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Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
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Все про:война (3770) коррупция (7648) опрос (1842) расследование (2695) тарифы (1639) КМИС (103)

 70% украинцев считают, что власти не справились с прекращением войны на Донбассе, 75% - с коррупцией, - опрос КМИС

65% украинцев не видит продвижения в расследовании резонансных уголовных дел, а 62% - в деле снижения тарифов ЖКХ

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.

"В оценке успешности власти в деле решения войны на Донбассе 12% опрошенных полагают, что власть успешна, а 70% - что неуспешна. Борьба с коррупцией в высших эшелонах власти является неуспешной: так думают 75% участников исследования, видят успех 10%. Большинство украинцев не видит продвижения в расследовании резонансных уголовных дел: так думают 65% респондентов, отмечают успех только 9%. 62% респондентов не видят успехов новой власти в деле снижения тарифов ЖКХ, 24% - видят", - говорится в результатах опроса КМИС.

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70% украинцев считают, что власти не справились с прекращением войны на Донбассе, 75% - с коррупцией, - опрос КМИС 01
70% украинцев считают, что власти не справились с прекращением войны на Донбассе, 75% - с коррупцией, - опрос КМИС 02

С 27 по 30 марта 2020 КМИС провел опрос методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведены 1500 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%. Данные этого исследования сравниваются с результатами опросов КМИС, которые были проведены с 21 по 25 февраля, с 15 по 18 декабря, с 22 по 25 ноября, с 4 по 7 ноября, с 9 по 11 октября и с 6 по 19 сентября 2019 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3186354
 
   
 Топ комментарии
 
и каким тогда волшебным образом у янелоха сохраняется доверие, если ключевые обещание просраны?
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сейчас зебилы начнут царь хороший бояре плохие
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сейчас зебилы начнут царь хороший бояре плохие
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и каким тогда волшебным образом у янелоха сохраняется доверие, если ключевые обещание просраны?
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Через чарівну скриню, як і став президентом.
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Молча, это показывает что Зеленскому доверяют, но и дальше требуют от него выполнения именно этих двух пунктов пока он на президентском сроке.
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Нет к нему доверия. И он это знает. Поэтому и комменты под своими видео отключает.
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Телевизор, наверное, говорит, что президент успешный.
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и кто же эти власти, и почему есть ещё такие кто топит за бубочку
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Юрчик, ты чё реально нас за дебилов считаешь??
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Зачем врёшь? 70% от какого числа? А можно не в процентах, а в людях?
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ты слепая?
"В ходе опроса проведены 1500 интервью"
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Зе по ходу рейтинги уже до сраки...игра закончилась, большие дяди взялись за дело...
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70% малоросьни настаивают на скорейшей капитуляции....

"70% украинцев считают, что власти не справились с прекращением войны на Донбассе"



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+3 + -2 = +1 это оптимистический рейтинг зе-кодлы....
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Пора регистрировать на сайте президента Украины петицию о недоверии к президенту и парламенту всвязи с утратой доверия у избирателей требовать досрочных выборов
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Еті нє настоящіє! Дайош новиє новиє ліца! Сердючку в прєСЄденти!
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Можно и проще написать:Власти не справились.
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Но к ним хорошо относятся...
Слово то какое нашли...
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Согласен. Зеля предал 73% адекватных людей. Стал как алкаш сливать страну.
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Ой заскриню... 70% украинцев считают, что власти не справились с прекращением войны на Донбассе, 75% - с коррупцией, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 6923 Вас, довбнів, вивчати мають психолги та психіатри. Адекватні кажеш...
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Дійсно...? Це було так тонко, що навіть товсто? 70% украинцев считают, что власти не справились с прекращением войны на Донбассе, 75% - с коррупцией, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 8732 Хоча може бути.
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предал... 70% украинцев считают, что власти не справились с прекращением войны на Донбассе, 75% - с коррупцией, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 1517 адэкватных... ахаха 70% украинцев считают, что власти не справились с прекращением войны на Донбассе, 75% - с коррупцией, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 1517 70% украинцев считают, что власти не справились с прекращением войны на Донбассе, 75% - с коррупцией, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 1517 70% украинцев считают, что власти не справились с прекращением войны на Донбассе, 75% - с коррупцией, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 1517 70% украинцев считают, что власти не справились с прекращением войны на Донбассе, 75% - с коррупцией, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 1517 70% украинцев считают, что власти не справились с прекращением войны на Донбассе, 75% - с коррупцией, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 1517

Самый лютый пост за севодня! Это адназначна зачьод!
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О, зритель шариковского анала появился. Заблудился?
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Ты из 8% элитных *********? Которые часть страны сдали, другую распродавать собрались?
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Всё стало только хуже и намного хуже.
Это факт.
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Виявляється країною керувати це не пуєм по роялю стукати та на сцєнє Порошенка висміювати... 70% украинцев считают, что власти не справились с прекращением войны на Донбассе, 75% - с коррупцией, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 3799
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може ці 70% пояснють мені нахєра на Донбасі щось припиняти?
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А ще й заразили Україну коронавірусом. Це їм так не минеться. На зелю чекає імпічмент, суд, тюрма
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эти опросы не имеют смысла по причине отсутствия государства, как такового.
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как то не понятно. судя по этому опросу вазелин оманский обосрался по основным вопросам своей программы. и при этом ему доверят 46%. опросник наркоманы составляли?
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Нарід! Скажи що ще треба просрати, щоб нарешті у тебе увімкнувся мозок? 70% украинцев считают, что власти не справились с прекращением войны на Донбассе, 75% - с коррупцией, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 603
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В период пандемии у нас-украинцев открывается шикарная возможность- в ответ на любой удар со стороны ДНР-ЛНР, обрушивать на них шквальный огонь и уничтожать как можно больше их живой силы. Только Зеля слаб и сер "как штаны пожарника".
Зеля! Выпей джина (я могу прислать) и надави на уродов. Обмен пленными осуществим после выигранной войны. Удали (хоть в аршлох, хоть куда ещё) шпиона- Ермака. Слава Богу- зассанца Сивохо уже нет! Слава Украине!!!
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В период пандемии у нас-украинцев открывается шикарная возможность- в ответ на любой удар со стороны ДНР-ЛНР, обрушивать на них шквальный огонь и уничтожать как можно больше их живой силы. Только Зеля слаб и сер "как штаны пожарника".
Зеля! Выпей джина (я могу прислать) и надави на уродов. Обмен пленными осуществим после выигранной войны. Удали (хоть в аршлох, хоть куда ещё) шпиона- Ермака. Слава Богу- зассанца Сивохо уже нет! Слава Украине!!!
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Так а какой реальный рейтинг сейчас у зебила было бы интересно услышать?
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На мой взгляд, власти вообще ни с чем не справляются.
Они всё это время токо интригуют, сливают друг на друга компромат, садятся на старые коррупционные схемы или придумывают свои, новые. Жизнь наша к лучшему не меняется - что есть главный показатель эффективности власти.
Карл, они даже не посадили тех, кого посадить нам клятвенно обещали! А наооборот, целуются с ими в дёсна и вместе голосуют за варварские для страны законы!
Вы ещё шо-то ждёте от них, после всех их предательства своих же уверений и обещаний?
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