 Наемники РФ на Донбассе назвали, кого хотят отдать на обмен. СПИСОК

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Со стороны террористов "ДНР" список выглядит так:

Алакоз Александр Федорович 26.07.1991 г.р .;

Гриненко Николай Николаевич 09.06.1998 г.р .;

Илюхин Николай Викторович 25.11.1959 г.р .;

Карась Владимир Владимирович 29.06.1968 г.р .;

Костев Евгений Игоревич 05.05.1980 г.р .;

Помеляйко Александр Владимирович 21.09.1986 г.р .;

Садовский Александр Петрович 12.05.1976 г.р .;

Шайдов Виктор Анатольевич 27.10.1970 г.р.

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Со стороны террорсиов "ЛНР" список выглядит так:

Желдак В. А.

Можаев В. В.

Мироныч С. В.

Полозов Н. Н.

Попова А. А.

Русинов С.В.

Сливка И. Д.

Сливка А. Д.

Табачный А. Е.

Штиль А. П.

Яковенко А. А.

Последний обмен удерживаемыми лицами между Украиной и наемниками РФ на Донбассе состоялся 29 декабря 2019 г. С территории ОРДЛО был освобожден 81 украинец. Противоположной стороне передали 124 человека.