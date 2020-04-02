 70% украинцев считают, что власти не справились с прекращением войны на Донбассе, 75% - с коррупцией, - опрос КМИС

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.

"В оценке успешности власти в деле решения войны на Донбассе 12% опрошенных полагают, что власть успешна, а 70% - что неуспешна. Борьба с коррупцией в высших эшелонах власти является неуспешной: так думают 75% участников исследования, видят успех 10%. Большинство украинцев не видит продвижения в расследовании резонансных уголовных дел: так думают 65% респондентов, отмечают успех только 9%. 62% респондентов не видят успехов новой власти в деле снижения тарифов ЖКХ, 24% - видят", - говорится в результатах опроса КМИС.

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С 27 по 30 марта 2020 КМИС провел опрос методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведены 1500 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%. Данные этого исследования сравниваются с результатами опросов КМИС, которые были проведены с 21 по 25 февраля, с 15 по 18 декабря, с 22 по 25 ноября, с 4 по 7 ноября, с 9 по 11 октября и с 6 по 19 сентября 2019 года.