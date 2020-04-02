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 Политика Украины
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 48% украинцев считают неуспешной борьбу властей с коронавирусом, 57% - с экономическими проблемами, - опрос КМИС

В конце марта 40% украинцев считают, что власть успешна в противодействии эпидемии коронавируса, 48% - придерживаются мнения, что неуспешна.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.

По данным КМИС, 40% опрошенных считают, что власть успешна в противодействии эпидемии коронавируса, 48% - придерживаются мнения, что неуспешна. 17% опрошенных считают, что власть успешна в предотвращении возможных экономических проблем в Украине, связанных с эпидемией коронавируса; 57% полагают, что неуспешна. 17% респондентов полагают, что власть успешна в обеспечении доступности медицинских услуг для граждан, 70% считают, что не успешна.

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"Около половины украинцев (49%) полагают, что ограничительные меры, направленные на противодействие эпидемии коронавируса. были приняты вовремя; 38% полагают, что власть опоздала с противодействием эпидемии; 5% придерживаются мнения, что ограничительные меры были предприняты преждевременно. 43% опрошенных украинцев выступают за более жесткие меры обеспечения карантина, чем сейчас; 40% полагают, что принятые меры вполне адекватны ситуации; 9% придерживаются мнения, эти меры должны быть менее жесткими, введено слишком много ненужных ограничений; 1% считают, что никаких ограничительных мер вообще не нужно", - отмечается в исследовании.

Говоря о проблемах и сложностях, которые их сейчас беспокоят, респонденты чаще всего всего называли такие (можно было выбрать до 3 ответов): переживают за здоровье близких - 38%; сильно выросли цены на продукты питания - 29%; сложно купить средства индивидуальной защиты: маску, перчатки, жидкость для дезинфекции - 27%; возникли финансовые трудности - 20%; опасаются, что не смогут получить медицинскую помощь в случае необходимости - 20%; респондент сам (сама) боится заболеть - 12%; постоянно переживает из-за неопределенности ситуации - 12%; нужно поехать в другой населенный пункт, а транспорт не ходит - 11%; нужно ездить на работу, а общественный транспорт почти не работает - 10%; возникли сложности с покупкой продуктов питания и необходимых в быту вещей - 6%; респондента отправили в неоплачиваемый отпуск - 5%; респонденту грозит потеря работы - 4%; стало сложно вести свою предпринимательскую деятельность - 4%.

Тем респондентам, кто имеет работу, и является нанятым работником, ставился вопрос о том, возникли ли у них следующие сложности на работе (можно было выбрать все ответы, подходящие): невыплата зарплаты - 3%; предложили уйти в неоплачиваемый отпуск - 12%; предложили уволиться по сокращению - 2%; предложили согласиться на снижение зарплаты - 6%; у 79% занятых ни одной из этих проблем пока не возникало.

43% респондентов больше опасаются экономических последствий от введения карантина, чем эпидемии коронавируса; 34% больше опасаются эпидемии коронавируса в Украине; 14% опасаются ни первого, ни второго, считая, что ситуация нормализуется в течение 1-2 месяцев.

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По мнению респондентов, хуже справляются с эпидемией следующие страны: Италия - 47%, Испания - 23%, Украина - 12%, США - 12% (вопрос был открытым, респондент мог назвать более 4 стран). По мнению респондентов, лучше справляются с эпидемией следующие страны: Китай - 46%, Германия - 9%, Беларусь - 7%, Украина - 6%, Южная Корея - 5% (вопрос был открытым, респондент мог назвать более 4 стран). Отвечая на вопрос о том, какие страны или международные организации, могут наиболее эффективно помочь Украине в борьбе с эпидемией коронавируса, 34% украинцев назвали Китай; 11% - Всемирную организация здравоохранения; 10% - Европейский союз; 9% - США; 6% - Россию; 35% считают, что ни одна из стран или организации не сможет этого сделать.

С 27 по 30 марта 2020 КМИС провел опрос методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведены 1500 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%. Данные этого исследования сравниваются с результатами опросов КМИС, которые были проведены с 21 по 25 февраля, с 15 по 18 декабря, с 22 по 25 ноября, с 4 по 7 ноября, с 9 по 11 октября и с 6 по 19 сентября 2019 года.

