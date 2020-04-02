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 Мужчина из Китая жил в течение 49 дней с COVID-19 в организме, при этом у него почти не было симптомов, - ученые

В Китае пациент с коронавирусом оставался зараженным на протяжении 49 дней, при этом у него практически не было тяжелых симптомов, однако, все это время он являлся переносчиком инфекции.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на польское издание Interia, об этом сообщают исследователи Военно-медицинского университета в Чунцине, больницы № 967 и Генеральной больницы китайской армии в Ухани.

Исследователи полагают, что случай, который они наблюдали у человека, который был инфицирован в течение 49 дней, указывает на возможность мутации коронавируса SARS-CoV-2.

Как сообщалось, протестированный ими патоген имеет низкую токсичность, но длительный срок жизни в организме.

У мужчины среднего возраста, о котором пишут исследователи, не было выраженных симптомов COVID-19. Изредка у него была высокая температура, но кашля, озноба или одышки не было.

По словам китайских ученых, вирус и его носитель жили почти в симбиозе в течение многих дней.

Мужчину удалось вылечить только после того, как ему перелили плазму крови других людей, выздоровевших от коронавируса.

Отмечается, что среднее время жизни коронавируса у вылеченных пациентов составляет примерно 20 дней. Самый длительный срок - 37 дней.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Ухане закрыли больницу, где лечили пациентов с тяжелой формой коронавируса

Источник: https://censor.net.ua/n3186358
 
 
 Топ комментарии
 
Прикольна штука цей коронавірус. Китайці добре попрацювали.
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Как же узнали, что в тот день, 49 назад он заразился? Ведь заражение происходит совершенно незаметно. Разве что 49 назад он жил один в лесу, а потом приехал в город.
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Прикольна штука цей коронавірус. Китайці добре попрацювали.
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якась псевдонаукова муйня
на якій інфопомийці це валялося?
який сімбіоз??? сімбіоз - це форма співіснування організмів, а вірус - не організм!
дебіли, мля
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При симбіозі кожен організм дає щось корисне іншому організму. Що корисного може дати той вірус людині?
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тогда остается только всем переболеть.другого выхода не вижу.ну или всем плазму.бо прививки еще не скоро. Мужчина из Китая жил в течение 49 дней с COVID-19 в организме, при этом у него почти не было симптомов, - ученые - Цензор.НЕТ 7153
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Печальная мысль приходит: что карантины - это всего лишь оттяжка неизбежности большого процента заболевших. Но даёт возможность медицине лучше подготовиться.
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...иммунитет все равно не вырабатывается - так можно болеть по кругу, пока не загнешься Чоловік з Китаю жив упродовж 49 днів із COVID-19 в організмі, при цьому у нього майже не було симптомів, - вчені - Цензор.НЕТ 1547
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Как же узнали, что в тот день, 49 назад он заразился? Ведь заражение происходит совершенно незаметно. Разве что 49 назад он жил один в лесу, а потом приехал в город.
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Схоже на спекуляції і нагнітання ситуації, щоб усіх тримати в напрузі.
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как вариант - он был одной из подопытных крыс, которым внедрили бяку...
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Но если все в Китае носили маски, в тч и этот китаец, вирус от него не особо и распространился.
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Если у него не было кашля то он в принципы не мог передавать вирус другим.
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Передається під час розмови і дихання... Чоловік з Китаю жив упродовж 49 днів із COVID-19 в організмі, при цьому у нього майже не було симптомів, - вчені - Цензор.НЕТ 3125
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Остерегайтесь воздушных шариков! В них содержится чьё-то дыхание.
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Когда-нибудь удавалось заметить - на каком расстоянии, вслед за ней, сохраняется запах в воздухе от надушенной дамы?
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Это зависит от того, сколько она на себя вылила.
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Борода повышает риск заразиться коронавирусом в 1000 раз

Рекомендации о том, чтобы сбривать бороду во время высокого риска заразиться вирусом, специалисты дали еще несколько лет назад

В
американском Центре по контролю и профилактике болезней рекомендуют
мужчинам сбрить бороду, поскольку она повышает шанс заразиться
коронавирусом в 1000 раз. Об этом сообщает Daily Mail.

Исследование
основано на том, может ли маска эффективно защитить мужчину в
зависимости от вида его бороды. Ученые продемонстрировали свои выводы
наглядно.

Специалисты
показали, как должна быть размещена защитная маска на лице, чтобы она
выполняла свои функции. Густая и длинная борода не позволяет правильно
зафиксировать маску на лице, что повышает вероятности заразиться.

Чоловік з Китаю жив упродовж 49 днів із COVID-19 в організмі, при цьому у нього майже не було симптомів, - вчені - Цензор.НЕТ 4016


Отмечается,
что данные рекомендации ученые дали еще в 2017 году и они касаются Всех
ОРЗ, гриппа и ОРВИ, а не только коронавируса.
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Про герпес. Це теж вірус. Ним заражені 95% населення планети. Імунітет у 5%. Тільки в загостеній формі видно його наслідки. Вакцини і досі не винайшли. Це я до того, що не треба панікувати. Всі засоби пересторог треба блюсти. Але. Заражений, не означає захворівший. А захворівший - це ще не померлий.
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Вы не понимаете. Причем массово. Вирус включается извне. И передается первоначальному носителю тоже извне путем нитки. Т.е именно благодаря нитке(или гравитационной струи) можно переслать любой объем материала в любую точку материи. Мы с вами тоже часть этой материи, как и все вокруг нас....Все вот эти маски частично только полезны....
И далее попав в организм вирус ждет команды при этом размножаясь. Команду он получает, по нашему с Вами излучателю, точке над переносицей. Это и есть канал по которому управляется вирус. Это буквально в двух словах и на пальцах.
Можете кричать, пищать, ругаться но суть остается прежней. Так у маленьких зеленых построена вся инфраструктура. Все перемещения, управления, передачи идут посредством нитки. Нравится вам это или нет.
Не верите проверяйте по манускрипту Войнича. Еще раз подчеркну. Все!!! АБСОЛЮТНО все написанное в манускрипте - правда. Правда -жестокая правда.
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