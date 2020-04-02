 ВОЗ: Более 95% смертей от коронавируса в Европе припадает на людей в возрасте от 60 лет

Об этом заявил глава европейского офиса Всемирной организации здоровья Ханс Клюге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Washington Post.

По его словам, возраст - не единственный фактор риска заражения вирусом.

"Само представление о том, что COVID-19 влияет только на пожилых людей, фактически неверно. Молодые люди не непобедимы", - заявил он.

Агентство здравоохранения ООН сообщает, что от 10% до 15% людей моложе 50 лет имеют заболевание средней или тяжелой степени.

"Серьезные случаи заболевания наблюдались у подростков и у людей в возрасте от 20 лет. Причем многие из них нуждались в интенсивной терапии, а некоторые, к сожалению, скончались", - сказал Клюге.

По его словам, последние статистические данные показали, что более 30 тысяч человек умерли в Европе, в основном в Италии, Франции и Испании.

"Мы знаем, что более 95% этих смертей произошло в возрасте старше 60 лет", - сказал он.

По его словам, более половины погибших старше 80 лет.

Клюге отметил, что более 80% умерших имели по крайней мере одно хроническое заболевание, такое как сердечно-сосудистые заболевание, гипертония или диабет.

"Положительным моментом является то, что есть сообщения о людях старше 100 лет, которые были госпитализированы для лечения COVID-19 и теперь - с тех пор - полностью выздоровели", - сказал он.

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