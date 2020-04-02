 У 79% украинцев пока не возникло никаких проблем с работой из-за карантина, - опрос КМИС

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.

"Говоря о проблемах и сложностях, которые их сейчас беспокоят, респонденты чаще всего всего называли такие (можно было выбрать до 3 ответов): переживают за здоровье близких - 38%; сильно выросли цены на продукты питания - 29%; сложно купить средства индивидуальной защиты: маску, перчатки, жидкость для дезинфекции - 27%; возникли финансовые трудности - 20%; опасаются, что не смогут получить медицинскую помощь в случае необходимости - 20%; респондент сам (сама) боится заболеть - 12%; постоянно переживает из-за неопределенности ситуации - 12%; нужно поехать в другой населенный пункт, а транспорт не ходит - 11%; нужно ездить на работу, а общественный транспорт почти не работает - 10%; возникли сложности с покупкой продуктов питания и необходимых в быту вещей - 6%; респондента отправили в неоплачиваемый отпуск - 5%; респонденту грозит потеря работы - 4%; стало сложно вести свою предпринимательскую деятельность - 4%", - говорится в результатах опроса КМИС.

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"Тем респондентам, кто имеет работу, и является нанятым работником, ставился вопрос о том, возникли ли у них следующие сложности на работе (можно было выбрать все ответы, подходящие): невыплата зарплаты - 3%; предложили уйти в неоплачиваемый отпуск - 12%; предложили уволиться по сокращению - 2%; предложили согласиться на снижение зарплаты - 6%; у 79% занятых ни одной из этих проблем пока не возникало", - отмечается в исследовании.

С 27 по 30 марта 2020 КМИС провел опрос методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведены 1500 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%. Данные этого исследования сравниваются с результатами опросов КМИС, которые были проведены с 21 по 25 февраля, с 15 по 18 декабря, с 22 по 25 ноября, с 4 по 7 ноября, с 9 по 11 октября и с 6 по 19 сентября 2019 года.