 Мужчина из Китая жил в течение 49 дней с COVID-19 в организме, при этом у него почти не было симптомов, - ученые

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на польское издание Interia, об этом сообщают исследователи Военно-медицинского университета в Чунцине, больницы № 967 и Генеральной больницы китайской армии в Ухани.
Исследователи полагают, что случай, который они наблюдали у человека, который был инфицирован в течение 49 дней, указывает на возможность мутации коронавируса SARS-CoV-2.
Как сообщалось, протестированный ими патоген имеет низкую токсичность, но длительный срок жизни в организме.
У мужчины среднего возраста, о котором пишут исследователи, не было выраженных симптомов COVID-19. Изредка у него была высокая температура, но кашля, озноба или одышки не было.
По словам китайских ученых, вирус и его носитель жили почти в симбиозе в течение многих дней.
Мужчину удалось вылечить только после того, как ему перелили плазму крови других людей, выздоровевших от коронавируса.
Отмечается, что среднее время жизни коронавируса у вылеченных пациентов составляет примерно 20 дней. Самый длительный срок - 37 дней.
на якій інфопомийці це валялося?
який сімбіоз??? сімбіоз - це форма співіснування організмів, а вірус - не організм!
дебіли, мля
Рекомендации о том, чтобы сбривать бороду во время высокого риска заразиться вирусом, специалисты дали еще несколько лет назад
В
американском Центре по контролю и профилактике болезней рекомендуют
мужчинам сбрить бороду, поскольку она повышает шанс заразиться
коронавирусом в 1000 раз. Об этом сообщает Daily Mail.
Исследование
основано на том, может ли маска эффективно защитить мужчину в
зависимости от вида его бороды. Ученые продемонстрировали свои выводы
наглядно.
Специалисты
показали, как должна быть размещена защитная маска на лице, чтобы она
выполняла свои функции. Густая и длинная борода не позволяет правильно
зафиксировать маску на лице, что повышает вероятности заразиться.
Отмечается,
что данные рекомендации ученые дали еще в 2017 году и они касаются Всех
ОРЗ, гриппа и ОРВИ, а не только коронавируса.
И далее попав в организм вирус ждет команды при этом размножаясь. Команду он получает, по нашему с Вами излучателю, точке над переносицей. Это и есть канал по которому управляется вирус. Это буквально в двух словах и на пальцах.
Можете кричать, пищать, ругаться но суть остается прежней. Так у маленьких зеленых построена вся инфраструктура. Все перемещения, управления, передачи идут посредством нитки. Нравится вам это или нет.
Не верите проверяйте по манускрипту Войнича. Еще раз подчеркну. Все!!! АБСОЛЮТНО все написанное в манускрипте - правда. Правда -жестокая правда.