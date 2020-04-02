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Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
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Все про:Аваков (3021) Зеленский (5073) опрос (1842) КМИС (103) Разумков Дмитрий (458) Ермак Андрей (216) Шмыгаль Денис (189)

 Лучше всего украинцы относятся к Зеленскому и Разумкову, хуже всего - к Авакову и Ермаку, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Украинцы наиболее положительно относятся к президенту Владимиру Зеленскому и председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкову, а наиболее негативно к министру внутренних дел Арсену Авакову и главе Офиса президента Андрею Ермаку.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), информирует Цензор.НЕТ.

Согласно данным опроса, уровень знания респондентами руководителей государства таков:

- президента Владимира Зеленского знают 99% опрошенных,

- премьер-министра Дениса Шмыгаля - 49% респондентов,

- председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова - 70% участников исследования,

- руководителя Офиса президента Андрея Ермака - 44% респондентов,

- министра внутренних дел Арсена Авакова - 88% опрошенных.

Читайте также: 48% украинцев считают неуспешной борьбу властей с коронавирусом, 57% - с экономическими проблемами, - опрос КМИС

Отмечается, что к Зеленскому положительно относятся 46% тех, кто знает политика (в феврале - 48%), нейтрально - 33% (в феврале - 29%), отрицательно - 21% (в феврале - 24%).

К Разумкову положительно относятся 29% тех, кто знает политика (в феврале - 28%), нейтрально - 51% (в феврале - 51%), отрицательно - 21% (в феврале - 22%).

К Ермаку положительно относятся 6% тех, кто знает политика (в феврале - 12%), нейтрально - 56% (в феврале - 57%), отрицательно - 38% (в феврале - 31%).

К Авакову положительно относятся 12% тех, кто знает политика, нейтрально - 53%, отрицательно - 35%.

К Шмыгалю положительно относятся 11% тех, кто знает политика, нейтрально - 65%, отрицательно - 25%.

Также на Цензор.НЕТ: В случае потери дохода из-за карантина у 60% украинцев деньги закончатся меньше чем через месяц, - опрос группы "Рейтинг"

В ходе исследования 27-30 марта методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров было опрошено 1500 респондентов на всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма и неподконтрольных районов Донецкой и Луганской областей. Статистическая погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%.

Лучше всего украинцы относятся к Зеленскому и Разумкову, хуже всего - к Авакову и Ермаку, - опрос КМИС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3186348
 
   
 Топ комментарии
 
Новый признак -- Когда у бубочки дела начинают идти совсем ниже плинтуса жди выхода нового "правдивого" социального опроса от КМИС или Разумкова. На кого, интересно, расчитана эта лапша?
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КОГО ОПРАШИВАЛИ ?????? Друзей зеленского ???????
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В сортах дерьма не разбираюсь...
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Как можно хорошо относиться к тому кого нет
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Обратите внимание какие пошли опросы
Сначала они задавали людям вопрос - готовы ли вы голосовать за Зеленского, и 73% отвечало "да"
Через пол года когда на этот же вопрос половина уже отвечала "нет", придворные социологи изменили вопрос на "доверяете ли президенту", на который уже около 46 % ответило "да"
Через год, когда уже на вопрос "доверяете ли президенту" 73 % стали отвечать "нет", придворные социологи изменили вопрос на "Знаете ли вы Зеленского", на который 99% ответили "да"
Скоро походу пойдут вопросы "Зеленский мужчина?" "Зеленскому 42 годика?" "Зеленский из Кривого рога?"
И ответы на эти вопросы вам будут подавать как всенародную поддержку бубочки
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