подозревают COVID-19.

В ОГА отметили, что женщина из Геническа, которая стала первой заболевшей коронавирусом в Херсонской области, имеет отрицательный результат ПЦР-теста.

Также сообщается, что вчера, 1 апреля, с подозрением на COVID-19 был госпитализирован заместитель главы ОГА Вадим Чабан. ПЦР-тест не обнаружил у него заболевания.

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