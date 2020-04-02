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 У 79% украинцев пока не возникло никаких проблем с работой из-за карантина, - опрос КМИС

12% украинцев предложили уйти в неоплачиваемый отпуск, 6% - согласиться на снижение зарплаты, 3% - испытывают проблемы с выплатой зарплаты, 2% - предложили уволиться по сокращению.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.

"Говоря о проблемах и сложностях, которые их сейчас беспокоят, респонденты чаще всего всего называли такие (можно было выбрать до 3 ответов): переживают за здоровье близких - 38%; сильно выросли цены на продукты питания - 29%; сложно купить средства индивидуальной защиты: маску, перчатки, жидкость для дезинфекции - 27%; возникли финансовые трудности - 20%; опасаются, что не смогут получить медицинскую помощь в случае необходимости - 20%; респондент сам (сама) боится заболеть - 12%; постоянно переживает из-за неопределенности ситуации - 12%; нужно поехать в другой населенный пункт, а транспорт не ходит - 11%; нужно ездить на работу, а общественный транспорт почти не работает - 10%; возникли сложности с покупкой продуктов питания и необходимых в быту вещей - 6%; респондента отправили в неоплачиваемый отпуск - 5%; респонденту грозит потеря работы - 4%; стало сложно вести свою предпринимательскую деятельность - 4%", - говорится в результатах опроса КМИС.

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"Тем респондентам, кто имеет работу, и является нанятым работником, ставился вопрос о том, возникли ли у них следующие сложности на работе (можно было выбрать все ответы, подходящие): невыплата зарплаты - 3%; предложили уйти в неоплачиваемый отпуск - 12%; предложили уволиться по сокращению - 2%; предложили согласиться на снижение зарплаты - 6%; у 79% занятых ни одной из этих проблем пока не возникало", - отмечается в исследовании.

С 27 по 30 марта 2020 КМИС провел опрос методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведены 1500 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%. Данные этого исследования сравниваются с результатами опросов КМИС, которые были проведены с 21 по 25 февраля, с 15 по 18 декабря, с 22 по 25 ноября, с 4 по 7 ноября, с 9 по 11 октября и с 6 по 19 сентября 2019 года.

У 79% украинцев пока не возникло никаких проблем с работой из-за карантина, - опрос КМИС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3186360
 
 
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Ага. не возникает. и прямо фоном по ictv интервью у предпринимателей в Киеве как они закрылись, сколько людей уволили или сколько удалось сохранить на минималке.

кмис - брехуны
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Еще один опрос с результатами от потолка.
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Как и в прошлом опросе "Кого больше любят украинцы" опросили только Мендель и родственников зеленого презедента.
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Недороботал зеленый, по этому объявляет 3 волну завоза людей с красных зон. Большему проценту украинцев хочет напаскудить
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Даже лучше стало! Они,видно, сами себя опрашивали
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у зебилов все так плохо, что они начали фейковые соцопросы вбрасывать.
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вот это брехня)))))))))))) а кто тогда сидит на карантине?????????????? бред
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Ахахах у 180% не возникло проблем,почему так скромно только 79%,врать так врать!
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мля, точно в офисе янелоха опрос проводился
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Где эти продажные социологи "опрашивают",в Кабмине,Вверховной зраде и Офисе зелени? Большинство мелких и средних предпринимателей вынужденно закрылись на карантин! Это шоб подольше продлить карантин для Авакова и мусоров!
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У кого ви, зедебіли, опитування проводили, якщо люди вдома на карантині? У верховній раді?
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С 27 по 30 марта 2020 КМИС провел опрос методом CATI (телефонные
интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone
interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.
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Вранье!!!вы что гоните?! Может наоборот??! У 79% людей возникли проблемы с работой по Украине из за карантина??! Суки! Что б здохли!!!!!
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Ясен пень.Из миллионной армии чиновников,депутатов-кто ушел в неоплачиваемые отпуска? У 79% українців поки не виникло жодних проблем з роботою через карантин, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 6352
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не кипишуйте ребята, соцопрос был заказан у брата ермака.
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Писал что МИН.ОБОРОНЫ-сократили 17 генеральских должностей,так они наверняка компенсации взяли-равные половине оборонного бюджета .
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Нет проблем с работой. Будут проблемы через пару недель с вирусом.
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ну,видать у 79% зароботок от работы не зависит У 79% українців поки не виникло жодних проблем з роботою через карантин, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 8311.счастливые...
а в рейтинге восприятия несчастья плачутся,страна последние места в мире занимает У 79% українців поки не виникло жодних проблем з роботою через карантин, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 4590
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