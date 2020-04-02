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Все про:Госпогранслужба (3735) Дейнеко Сергей (28)

 Пограничники готовы к третьей волне возвращения украинцев, - Дейнеко

Государственная пограничная служба готова к третьей волне возвращения украинских граждан домой.

Об этом сказал председатель Госпогранслужбы Сергей Дейнеко, комментируя вопрос готовности пограничников к возвращению украинцев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ГПСУ.

"Мы к этому готовы, для нас это не ново. Этот элемент обстановки мы давно предусмотрели", - сказал Дейнеко.

Он также предложил свою идею борьбы с безработицей.

"Я могу трудоустроить 10 тыс. человек, пожалуйста, пусть возвращаются. Думаю, что грамотно отработают наши военкомы, и мы пополним свои ряды, свои ряды пополнит и Министерство обороны, у них тоже "некомплект" - сказал Дейнеко.

Он отметил, что "некомплект" личного состава сейчас составляет 23-24%, а из-за карантина откладывается весенний призыв на срочную службу.

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Источник: https://censor.net.ua/n3186351
 
 
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еще первая не всех успела заразить, куда торопиться?
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Т.е. граница по-прежнему не на замке...
Тогда все эти карантины до задницы!
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достаточное к-во съ----лось с изоляции, что б принять новых?
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Ага. Совсем недавно около 60 таких самоизолянтов сбежали из отеля в центре Киева
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Когда влясть начнет думать о украинцах которые живут в Украине?
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Да просто у погранцов скоро бабло закончится, ведь граница закрыта, никто ничего не возит и естественно ничего никому не отстегивают.
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Не закончится,скоро эта братия-за пенсией в Украину-ломиться будут.
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Всех на обсервацию и карантин в Кончу-Заспу.
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И чувство юмора у него тоже присутствует . )
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