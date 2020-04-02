 Мужчина из Китая жил в течение 49 дней с COVID-19 в организме, при этом у него почти не было симптомов, - ученые

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на польское издание Interia, об этом сообщают исследователи Военно-медицинского университета в Чунцине, больницы № 967 и Генеральной больницы китайской армии в Ухани.

Исследователи полагают, что случай, который они наблюдали у человека, который был инфицирован в течение 49 дней, указывает на возможность мутации коронавируса SARS-CoV-2.

Как сообщалось, протестированный ими патоген имеет низкую токсичность, но длительный срок жизни в организме.

У мужчины среднего возраста, о котором пишут исследователи, не было выраженных симптомов COVID-19. Изредка у него была высокая температура, но кашля, озноба или одышки не было.

По словам китайских ученых, вирус и его носитель жили почти в симбиозе в течение многих дней.

Мужчину удалось вылечить только после того, как ему перелили плазму крови других людей, выздоровевших от коронавируса.

Отмечается, что среднее время жизни коронавируса у вылеченных пациентов составляет примерно 20 дней. Самый длительный срок - 37 дней.

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