 Пограничники готовы к третьей волне возвращения украинцев, - Дейнеко

Об этом сказал председатель Госпогранслужбы Сергей Дейнеко, комментируя вопрос готовности пограничников к возвращению украинцев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ГПСУ.

"Мы к этому готовы, для нас это не ново. Этот элемент обстановки мы давно предусмотрели", - сказал Дейнеко.

Он также предложил свою идею борьбы с безработицей.

"Я могу трудоустроить 10 тыс. человек, пожалуйста, пусть возвращаются. Думаю, что грамотно отработают наши военкомы, и мы пополним свои ряды, свои ряды пополнит и Министерство обороны, у них тоже "некомплект" - сказал Дейнеко.

Он отметил, что "некомплект" личного состава сейчас составляет 23-24%, а из-за карантина откладывается весенний призыв на срочную службу.

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