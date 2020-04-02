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 В Китае очередной самолет загрузили медтоварами для украинцев, - посольство. ФОТО

В Китае завершилась загрузка очередного самолета товарами медицинского назначения, предназначенными для борьбы с распространением Covid-19 в Украине.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на посольство Украины в Китае.

"Сегодня, 2 апреля, в международном аэропорту г. Сямень (провинция Фуцзянь) завершена загрузка очередного самолета с товарами медицинского назначения для Украины. На борт воздушного судна загружены около 109 м3 средств медицинской защиты для граждан Украины", - сказано в сообщении.

Кроме того, сейчас с властями КНР согласовываются вопросы подготовки еще нескольких бортов с аналогичной миссией.

Читайте на Цензор.НЕТ: Воздушный мост с Китаем для поставки медоборудования будет работать ежедневно, - замглавы ОП Тимошенко. ФОТО

Украинские дипломаты пояснили, что рейс осуществляется в рамках воздушного моста между Украиной и Китаем, наведенного с целью максимально оперативной поставки в Украину самых необходимых медицинских товаров для противодействия распространению COVID-19.

В Китае очередной самолет загрузили медтоварами для украинцев, - посольство 01
В Китае очередной самолет загрузили медтоварами для украинцев, - посольство 02

Источник: https://censor.net.ua/n3186353
 
 
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Да никогда не поверю, что патриоты будут просить помощи у кровавых комуняк, тем более врага братского американского народа.
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Медицинские маски не шьют, а сваривают из полипропилена ультразвуком.
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но весь груз окажется в испании как и маски
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Потому что Илюху гонять за тридевять земель крайне невыгодное мероприятие.
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та до одного места что вы там отгрузили, маски где в аптеках
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Президент Филиппин приказал армии расстреливать нарушителей карантина

02.04.2020, 13:45 |
Новости, Мир

В Китае очередной самолет загрузили медтоварами для украинцев, - посольство - Цензор.НЕТ 5509

Президент
Филиппин Родриго Дутерте предупредил нарушителей карантина и социального
дистанцирования, что к ним может быть применен расстрел. Об этом
сообщает Reuters.

"Мой приказ полиции и армии: если есть какие-то проблемы и если
произойдет так, что они сопротивляются, и ваша жизнь будет в опасности -
стреляйте насмерть", - ​заявил Дутерте.
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Да никогда не поверю, что патриоты будут просить помощи у кровавых комуняк, тем более врага братского американского народа.
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весь мир в труху .....а теперь они продолжают рассылать , оригинально )
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Виталькины маски туда поместятся или опять будет на логистику жаловаться?
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