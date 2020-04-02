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 Политика Украины
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 Наемники РФ на Донбассе назвали, кого хотят отдать на обмен. СПИСОК

Наемники РФ из террористических группировок "ДНР" и "ЛНР", так называемые "уполномоченные по правам человека" Дарья Морозова и Ольга Кобцева озвучили список лиц, которые подконтрольные России формирования могут передать Украине на обмен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Со стороны террористов "ДНР" список выглядит так:

  • Алакоз Александр Федорович 26.07.1991 г.р .;
  • Гриненко Николай Николаевич 09.06.1998 г.р .;
  • Илюхин Николай Викторович 25.11.1959 г.р .;
  • Карась Владимир Владимирович 29.06.1968 г.р .;
  • Костев Евгений Игоревич 05.05.1980 г.р .;
  • Помеляйко Александр Владимирович 21.09.1986 г.р .;
  • Садовский Александр Петрович 12.05.1976 г.р .;
  • Шайдов Виктор Анатольевич 27.10.1970 г.р.

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Со стороны террорсиов "ЛНР" список выглядит так:

  • Желдак В. А.
  • Можаев В. В.
  • Мироныч С. В.
  • Полозов Н. Н.
  • Попова А. А.
  • Русинов С.В.
  • Сливка И. Д.
  • Сливка А. Д.
  • Табачный А. Е.
  • Штиль А. П.
  • Яковенко А. А.

Последний обмен удерживаемыми лицами между Украиной и наемниками РФ на Донбассе состоялся 29 декабря 2019 г. С территории ОРДЛО был освобожден 81 украинец. Противоположной стороне передали 124 человека.

Источник: https://censor.net.ua/n3186336
 
 
 Топ комментарии
 
какая это часть обмена всех на всех??????????? опять таксисты будут??????
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путин срочно проводит информационную компанию прикрытия своего высокопоставленного шпиона Ермака. Выдача заложников, - это весьма несложная попытка добавить вистов шпиону и ворюге.. Вова, Ермак должен уйти, - иначе уйдешь ты. Думай-те!
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Список тих, кого сепари віддають складається з таксистів?
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Совет форумчанПравила форума
 
ввс повідомляло про більш як 300 полонених українців.
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путин срочно проводит информационную компанию прикрытия своего высокопоставленного шпиона Ермака. Выдача заложников, - это весьма несложная попытка добавить вистов шпиону и ворюге.. Вова, Ермак должен уйти, - иначе уйдешь ты. Думай-те!
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Он уйдет сам и думаю ждать осталось недолго. Не за горами голодные бунты. Людям реально скоро не на что будет детей кормить.
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потрібно писати *****, а так все вірно.
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какая это часть обмена всех на всех??????????? опять таксисты будут??????
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Список тих, кого сепари віддають складається з таксистів?
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Чергова група маршруточників та аби-кого? Наемники РФ на Донбассе назвали, кого хотят отдать на обмен - Цензор.НЕТ 8874
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..и кто они..военые наши?..или бомбилы-таксисты, как тот раз?..и не видно татарина почему то ни одного...а у нас кого хотят забрать?..отдайте рыбановича и ко,илью ст. майора туда же до кучи тоже можна, экспердов-самоучек по студиям говноньюсов пособирайте... Наемники РФ на Донбассе назвали, кого хотят отдать на обмен - Цензор.НЕТ 8208
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обіцяли, що цього разу точно буде "всіх-на всіх". А що, це всі наші полонені, яких терористи утримують?
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Як що це патріоти України, добровольці, волонтери і вояки ЗСУ тоді гарний обмін, а якщо таксисти і ватні/сепарські "гражданє" з комендантської години, толі нафіг Наемники РФ на Донбассе назвали, кого хотят отдать на обмен - Цензор.НЕТ 804
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А вони не заразні , в прямому та переносному ? Цей "руський мір" страшніший за будь який вірус .
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з бУкраїни пропоную передати:
1. ЗеБеньський в.о.
2. ДЄрмак
3. Мертвячук
4. портнофф
5 різна прокацапська. малороська нечисть типу ківі, бойки та їм подібні
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