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 ВОЗ: Более 95% смертей от коронавируса в Европе припадает на людей в возрасте от 60 лет

В европейском офисе ВОЗ заявили, что более 95% летальных случаев от коронавируса в Европе составляют люди в возрасте от 60 лет.

Об этом заявил глава европейского офиса Всемирной организации здоровья Ханс Клюге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Washington Post.

По его словам, возраст - не единственный фактор риска заражения вирусом.

"Само представление о том, что COVID-19 влияет только на пожилых людей, фактически неверно. Молодые люди не непобедимы", - заявил он.

Агентство здравоохранения ООН сообщает, что от 10% до 15% людей моложе 50 лет имеют заболевание средней или тяжелой степени.

"Серьезные случаи заболевания наблюдались у подростков и у людей в возрасте от 20 лет. Причем многие из них нуждались в интенсивной терапии, а некоторые, к сожалению, скончались", - сказал Клюге.

По его словам, последние статистические данные показали, что более 30 тысяч человек умерли в Европе, в основном в Италии, Франции и Испании.

"Мы знаем, что более 95% этих смертей произошло в возрасте старше 60 лет", - сказал он.

По его словам, более половины погибших старше 80 лет.

Клюге отметил, что более 80% умерших имели по крайней мере одно хроническое заболевание, такое как сердечно-сосудистые заболевание, гипертония или диабет.

"Положительным моментом является то, что есть сообщения о людях старше 100 лет, которые были госпитализированы для лечения COVID-19 и теперь - с тех пор - полностью выздоровели", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ВОЗ советует людям, находящимся на самоизоляции, воздержаться от курения и спиртного

Источник: https://censor.net.ua/n3186338
 
 
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В Израиле иудеи-ортодоксы заражаются Covid-19 сами и заражают других В Израиле общины иудеев-ортодоксов (харедим) не выполняют правила по сдерживанию распространения коронавируса. В результате они массово заражаются коронавирусной инфекцией и заражают других. Об этом сообщает The New York Times.

Вирус распространяется в общинах харедим в четыре-восемь раз быстрее, чем в среднем по Израилю. Это происходит из-за того, что ортодоксы отказываются соблюдать изоляцию, продолжая проводить все религиозные обряды, празднуют свадьбы и массово приходят на похороны. Сейчас израильские власти рассматривают возможность блокирования целых общин для защиты широких слоев населения.

Доля харедим среди населения Израиля составляет около 12%, до 60% от их количества уже оказались в больницах.
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Так и есть. Чтобы победить вирус надо всем посидеть дома 2-3 недели. После этого выздоровевшие перестают быть носителями.
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Все зависит не от возраста а от состояния здоровья и соответственно имунной системы у человека. состояние здоровья жителей ЕС в возрасте 60 лет - будет получше чем у нас в 50 лет , а то и в 40. Что подтверждается продолжительностью жизни.
Так что у нас будет от 45 + и это надо говорить людям, чтобы не очень радовались что они на в зоне риска.
!
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60 лет в Европе равно 40 лет в Украине по уровню здоровья тела
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не всякий украинец доживёт до средины своих шестидесяти.
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Аваков пропонує відправити українських медиків та надати спирт в Італію !

ВОЗ: Более 95% смертей от коронавируса в Европе припадает на людей в возрасте от 60 лет - Цензор.НЕТ 8614

НАРОД:
- мы не можем купить дезинфекцию !
АВАКОВ:
- а давайте отправим в Италию спирт
МЕДИКИ:
- у нас не хватает квалифицированного персонала !
АВАКОВ:
- и медиков в Италию надо.... И идите вы вообще нах... У меня вилла в Италии... Мне там жить еще....
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