48% украинцев считают неуспешной борьбу властей с коронавирусом, 57% - с экономическими проблемами, - опрос КМИС 01
48% украинцев считают неуспешной борьбу властей с коронавирусом, 57% - с экономическими проблемами, - опрос КМИС 02
48% украинцев считают неуспешной борьбу властей с коронавирусом, 57% - с экономическими проблемами, - опрос КМИС 03
48% украинцев считают неуспешной борьбу властей с коронавирусом, 57% - с экономическими проблемами, - опрос КМИС 04
48% украинцев считают неуспешной борьбу властей с коронавирусом, 57% - с экономическими проблемами, - опрос КМИС 05
48% украинцев считают неуспешной борьбу властей с коронавирусом, 57% - с экономическими проблемами, - опрос КМИС 06
48% украинцев считают неуспешной борьбу властей с коронавирусом, 57% - с экономическими проблемами, - опрос КМИС 07

Источник: https://censor.net.ua/n3186334
 
 
 Топ комментарии
 
70% считают, что не успешна. Эти же 70% год назад проголосовали за предателей Украины. ЖриТЕ 48% украинцев считают не успешной борьбу властей с коронавирусом, 57% - с экономическими проблемами, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 7458 48% украинцев считают не успешной борьбу властей с коронавирусом, 57% - с экономическими проблемами, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 6884
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Ну один хороший вариант у Роиси таки был и она им воспользовалась - пропихнуть ватного дибила ЗЕ в президенты.

А помогли ей в этом 73% клинических идиотов.
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"не успешной" - очень удачная замена слова "просрали всухую".

В сумме, кстати, получается все считают, что ЗЕ все просрал "не успешно" сделал.
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Кто кого опрашивал???????
Зомбируете цифрами кретионоиды
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Главное результат. В США - 215 тысяч инфицированных, в Италии и Испании по 110 тысяч, Германии - 79 тысяч. В Украине - 800 инфицированных при минимуме финансовых возможностей. Закрытие метро было верным шагом!
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А, если закрыть все СМИ и не афишировать цифры вообще, то больных совсем не будет и вуаля - победа над эпидемией.

Чем не результат...
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70% считают, что не успешна. Эти же 70% год назад проголосовали за предателей Украины. ЖриТЕ 48% украинцев считают не успешной борьбу властей с коронавирусом, 57% - с экономическими проблемами, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 7458 48% украинцев считают не успешной борьбу властей с коронавирусом, 57% - с экономическими проблемами, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 6884
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Ну один хороший вариант у Роиси таки был и она им воспользовалась - пропихнуть ватного дибила ЗЕ в президенты.

А помогли ей в этом 73% клинических идиотов.
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ну цей то відразу здав Україну "оптом" для міжнародних шахраїв з мвф ...а ***** любив познущатися ...як варан , вкусив і відійшов ...спостерігає допоки тварина сконає ...
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С Роисей Порох так и поступал пока вы не выбрали себе подбного урода, который все слил всего за год.
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висновок: всє більше громадян України вважають, що у влади - ідіоти та ділетанти
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Але залишається ядерний електорат який так не вважає, бо вони такі ж як обрана ними влада.
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Е ні... Не 30%. Що ж тоді виходить, що 43% свідомо голосували за дурника? Ні. 73% вважають його інтелектуалом. Саме стільки у нас недалеких людей.
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"не успешной" - очень удачная замена слова "просрали всухую".

В сумме, кстати, получается все считают, что ЗЕ все просрал "не успешно" сделал.
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Вы меня извините конечно но создается впечатление что писал какой то иностранец. Кто так строит предложения - 48% украинцев считают не успешной борьбу властей с коронавирусом
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згоден. треба було писати, що 48% українців вважають, що при владі п@@@@си, д@@@@би та недолугі петеушники з дипломами трускавецького недоуніверситету?
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переклад з української "вважають невдалою"... хто ж винен, що кацапська така неоковирна... іскуствєнний язиг 48% украинцев считают неуспешной борьбу властей с коронавирусом, 57% - с экономическими проблемами, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 2057
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чекаємо на свіжі рейтинги нелоха42 ...цікаво теж як підскочив рейцтинг ************** після ПРОДААЖІ української ЗЕМЛІ , чи вже як Бекешкіна померла то й немає кому людей запитати ...
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Еще месяцок-другой и зебилы будут роиться за пайками Пороха, а за аппарат ИВЛ будут готовы отрезать ЗЕ голову.
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армія ..."модернізований" совок"
віра-мова ...кому ...хто залишиться тут після продажу УКРАЇНСЬКОЇ ЗЕМЛІ ?
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А не треба перекручувати - переважна більшість живе у містах і немає ніяких паїв. С/г угіддя будуть обробляти ті самі, можливо інші підприємства. Яке відношення це має до захисту Батьківщини, недолуге??
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Де блін до біса вони роблять ці опитування? В мене в оточенні і на роботі також ,а серед них величезна купа тих ідіотів ,які голосували за ЗЕ ,зараз вважають ,що це повний звіздець і матом криють ЗЕ ,не підбираючи слів .Мені це правда ,як бальзам на душу,хоча в такий ситуації ,яку створив ЗЕ ,нема чому радіти .
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Бениально !
***
Сначало Янелох продал наши маски,а теперь штрафет за то,что мы без них ходим за жратвой !
Он и здесь нас имеет.
Зато насмеемся ! \

48% украинцев считают неуспешной борьбу властей с коронавирусом, 57% - с экономическими проблемами, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 4263
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Выборы двухнедельной давности на Харьковщине. Земразота - 0 голосов и столько же процентов!
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